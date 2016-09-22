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Дракон советского флота

Общество | 22.09.2016


ДРАКОН СОВЕТСКОГО ФЛОТА

Он не имел специального образования, но достиг больших высот в военно-морском деле, стал героем войны и великим стратегом, чьи достижения вошли в учебники для морских офицеров.


Александр Шабалин, советский контр-адмирал – один из героев великой войны, о которых стоит помнить. В 1939 году, когда Советский Союз начал войну с Финляндией, Шабалин служил боцманом на Балтийском флоте в команде торпедных катеров.

После был переведен на Северный флот, созданный совсем недавно – в 1933 году. Сложность службы здесь заключалась в том, что опыта у этого флота на Баренцевом море еще не было, в отличие от военно-морских формирований в других акваториях.

Непростыми были и климатические условия. Не смотря на это, командир бригады торпедных катеров Шабалин, смог пройти всю войну и внести весомый вклад в победу Советского Союза.

Его команда перевозила разведгруппы, устанавливала минные заграждения, ликвидировала вражеские корабли. В декабре 1943 г. Шабалин совершил операцию, которая сделала его легендой.

Был сильнейший шторм. Мимо базы торпедных катеров шли немецкие корабли с грузом. Было их всего три, но конвой их был слишком большой – 20 боевых кораблей.

Это могло означать только одно – груз был особо ценным. Немцы были уверены, что в шторм хрупкие катера не отважатся выйти в море. Но они вышли.

Более того катер Шабалина смог потопить эсминец с грузом и сторожевой корабль. И все это сделал всего один катер. В октябре 1944 года проходила Петсамо-Киркенесская наступательная операция по освобождению севера Кольского полуострова.

В рамках этой операции за одну ночь команда во главе с Шабалиным отправила в тыл врага 10 катеров с десантниками, все до единого дошли без потерь и выполнили свои боевые задачи.

К концу войны Александр Шабалин уже был капитан-лейтенантом и дважды героем Советского Союза, но при этом не имел специального образования.

Лишь в 1951 году ему удалось начать учебу в военно-морском училище. Любопытно, что учился он по учебникам, в которых описывалась его же уникальные торпедные атаки.

А на счету Шабалина к концу войны было ни много ни мало – 32 вражеских корабля, потопленных одним небольшим катером. Александр Шабалин дослужился в последствии до звания контр-адмирала, его именем названы улицы и корабли, ему установлены памятники, его тактику изучают кадеты военно-морских училищ. Он – гордость страны, и о нем стоит помнить.

Иван Соловьев
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