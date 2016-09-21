Подвиг Степана Горобца у блокадного Ленинграда

22 августа «Красноярское время» сообщило о подвиге советских танкистов под командованием старшего лейтенанта Зиновия Колобанова, которые в августе 1941 года на рубеже под городом Гатчиной уничтожили 22 танка немецкого вермахта, рвавшихся к Ленинграду.





Этот своеобразный рекорд так и остался непревзойдённым никем.

Несколько позже, 17 октября того же года беспримерный подвиг совершил экипаж танка Т-34, которым командовал старший сержант Степан Горобец. Было это в городе Калинине (Твери), уже занятом немецкими войсками.

Тогда перед батальоном отдельной 21-й танковой бригадой, дислоцированной в район Большого Селища, в состав которого входила машина Горобца (бортовой номер «03»), была поставлена задача – двигаясь по Волоколамскому шоссе, прорваться в город, провести разведку боем и выйти к рубежу нашей обороны на Московском шоссе.

Ещё в пригороде авангард батальона нагоняет немецкую колонну с бронетехникой и солдатами. Увидев преследующие их танки (в паре с Горобцом был танк комвзвода Киреева), немцы развернули орудия и ударили по ним прямой наводкой. Киреевский танк вскоре был подбит, а Горобец на своей машине, подминая батареи и автомашины, вырвался из полосы огня и продолжил движение по шоссе прямо в город.

А поскольку в результате попадания немецкого противотанкового снаряда у «03»-го вышла из строя радиосвязь, действовать дальше Горобец вынужден был по своему усмотрению, не отвлекаясь от выполнения поставленной задачи.

И он решил продолжить движение в занятый врагом город. Рассчитывая, что отставшие танки батальона последуют за ним. По пути уничтожая боевую технику и живую силу противника.

Ещё двигаясь по Волоколамскому шоссе, танк Горобца догоняет и уничтожает колонну мотоциклистов, а при выезде из деревни Лебедево справа от шоссе танкисты обнаруживают аэродром – и метким орудийным огнём уничтожают два Юнкерса-87 и цистерну с топливом.

Только теперь, маневрируя, Горобец обнаруживает, что их танк – один. Следом за ним из батальона нет никого…

Но останавливаться нельзя – аэродромные зенитки уже начинают стрельбу на поражение, и сохранить танк и экипаж -вернее всего – двигаясь вперёд, прямо в город.

Риск был велик и очевиден. Но ведь известно, что смелость города берёт!

Перечислю кратко эпизоды рейда нашей 34-ки через занятый немцами Калинин.

Уходя из-под огня вражеских зениток, Горобец обнаруживает движущуюся навстречу автоколонну, на полном ходу таранит три автомашины и расстреливает пехоту. В районе фабрики «Пролетарка» немцы, опередив наш экипаж, выстреливают в танк почти в упор. От прямого попадания в башню заклинивает орудие. Кроме того, возникает пожар, но экипаж мастерски тушит его.

Теперь в распоряжении экипажа Горобца остаются только пулемёты.

Проскочив опасный рубеж, танк Горобца движется по правому берегу реки Тьмаки к центру города. При форсировании реки пришлось рисковать снова – деревянный мост через Тьмаку мог не выдержать такой тяжести.

Но экипажу снова повезло. Выехав на улицу Софьи Перовской, экипаж сминает и отбрасывает в сторону противотанковые «ежи» и выезжает на широкую улицу с проложенными по ней трамвайными путями. А поскольку танк почернел от огня, дыма и грязи, встречные немцы не сразу могут определить его принадлежность.

Но вот впереди показалась колонна автомашин с пехотой. Горобец приказывает механику-водителю Фёдору Литовченко смять колонну, а Ивану Пастушину – стрелку-радисту – расстрелять её из пулемёта. В итоге ни одна автомашина не осталась целой, а потери в живой силе – не менее сотни.

Тогда немцы по радио объявили: «Внимание! Русские танки в городе!». Вскоре на улице Советской Горобец видит поблизости немецкий танк и таранит его. Однако при ударе мотор 34-ки глохнет…

Пришедшие в себя немцы уже бегут к танку и кричат «Рус, сдавайся!» Но экипаж всё-таки заводит мотор и даже восстанавливает орудие. Потом танк Горобца, двигаясь через площадь Ленина, где располагались штабы и управы, наносит по зданиям прицельные артудары, от которых в панике разбежались уцелевшие часовые и возникли многочисленные пожары.

Выехав нам улицу Вагжанова, экипаж Горобца обходит только что возведённые немцами баррикады, уничтожает технику и живую силу противника, в том числе – замаскированную батарею, орудия которой направлены на Москву.

А когда танк Горобца, наконец, пересек линию фронта, по нему ударила… наша артиллерия. Правда, вскоре всё выясняется, и героев встречают с криком «Ура!».

Командир 30-й армии генерал-майор Хоменко тут же снял с себя орден Красной Звезды и вручил его старшему сержанту Степану Горобцу.

Скоро отважный танкист становится младшим лейтенантом и в этом звании продолжает командовать своею 34-кой – уже в боях за освобождение Ржева (Калинин был освобождён 16 декабря 1941 года).

В одном из боёв в феврале 1942 года – у д. Петелино Ржевского района – экипаж уничтожает три пушки, более двадцати пулемётных точек и двенадцать миномётов врага. Позже, участвуя в наступлении – без танка, в пешем порядке – Степан Христофорович Горобец погиб смертью храбрых.

Похоронен в д. Братково Старицкого района Калининской (Тверской) области. Звание Героя Советского Союза было присвоено ему 8 февраля 1942 года, посмертно, в 29-ю годовщину со дня рождения.

Иван Соловьев