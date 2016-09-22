За что и как казнили пионеров

Три имени, которые когда-то знала вся страна: Маркс Кротов, Альберт Купша, Коля Рыжов. Жили в деревне Смёрдыня Тосненского района Ленинградской области. Совершили крупную диверсию. Были казнены. О героях-земляках местные жители сегодня не забывают. Место памяти пионеров — обелиск на месте расстрела и школа имени А. Н. Радищева города Любань.





Любань — центр окрестных деревень. И Смёрдыни тоже. Про погибших мальчишек здесь помнят еще со слов очевидцев.

— Маркс был родом из самой Смёрдыни, Альберт приехал с семьей из Латвии, про Колю ничего не известно, — рассказывает руководитель школьного музея заведующая библиотекой Марина Ефремова. — Учились в одной школе, были друзьями. Когда началась война, им по 12-13 лет было. Первое время, как и все мальчишки, бегали по лесам, смотрели — что да как. Потом Маркс вышел на партизан…

Вот какие строки находим мы в воспоминаниях матери Маркса — Евдокии Павловны:

«Как-то над нашим селом воздушный бой начался. Все по домам попрятались. А Маркс с Колей и Альбертом исчезли. Наблюдали бой на окраине села. Когда один из самолетов загорелся — решили: «Если наш — надо спасать». Летчик оказался русским. Весь обгорел и был уже мертвым. Мальчики взяли документы и письмо к матери. Все это отнесли к партизанам, а те родным переслали. Летчика тайком похоронили. А потом часто наведывались на ту могилу».

Или: «В одну ночь, зимой, стучат в окно. Смотрю: стоят двое.

— Свои, — говорят, — пустите.

Посмотрела на детей — страшно стало. За укрытие красноармейцев — расстрел.

А Маркс, не задумываясь: «Надо пустить, это же наши»...

Поднялся, окна плотно притворил, чугунку затопил. Обогрелись бойцы. Потом Маркс кружным путем вывел их из села».

В конце декабря 41-го, по заданию партизан, ребята пробрались ночью на лыжах на аэродром в соседнем селе Бородулино и керосиновыми фонарями обозначили место дислокации немецких самолетов, которые летали на Ленинград. По наводке, в темноте, советские летчики разбомбили аэродром. В эту же ночь партизаны совершили нападение на бородулинскую фашистскую воинскую часть — перебили солдат, забрали коней, продовольствие, оружие.

После фашисты принялись прочесывать деревни, выявлять подпольщиков.

В одну ночь к Кротовым пришел человек — назвался беглым красноармейцем, просил дать продовольствие, одежду, а также лыжи и фонарь. Маркс ответил, что ничего этого у него нет. Человек наведался еще в несколько домов. И в одном ему не отказали, а также объяснили, как идти к партизанам. Произошел прокол.

Мальчишек и еще одного подпольщика арестовали.

Маркса и Альберта расстреляли. Колю повесили. Казнь произошла на берегу Белого озера, недалеко от Смёрдыни, 7 февраля 1942 года…

В школьном музее сегодня висят две фотографии погибших — Маркса и Альберта. Карточки Коли нет.

Среди документов, которые хранятся в школе, и большие альбомы — с фотографиями, воспоминаниями. Когда-то в Любани работала железнодорожная школа, ее ученики собирали информацию о героях Великой Отечественной, освобождавших эту землю. После расформирования школы в 80-е годы документы — а это целых 30 альбомов (!) — какое-то время хранились у одной из учительниц. После она передала их в городскую библиотеку. А в начале 2000-х в школу имени Радищева из библиотеки поступил звонок: «Нужны альбомы — забирайте. Нет — выкинем». Радищевцы забрали альбомы к себе в музей.

После войны на предполагаемом месте гибели друзей на Белом озере был установлен памятный монумент. В советское время здесь каждый год проводили посвящение в пионеры любанских пятиклассников. Три года назад назад школа возродила эту традицию. В форме исторической реконструкции школьников привозят к обелиску пионерам-героям, повязывают галстуки, объясняют значение ритуала, после они поют песни, жгут костер.

«Чтобы знали, что было раньше, — говорят учителя, — и кто такие настоящие герои».

Иван Соловьев