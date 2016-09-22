Как танкист Фадин уничтожил немыслимое количество вражеской техники

Во время боя в феврале 1944 года при захвате села Дашуковка экипаж танка под командованием Александра Фадина в одиночку уничтожил три танка, бронетранспортер, два миномета с расчетами, 16 пулеметных точек врага, а также выстрелом из главного орудия сбил немецкий самолет. О герое и его подвиге — наш материал.





Часы от полковника

Александр Михайлович Фадин родился в 1924 году в простой крестьянской семье. На момент начала войны ему исполнилось только 16 лет, и призыву он не принадлежал, но воевать хотел страстно, поэтому, как и многие подростки, прибавил себе два года. Его зачислили во 2-е Горьковское автомотоциклетное училище, где он вскоре стал одним из лучших. В августе 1942 года училище переквалифицировалось в танковое. Естественно, курсанты встретили это изменение ликованием — советские танки Т-34 и КВ-1 наводили шороху на фронте, и воевать на них было заманчивым предложением.

Сам Фадин вспоминал: «Мы, молодежь, кричим: «Ура!» А те, кто постарше, кто воевал на Халхин-Голе и на Финской, освобождал Западную Украину, Белоруссию говорят: «Что вы радуетесь? Будете гореть в этих железных коробках».

Пришла пора сдавать экзамены, теоретическая часть и огневая подготовка были среди них самыми главными и определяющими. Сдаешь оба на «хорошо» и вот тебе - младший лейтенант, на «отлично» — целый лейтенант. Теорию Александр сдал на «5», но главные трудности были связаны со стрельбой. Испытания проходили на полигоне. Во время экзамена трактор двигал на тросе мишень — деревянный макет танка, а курсанты должны были попасть по нему с 1500 метров. При этом Т-34 с экзаменующимися едет до определенной точки, останавливается на несколько секунд и делает выстрел, и чем меньше секунд на прицеливание потратил студент, тем лучше.

Во время стрельбы Фадин решил вообще не тормозить и совершить выстрел сходу - невиданная на тот момент вещь, тем более с такого расстояния.

«Мне разрешили стрелять с ходу, но экзаменатор предупредил: «Имей в виду, если ты не попадешь всеми тремя снарядами, то ты не получишь и младшего лейтенанта, а получишь старшего сержанта»... Только подошли к огневому рубежу, механик говорит: «Подожди, подожди, сейчас будет «дорожка» (место для остановки и стрельбы — прим. ред.). А я поймал мишень, выстрел — кормы нет! Это был фурор! Вернулись на исходную, полковник подбегает, жмет руку, снимает и дарит мне свои часы», — вспоминал он.

Боевого крещения пришлось ждать до июня 1943 года. Во время дебюта Фадин подбил первый немецкий Pz-4, а спустя пару минут взлетел на воздух грузовик с отступающей пехотой противника.

Ярко проявил себя экипаж Фадина ближе к концу 43-го года, освобождая Киев. Два Т-34 и самоходка ИСУ-152 перекрывали стратегически важную просеку в лесу, когда на них неожиданно попер немецкий «Тигр». Прошла пара секунд, и, вспыхнув, он осветил безлунную ночь как сотня факелов. Несколько мгновений, и пламя охватывает следующий танк с крестом на боку. Оба танка были подбиты Фадиным лично. Когда его машина двинулась вперед, то обнаружила третью жертву — притаившуюся в кустах и оставшуюся без поддержки самоходно-артиллерийскую установку из класса штурмовых орудий StuG III.

Один в поле — воин

Самый главный подвиг Александр Михайлович совершил в феврале 1944 года. Один лишь его танк при поддержке пехоты сдерживал во много раз превосходящие силы противника. Впрочем, слово «сдерживал» не показывает, насколько смелым и ярким был тот бой...

