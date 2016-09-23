Подвиг учениц 8 «В»

Людмила Осипова и Анна Берчатова, самые обычные ученицы 8 «В» класса Ярковской школы, едва ли когда-то думали, что от них будет зависеть жизнь человека.





Все произошло в минувшую субботу, 17 мая, рядом с корпусом техникума, расположенного по ул. Дзержинского в Ярково. Подруги Люда и Аня вышли на прогулку. За разговорами девушки не сразу обратили внимание, что их кто-то зовет. Но вскоре к ним подбежала девочка со слезами и криками о помощи: ее младший брат тонул в глубокой канаве. Подруги сразу бросились к месту, на которое показывала девочка. Издалека Люда и Аня увидели, что мальчик находится на поверхности воды. И лишь подбежав ближе, девушки заметили, что он шевельнул ручкой. Аня бросилась в воду и сумела вытащить мальчика на плиты рядом с канавой. Однако малыш по-прежнему находился в воде, дальше тянуть его в одиночку уже было сложно. Подруги вызвали скорую помощь и продолжили вытаскивать ребенка из воды.

Оказавшись на берегу, мальчик начал открывать глаза. Люда и Аня заметили, что он не может дышать, тут же перевернули его на живот и дважды ударили по спине. Вода вышла, малыш начал кричать. К этому моменту к канаве прибежала мама тонувшего ребенка. Остановилась проезжавшая мимо машина. В автомобиле нашлось покрывало, в которое закутали мальчика, пытаясь согреть его до приезда «скорой».

Ждать «неотложку» пришлось недолго. Малыша увезли в больницу и определили в палату интенсивной терапии. А на следующий день уже перевели в обычную палату в детском отделении.

Лечащий врач мальчика Наталья Александровна Фольц рассказала о состоянии своего маленького пациента: «Я увидела его уже в палате интенсивной терапии. Мальчик был в сознании, ориентирован в окружающей его обстановке. Оказавшись в больнице он сразу начал звать маму. Сейчас он чувствует себя вполне хорошо. Думаю, совсем скоро мы его выпишем. Только благодаря тому, что девочки быстро среагировали и оказали ребенку первичную реанимационную помощь, он смог выжить. Минуты промедления могли стоить жизни. Девочки, кстати, на следующий день приходили в больницу, принесли гостинцы».

Как же малыш оказался в канаве? Уже в больнице он рассказал врачу, что стоял на краю канавы, кидал камешки и поскользнулся. Впрочем, Людмилу и Анну, это не удивило. Подруги на собственном опыте убедились, что канава глубокая. Они заходили в воду по пояс, а ребенок невысокого роста вполне мог в ней утонуть.

Школьницы до сих пор не верят, что им удалось спасти мальчика. Говорят, что действовали интуитивно. Хотя на уроках ОБЖ и рассказывали о первой помощи при утоплении, реально попав в такую ситуацию, Люда и Аня не могли вспомнить ничего из теории. «Все было как в тумане, – рассказывают спасительницы, – колотилось сердце, самих нас всех трясло. Мы толком и не осознавали, что с нами происходит. Да и сейчас не понимаем до конца, что спасли маленькую жизнь».

Обычные школьницы, хрупкие девчонки. Их мужеству и отваге мог позавидовать бы даже взрослый человек. Не растеряться в такой ситуации – уже само по себе сложно. А действовать до конца – настоящий подвиг, достойный высокой награды.

Иван Соловьев