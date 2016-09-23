Как потомок Ильи Муромца сжёг два "тигра" бутылками

Великий русский богатырь Илья Иванович Чоботов, более известный как Илья Муромец, несмотря на то, что одну половину жизни сидел сиднем, зарабатывая себе на жизнь сапожным делом, доставшимся ему от рано умершего отца Ивана Тимофеевича, а вторую половину провёл в боях и походах, оставил после себя немало потомков.





29-е и 30-е поколения этих потомков, носящие фамилию Гущины, и сейчас живут в Муроме на Приокской улице бывшего села Карачарова, но многие из них расселились по нашей обширной стране, живя кто в Алма-Ате, кто в Уссурийске, а кто в Калининграде. И нет ничего удивительного в том, что многие из них во время Великой Отечественной войны свершили ратные подвиги.

Одним из этих героев стал потомок знаменитого русского богатыря Владимир Иванович Гущин. Отец его ещё до революции подался из родного села Карачарова в Москву на заработки, и в 1921 году в подмосковной деревне Овчинки у него родился сын, которого нарекли Владимиром. Уже в 14 лет он имел кулаки размером с пивную кружку и на спор валил в нокаут взрослых завсегдатаев местной пивнушки, за что имел многочисленные приводы в милицию.

Окончив семь классов школы № 33 города Москвы, а затем ФЗУ при автозаводе имени Сталина, Владимир Гущин три года работал токарем, а в 1940 году Пролетарским военкоматом Москвы был призван в Красную армию.

В составе 112-й стрелковой дивизии Гущин принял участие в Сталинградской битве. В начале декабря 1942 года в одном из боёв за Сталинградский тракторный завод Гущин получил тяжёлое ранение. Оно надолго приковало его к госпитальной койке. Подлечившись, Гущин снова отправился на передовую.

Командир 505-го тяжёлого танкового батальона майор Бернхард Август Фердинанд Заувант был обескуражен, узнав, что Тигры могут гореть от бутылки. Наши позиции его батальон так и не смог прорвать, а сам он был тяжело ранен. В этот день в строю батальона имелось только 14 боеготовых Тигров. Остальные танки были эвакуированы с поля боя и требовали ремонта разной степени сложности. Тем не менее, по итогам проигранной битвы к его Рыцарскому кресту были добавлены дубовые листья.

Знаменитая Курская битва началась в полосе Центрального фронта с мощного наступления немецких войск на станцию Поныри. В воздухе стоял грохот разрывов тысяч снарядов, а на позиции советской пехоты и артиллерии поползла немецкая танковая лавина – главную её ударную силу составляли 45 танков Тигр 505-го тяжёлого танкового батальона под командованием майора Бернхарда Зауванта.

Помощник командира стрелкового взвода гвардии сержант Владимир Гущин приготовился к отражению танковой атаки. На него надвигался Тигр. Противотанковая граната РПГ-40 не причинила ему никакого вреда. Тогда Гущин переместился по окопу в сторону и бросил две бутылки с горючей смесью. Языки пламени запрыгали по танковой броне, и через пару секунд в моторном отсеке Тигра взорвался карбюратор.

Гущин сосредоточился на втором Тигре. Ещё две бутылки полетели в громадину. В этот момент перед глазами Гущина вспыхнул сноп дыма и пламени – это взорвался боезапас подожжённого Тигра.

Очнулся Гущин уже в госпитале. Там и узнал, что наши войска, отразили все атаки фрицев. На северном фасе Курского выступа за восемь дней отчаянных усилий немцам удалось лишь вклиниться в оборону

Центрального фронта на участке шириной 10 км и глубиной 10–12 км в районе посёлка Ольховатки и станции Поныри. Потеряв 42 тысячи солдат и офицеров, до 500 танков и штурмовых орудий, противник не решил ни одной из поставленных задач и в конечном итоге вынужден был прекратить наступление и перейти к обороне. На месте этих боёв нами было обнаружено 74 подбитых и сгоревших немецких танка, САУ и других бронированных машин, в том числе четыре Тигра. Два из них, как позднее выяснилось, уничтожил гвардии сержант Гущин.

В 1944 году Гущин переучился на наводчика самоходной артиллерийской установки. В составе 1293 самоходного артполка он вышел на территорию Польши. 20 января 1945 года его самоходка ворвалась в городок Хоэнзальц. У самой окраины города за домами открылось ровное поле.

Экипаж увидел аэродром со стоящими на нём немецкими самолётами. Гущин дал один выстрел картечью по бегающим по полю охранникам, и батальон охраны аэродрома, состоявший из храбрых литовских полицаев, бежал, беспорядочно отстреливаясь.

Три четверти суток удерживал экипаж самоходки аэродром с семью исправными самолётами и окраину города, при этом выдержав несколько контратак гитлеровской пехоты. 18 часов, пока не подошли основные силы корпуса.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года по совокупности боевых подвигов гвардии старшему сержанту Гущину Владимиру Ивановичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В марте 1952 года Гущин снова был призван в Советскую Армию. В 1959 году он окончил Военно-политическую академию имени В.И.Ленина и был направлен на флот.

С 1968 года капитан 1-го ранга Владимир Иванович Гущин был уволен в запас. Жил он в Москве, а умер 19 января 2001 года и был похоронен на Котляковском кладбище.

Иван Соловьев