Приказ начальства практически в одиночку удерживать подходы к деревне застал Фадина врасплох. Но помощи ждать было неоткуда, и раз уж только его танк был на ходу, значит, ему и предстояло отправиться на самоубийственную миссию. Загрузили в машину два боекомплекта и двинулись в путь.

Первые проблемы появились еще до начала боя. Перед деревней, которую предстояло захватить, был глубокий овраг, съезд в который давал танку сумасшедший разгон. Однако и этой скорости не хватало для преодоления препятствия. Несколько раз Т-34 безвольно откатывался назад, и тогда командир вместе с экипажем придумал решение: во-первых, использовать специальные насадки на траки, во-вторых, движение должно идти задним ходом. Удалось!

Ночью уставшие и измотанные танкисты взобрались на другой край оврага и обнаружили подмогу — 45-50 человек пехоты. Чуть отдохнув, красноармейцы пошли в атаку. Они сразу услышали стрекот пулеметных точек врага, и танк только успевал вертеть башней, на ходу гася фугасными снарядами укрепленные в деревне фашистские точки.

Когда первая часть ночного боя подошла к концу, на счету Т-34 Александра Фадина таких точек оказалось 16. Но из 50 пехотинцев в живых осталось не более 20, а на дороге показались немецкие грузовики и бронетранспортеры. Ситуация казалась катастрофической, лишь удача и прекрасный глазомер командира танка кардинально изменили ход боя.

В темное время суток фашистские автомобили всегда двигались с включенными фарами. Так они раскрывали себя, но при этом минимизировали потерю машин на разбитых распутицей дорогах. Этим и воспользовался одинокий советский танк. «Осколочным, огонь!» — и первый грузовик разлетелся вдребезги, еще выстрел — запылал самый последний.

«Мне механик говорит: «Лейтенант, не расстреливай все машины, трофеев надо набрать». — «Ладно». Местность осветилась, как днем. Были видны в отблесках пламени бегающие фигуры фашистов, по которым я выпустил еще несколько осколочных снарядов и полностью короткими очередями разрядил диск из спаренного с пушкой танкового дегтяревского пулемета», — рассказывал герой-танкист.

Едва управились с этой проблемой, как заметили крадущиеся по соседнему полю два немецких Pz IV. В очередной раз — выстрелы во врага, и в очередной раз - машины подбиты. Правда, и снарядов осталось всего ничего — штук 15 из 150. Прошло несколько минут, и над дорогой с подбитыми фургонами, прямо над телеграфными столбами, пролетел немецкий самолет.

Александр Михайлович вспоминал: «Самолет курсировал вдоль этой линии и, зная примерно расстояние между столбами, я рассчитал его скорость. Она была небольшой, порядка 50-60 километров в час. Когда самолет сбросил груз и пролетел мимо нас, я решил, что, если он развернется, я попытаюсь его сбить. Даю команду Фетисову отвернуть колпачок и зарядить осколочным. Самолет разворачивается, я беру упреждение - выстрел. Снаряд угодил ему прямо в мотор, и самолет переломился».

Такое на поле боя случается не каждый день, пулеметные точки и бронетранспортеры — дело обычное, но сбить из танка самолет?! Но и это было еще не все. Словно заговоренный Т-34 замечает в 100 метрах от себя движение, и выстреливает наудачу в ту сторону последним снарядом. И вот из-за дымовой завесы выбегают охваченные пламенем немецкие автоматчики, а сзади них гремит ужасный взрыв — снаряд Фадина поджег «Тигра», а пожар взорвал боезапасы танка.

Бой продлился более пяти часов. В самом его финале в корпус Т-34 попал вражеский снаряд, погубив заряжающего. Остальной экипаж получил ранения, но держался до прибытия помощи и основных сил. За тот бой весь экипаж был представлен к наградам, а сам командир Фадин — к званию Герой Советского Союза. Правда, награжден он по неизвестным причинам не был и лишь в 1996 году получил звание Героя Российской Федерации.

Иван Соловьев