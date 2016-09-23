Валерия Хомякова: первая женщина-пилот, сбившая вражеский самолет

Хомякова Валерия Ивановна — лётчик-истребитель. Участница Великой Отечественной войны с февраля 1942 г. Воевала в составе 586 иап ПВО. Летала на Як-1.





Прежде чем пойти добровольцем в ВВС Красной Армии, она была инженером на заводе им.Фрунзе в Москве, и также работала инструктором полетов в аэроклубе.

Лейтенант Валерия Ивановна Хомякова была первым пилотом женщиной в истории, которая сбила вражеский самолет. Это был бомбардировщик Ju 88. Это произошло ночью 24 сентября 1942 года.

Погибла в бою под Саратовом.

Из рассказа Валерии Хомяковой о своём ночном бое корреспонденту военной газеты:

«Вылетела я по боевой тревоге в 21 час 40 минут. Очень боялась, что немец уйдёт... Волновалась, конечно. И только тогда, когда увидела, что наши прожекторы тремя лучами освещают вражеский самолёт, стала вдруг совершенно спокойной и сосредоточенной. Уж теперь-то я всю скорость выжала из своего «Яка»...

Пристроившись сверху сзади, дала пушечно-пулемётную очередь. Чувствую, что и вражеский стрелок бьёт по мне. Инстинктивно отвалила в сторону и снова ударила. Бомбардировщик с правым разворотом вошёл в пике и врезался в землю.

Иду на посадку, и такая гордость меня распирает: ведь это я сбила его, мерзавца. Пусть знают враги, каковы наши девчата!..»

Вспоминает бывший авиационный техник 586-го авиаполка В. Гущина:

«Когда Хомякова благополучно вернулась на аэродром, мы все бросились к ней, стали обнимать и целовать её. Нашей радости не было границ. А Лера, всегда скромная до застенчивости, и в эти счастливые минуты не говорила о себе, а больше благодарила нас за хорошую подготовку самолёта.

На рассвете группа лётчиц, вместе с командиром полка, выехала к месту падения немецкого самолёта... Неподалёку от моста в прибрежном лозняке распласталась искорёженная машина. Возле неё — мёртвые пилоты с нераскрывшимися парашютами. Видимо, так стремительна и неожиданна оказалась для них атака истребителя, что они не сразу поняли, что самолёт падает. Выпрыгнули, да поздно — парашюты не успели раскрыться. На груди одного из них было несколько крестов — высших наград Германии. Видимо немало побомбил он мирных городов в Европе...»

На фото:

Галина Бурдина, Тамара Памятных, Валерия Хомякова,

Валентина Лисицына (слева направо) после полёта

Иван Соловьев