«Об опасности я не думал, хотел помочь остальным»

Павел Рогожин, железнодорожник из Челябинска, вытащил людей из рухнувшей на лед маршрутки:





«Это случилось два года назад, когда я был студентом. В этот день я как обычно ехал на учебу. После поворота на Шершневскую плотину все и случилось. Автобус ударился о бетонное заграждение, перелетел через него и кувырком полетел вниз. Наверное, раза четыре кувыркались, пока не «приземлились» на лед. Внутри салона люди летали как дрова, все громко кричали, а я думал: «Вот и конец, сейчас погибну». Когда маршрутка «встала» я самый первый вылез на лед, ноги сразу намокли от воды, по колено я уже был мокрым. Но боли и холода я не чувствовал, в состоянии шока у меня отключились все болевые ощущения.

Об опасности я не думал, хотел лишь помочь остальным. На автомате я подавал руку людям, вытаскивал их из маршрутки, а с другой стороны точно также помогал другой мужчина – Денис Чишков. Поэтому меньше чем за минуту нам удалось всех вытащить. После этого маршрутка ушла под воду. А водитель маршрутки, оказывается, убежал. Слава богу, ни у кого серьезных повреждений не было, поэтому я не стал дожидаться помощи. Когда я забирался по крутому склону на дорогу, почувствовал боль в спине, пришлось ехать в травмпункт. Врач сказал, что переломов нет, это ушибы. Из больницы поехал в институт. На занятия я, конечно, опоздал, поэтому пришлось ехать домой. Дома была только бабушка, родители были в командировке. Моя бабушка сразу что-то заподозрила, спросила, отчего ты такой бледный. Пришлось сознаться. Потом, когда приехали родители, мама первым делом спросила про эту аварию. Еще в командировке родители узнали об этом случае, но не знали, что я там был. Когда я рассказал обо всем, мама сразу в слезы, пришлось успокаивать.

О розыске и славе

Через несколько дней после аварии МЧС объявило меня и Дениса Чишкова в розыск. Я не хотел, чтобы обо мне узнали. Да и зачем это нужно? Самое главное, ведь люди все живы, а слава мне ни к чему. На родителей начали давить родственники, мол, страна должна знать своих героев. Вот отец и позвонил. Что тут началось. Все СМИ, телевидение начали брать интервью, рассказывать обо мне. Честное слово, такого я вообще не хотел. Потом пригласили на всероссийский фестиваль «Созвездие мужества» в Москву. Посетили музей Кремля, было очень интересно. На награждении подарили хорошие часы. В Челябинске наша местная администрация подарила айпад. Мне даже как-то неловко было от такого ажиотажа вокруг.

И вот недавно меня снова пригласили в Москву, где вручили национальную премию «Безопасность – дело каждого». Оказалось, что я вошел в восьмерку победителей из 90 претендентов со всей страны. Приятно ли? Да, наверное. Но героем я себя не считаю, я делал то, что должен делать настоящий мужчина, настоящий человек. У меня в тот момент даже и мысли не возникло, убежать и бросить без того напуганных людей.

О себе

Я человек скромный, не люблю привлекать к себе лишнего внимания. Поэтому не очень нравится, когда так много пишут обо мне. О себе могу рассказать, что я выпускник Института путей сообщения, закончил в прошлом году. Сейчас работаю на железной дороге. Так скажем, продолжаю династию, мой отец – начальник поезда, а мама – проводница. Люблю спорт, в свое время занимался теннисом и плаванием. Еще читаю, нравится классика».

Иван Соловьев