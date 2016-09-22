Школьница не умела плавать, но полезла в воду спасать ребенка

Хеди Хатаева, школьница из города Шали Республики Чечня, не умея плавать, спасла тонувшего мальчика:





«Мы живем возле реки Басс и знаем, как опасно бывает играть возле нее. Мои родители часто говорят о том, что мы были осторожнее и не бегали возле воды. Родительские наказы мы очень хорошо усвоили и обычно ведем себя осторожно возле нее.

О спасении

В тот день, 6 февраля, я как обычно вернулась из школы. Переоделась в домашнюю одежду, как ко мне подбежал братишка и сказал, что в реке кто-то тонет. Услышав об этом, я сразу побежала и увидела, как там тонет соседский мальчишка Адрахман, которому всего два годика. Его уносило течением, он уже не барахтался. Чтобы достать его, мне пришлось залезть в воду по горло, было очень холодно. Схватила его за куртку и вытащила на берег. В это время подбежал папа, взял его на руки, а мне сказал, чтобы бежала в дом и переоделась. Он занес мальчика в дом и откачал его, вскоре он задышал. Как все это происходило, я не видела, была в другой комнате.

О признании

Мои родители мне ничего не сказали, но, наверное, гордятся. Родители того мальчика, конечно, очень благодарны и хвалили меня. На тот момент я ни о чем не думала, все произошло на автомате. Я и героем-то себя не чувствую. Недавно меня награждали в школе два раза, первый раз на линейке поблагодарили и вручили грамоту от администрации города, и вот недавно тоже на линейке сотрудники МЧС подарили мне большого медвежонка и грамоту, а тому мальчику большую машинку. Обещают вручить медаль. А еще недавно приезжали с телевидения из Грозного и журналистка приходила, все спрашивают про спасение. Многих удивляет то, что я плавать не умею, а ребенка спасла. Но в такие моменты думать о чем-то нет времени, просто идешь в воду и все.

О первом спасении

Когда я училась в четвертом классе, спасла тоже двухлетнего мальчика и тоже в феврале. Я собиралась в школу, как ко мне подошла бабушка и сказала, что на улице раскричались ребятишки и чтобы я пошла посмотреть, может случилось чего. Подбежав к берегу, я увидела соседского мальчика Расула. Было глубоко, но все равно я пошла в воду и вытащила его. Как это произошло, не знаю, все было на автомате. Помню, что он был очень тяжелым, и я еле вытащила его на берег. Он уже не дышал, но тут прибежала бабушка, она его перевернула головой вниз, и он закашлял. Сейчас Расул учится в первом классе, все у него хорошо. С родителями его общаемся тесно.

О семье

У нас большая дружная семья – папа, мама, два брата и сестра. Есть бабушка, дядя, тетя, двоюродная сестра. Мы все очень любим друг друга и поддерживаем во всем, хочу рассказать, что в семье я не единственная, кто спасал утопающих. У нас есть еще одни соседи и у них две дочки, в разное время тетя спасла младшую девочку, а папа – старшую, и обе тонули. Видимо, неосторожно играли на берегу реки.

О себе

Мне 13 лет и учусь в 8-м классе. Люблю учиться и ходить в школу, всегда стараюсь слушаться учителей. Понимаю, что знания нам очень нужны. Класс мой дружный, мы все как братья и сестры. Одноклассники шутят, что я прирожденная спасательница. Я же так не считаю.

Хотелось бы обратиться ко всем, чтобы не шутили с водой. Это очень опасная и непредсказуемая стихия. Возле реки нужно быть осторожнее, не вести себя беспечно. А родители должны смотреть за ребенком, ведь не всегда рядом может оказаться помощь».

Иван Соловьев