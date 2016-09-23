Как спастись от осенних отравлений

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Наступила осень, выросли грибы и поспел урожай. По статистике, наибольшая часть пищевых отравлений приходится на лето и осень. С какими продуктами стоит быть осторожнее? Какие последствия отравлений наиболее опасны, и как их избежать? Неизвестные факты о знакомых продуктах в прямом эфире видеостудии Pravda.Ru изложила врач-диетолог, эндокринолог, заведующая клинико-диагностическим отделением центра "Петровские ворота" Елена Пшинник.





— Что подразумевается под отравлением в медицине? Что может стать причиной пищевого отравления? Ведь причина может быть не в самом продукте, а в немытых руках или во вредных веществах — всяких нитратах, пестицидах, ядохимикатах…

— Сейчас самое время поговорить на эту тему, потому что имеет место большое количество обращений по поводу отравлений арбузами. Чаще всего из-за того, что недоброкачественные производители накачали их нитратами. Поэтому я всегда своих пациентов предупреждаю о том, что маленьким детям до двух лет лучше вообще арбузы не давать.

И самим, во избежание, лучше сразу не есть арбуз, а проверить. Надо бросить кусочек в воду и посмотреть, не окрасилась ли она. Если окрасилась, то такой арбуз есть не нужно. Он может быть опасен.

Разных видов отравлений, конечно, существует очень много. На бытовом уровне мы, действительно, обычно встречаемся с пищевыми отравлениями. Их вызывают бактерии и токсины, которые попадают к нам в организм вместе с пищей. Чаще всего они образуются из-за размножения каких-то патогенных бактерий при неправильном соблюдении сроков хранения.

— Чем патогенные бактерии отличаются от обычных?

— Патогенные бактерии от обычных отличаются тем, что они в продукте или уже в организме усиленно растут и размножаются, выделяя при этом большое количество токсинов. Самый простейший пример — дизентерийные палочки, которые могут попасть с грязных рук. Может быть сальмонеллез. Очень часто это происходит, если еду оставили на жаре. Размножение бактерий в салате, например, особенно с майонезом, начинается практически сразу и происходит очень активно.

— То есть там, где ингредиентов в продуктах много и они чем-то приправлены?

— Да, особенно, если блюдо оставить на жаре, да еще сверху украсить петрушечкой, которую не помыли. Тогда с нее эти бактерии простейшим образом проникают вовнутрь. Ведь им создали все условия для размножения. Бактерии размножаются, попадают в организм, борются "за место под солнцем" с хорошими бактериями, и у человека развиваются различные симптомы.

Чаще всего организм, что называется, не дурак, поэтому он пытается избавиться от этих бактерий, вызывая тошноту, рвоту и диарею. То есть таким образом идет как можно более быстрое освобождение от токсинов. И наш умный организм пытается нам сказать: хозяин, делай быстрее что-нибудь.

— То есть эти малоприятные процессы не нужно каким-то образом останавливать, пытаться прервать? Надо наоборот усиливать?

— Да, надо усилить вывод токсинов из организма. Особенно нельзя принимать препараты, которые останавливают диарею в самом начале, потому что таким массированным образом организм действительно от токсинов освобождается. В таком случае нужно как можно быстрее обратиться за помощью и принять сорбенты — те вещества, которые позволяют собрать на себя эти токсины и вывести их.

— Отравление грибами считается особенно опасным. Это — правильно?

— Да. Если у вас симптомы отравления грибами, не дожидайтесь, как в известной пословице, первого признака — посинения трупа, а быстро вызывайте скорую помощь. А до приезда врачей пытайтесь всеми силами промыть желудок.

— Чем так страшны именно грибы?

— Обратите внимание — в строчках весной содержится очень сильные ядовитые вещества. Я надеюсь, мухоморы специально никто есть не будет, потому что в них в большом количестве содержится всем известный мускарин, который вообще блокирует рецепторы. Поэтому потом невозможно дышать. Тяжелые отравления вызывают ложные белые грибы и бледные поганки, ложные опята…

Тяжелые случаи могут вызвать и обычные нормальные грибы, если их нормально засолили, но начали есть раньше определенного времени. Также очень опасно, что сейчас люди еще стали собирать грибы вдоль дорог или в городе. В таких местах грибы впитывают в себя все тяжелые металлы.

К тому же для переваривания грибов необходимо очень много ферментов. У детей до трех лет их вообще нет. Эти ферменты в необходимых больших количествах есть у белых лосей и свиней. Мы к ним не принадлежим, поэтому чтобы просто гриб переварить, нужно быть достаточно здоровым человеком.

— А если, допустим, яблоки вдоль дороги собирать?

— Не стоит. Вообще нежелательно есть продукты, выросшие в городе, вдоль дорог особенно.

— А грибы — еще более особенно?

— Да, это особенно опасно.

— Может ли отравление начинаться с нетрадиционных симптомов? Например, что делать, если у человека потемнело в глазах, плохо с сердцем, он плохо себя чувствует, хотя никаких признаков традиционного отравления нет?

— Это, конечно, достаточно редкие случаи. Но бывают отравления летучими веществами, например, когда что-нибудь красят. Отравление угарным газом начинается с тяжелой головной боли. Это запросто даже может быть в деревнях, если у печки не закрыли вьюшку, или от машины. А угарный газ вызывает достаточно серьезные отравления. Конечно, в таких случаях нужно срочно вызывать медицинскую помощь.

Беседовала Лейла Мамедова

Подготовил к печати Юрий Кондратьев



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Редакция рубрики "Общество"