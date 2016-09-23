Семиклассник взобрался на восьмиметровый столб, чтобы спасти ребёнка

Бека Магамаев, ученик 7 класса из села Элистанжи республики Чечня, взобрался на восьмиметровый столб и спас мальчика, которого ударило током:





«Мы живем в селе Элистанжи Веденского района. После уроков мы с ребятами пошли играть на окраину. Недалеко проходили линии электропередач, и мой приятель, шестиклассник Али Газиев, решил взобраться на одну из металлических опор ЛЭП. Высота ее была где-то около 12 метров. Мы ему говорили, что не стоит этого делать – опасно, но он никого не послушал и залез наверх.

Об ударе

Али остановился недалеко от проводов, которые были под напряжением, и зачем-то попытался ногой коснуться провода. До сих пор не понимаю, что на него нашло. Дальше было очень страшно. Али ударило током, резко отбросило в сторону, он страшно заорал. Его нога застряла в металлоконструкции опоры и он повис там, наверху, вниз головой. Он ничего не говорил, был без сознания. Почти все ребята в страхе разбежались. Остались только я и его брат-первоклассник. Мы были в шоке. Али пришел в себя и крикнул мне: «Бека, спасай меня, я умираю». Младший брат Али был в истерике и кричал: «Если с тобой что-то случится, я брошусь в обрыв и тоже умру!».

О спасении

Я побежал к опоре, взобрался на высоту восемь метров, добрался до Али. Там я приподнял его, помог освободить застрявшую ногу. Придерживая друг друга, мы начали медленно спускаться вниз. К этому времени ребята вернулись. Когда мы с Али спустились, ребята помогли мне присыпать его землей, чтобы он получше себя почувствовал. Нам как-то взрослые про это рассказывали. Потом отвели Али домой. Родители Али очень переживали из-за случившегося, они отвезли его в больницу. Сейчас он себя уже лучше чувствует.

О письме

Директор нашей Элистанжинской школы, когда ему ребята рассказали об этом случае, написал письмо в МЧС с просьбой наградить меня. «Поступок Беки является хорошим примером для пропаганды среди подрастающего поколения. Это результат хорошей совместной воспитательной работы учителей и родителей Элистанжинской школы», – написал директор в письме. Я скромный человек, и очень стеснялся, когда мне начали звонить журналисты. Говорят, что мне дадут ведомственную награду. Я думаю, что на моем месте тот, кто не растерялся бы, точно также поступил бы. А другие ребята просто растерялись. Действительно, было очень страшно. У меня спрашивали, не боялся ли я лезть наверх, ведь меня тоже могло ударить током? Я отвечал, что нет. Я же старался не касаться кожи Али, а только за одежду держался.

О награждении

Недавно мне объявили благодарность от руководства Главного управления МЧС России по Чеченской Республике. Была торжественная линейка в школе. Начальник пожарной части №8 по охране Веденского района Шайхи Хадисов вручил мне благодарственное письмо и подарок.

О семье

У нас большая семья, у меня есть брат и три сестры. Я средний в семье. Мама у меня работает медсестрой, а папа военный. Я сначала в школе номер 8 города Грозного учился. В настоящее время учусь в 7 классе Элистанжинской школы. Я стараюсь хорошо учиться в школе, у меня есть два любимых предмета – это русский язык и чеченский. После окончания школы тоже хочу стать военным как мой папа».

Иван Соловьев