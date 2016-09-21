Советы бойца: укрытия, время, перебежка

Расстояние, и время на его преодоление зависит от нижеуказанных факторов.





Укрытия

Прежде всего — это наличие укрытий. Даже на самой ровной местности имеются небольшие неровности, возвышения и впадины, а во время боя появятся воронки. Ими можно воспользоваться при передвижении.

Наилучший способ перемещения — передвижение от укрытия к укрытию. Солдату рекомендуется перед переходом в атаку мысленно проделать путь, который ему придется преодолеть при сближении с противником. Как бы выложить на поле воображаемую дорожку, разметив на ней места остановок для передышки. Если весь путь так разметить невозможно, то нужно предварительно спланировать пути хотя бы ближайших нескольких перебежек.

Падать лучше не за укрытие, а рядом с ним и затем заползать за него, либо перед совершением перебежки отползать от укрытия.

Лучше делать и то, и другое. Покидать укрытие нужно другим путем, по сравнению с тем, каким укрытие было занято. Все это делается для того, чтобы враг не мог определить: откуда начнет движение пехотинец, а соответственно не мог бы заранее навести в эту точку свое оружие.

Вместо переползания можно использовать перекатывание, но при перекатывании велика вероятность задрать ствол или согнуть ногу в колене и тем самым демаскировать себя. Отползать при прочих равных условиях нужно вправо от себя, поскольку при стрельбе из автоматического оружия очередями выстрелы уходят влево - вверх от того, по кому стреляют.

Впрочем, если высота растительного покрова невелика или какой-то участок местности не имеет укрытий от пуль, а укрыт только от наблюдения, или позиция противника уже очень близка, следует замирать после падения и особенно избегать движений головой, которые хорошо заметны.

Если по каким-либо причинам отдана команда остановиться, то не следует полностью прекращать движение в том месте, где застало такое распоряжение, а нужно занять ближайшее укрытие, удобное для возможного ведения огня и дальнейшего передвижения.

Использовать принцип «от укрытия к укрытию» нужно в разумных пределах. Не следует его использовать при неожиданном попадании под огонь противника. В такой ситуации и 10 метров пробежать не получится. Нужно сразу падать.

Не следует, в поисках безопасности, пользоваться слишком очевидными и легко доступными укрытиями. Свойство таких укрытий «притягивать» солдат известно. В таких местах часто происходит «скучиванье» солдат. Враг может хорошо пристрелять их либо заминировать, и (вместо защиты) они станут ловушкой. Солдаты противника прежде всего простреливают наиболее очевидные укрытия, которые поэтому даже называют «гнездами для вражеских снарядов». Противник может специально оборудовать таковые, чтобы заманить и уничтожить в них атакующих. Например, враг может выкопать целые линии траншей с нормальным бруствером со стороны атакующих и срытым бруствером со стороны своей оборонительной позиции. Пехота, захватив такую траншею, методично расстреливается противником либо (при близком расположении второй траншеи) забрасывается гранатами: ведь у атакующего запас гранат ограничен, а обороняющийся может заблаговременно накопить их в большом количестве.

Более простой вариант той же уловки - насыпать кучки земли и «насадить» кусты на строго определенном от своих позиций расстоянии. Уничтожение атакующих намного облегчается, так как точно известно расстояние до мест, где они попытаются укрыться.

Наконец, при достаточном сближении с противником, укрытий от огня, как правило, не остается и приходится использовать сверхкороткие перебежки в качестве средства, затрудняющего прицеливание противнику.

Время

Если до следующего укрытия далеко, то вступает в силу другой фактор - время, которое требуется для преодоления открытого участка. Если расстояние, а, следовательно, и время на перебежку, значительно, то противник сможет начать и, главное, скорректировать свой прицельный огонь по передвигающемуся солдату. Время, затрачиваемое солдатом на перемещение, зависит от плотности и эффективности огня противника. Чем сильнее огонь противника — тем оно должно быть меньше. Как правило, с приближением к позиции противника, его огонь становиться сильнее и эффективнее. Поэтому чем ближе к врагу, тем короче и быстрее должно быть перемещение. Если на дистанции 700-800 метров длина перемещения может быть 40-50 шагов (преодолеваемые за 30 секунд), на расстоянии 400-500 метров — 15-20 шагов, то близко от врага или под его интенсивным огнем оно должно составлять 5 шагов.

Считается, что за 3 секунды, требующиеся для короткой перебежки, противник не успеет сделать прицельный выстрел. Среднему солдату на производство прицельного выстрела требуется около 5 секунд. Для запоминания длины этой короткой дистанции используется выражение «[я] встал — он — меня — увидел — вниз». На каждое слово делается шаг.

Если противник ведет прицельный огонь, то нужно перемещаться, не давая ему пристреляться. В такой ситуации просто упасть на ровном месте означает превратиться в хорошую мишень и погибнуть.

Находясь под наблюдением противника перед совершением перебежки нужно просчитывать, сколько можно пробежать до первого прицельного выстрела противника: нужно мысленно сложить время, которое потребуется противнику, чтобы понять, что солдат начал перебежку, сколько ему потребуется, чтобы вскинуть оружие, чтобы прицелиться, выстрелить, следует также учитывать, сколько времени пуля врага будет лететь до места нахождения солдата (пуля преодолевает расстояние не мгновенно), полученный результат следует сравнить со скоростью перебежки.

Так можно приблизительно оценить расстояние относительно безопасной перебежки. Вообще, просчет времени реакции противника на собственные действия — прием, который целесообразно использовать в различных ситуациях.

Наглядным упражнением, позволяющим обучающимся солдатам почувствовать разумную дальность перемещения, является учебная атака одной группы солдат на другую. При этом «обороняющиеся» должны за время перемещения «атакующих» успеть в них прицелиться. Затем роли меняются. Чтобы верно выбрать расстояние для перемещения надо учесть наличие укрытий и «просчитать» время, когда перебегающий будет открыт для огня противника. Если следующее укрытие расположено слишком далеко, то не следует во что бы то ни стало пытаться добежать до него за одну перебежку. Это может стоить жизни.

Перебежка на ровной местности

Использование перебежек небесполезно и на ровной местности. Даже относительно низкая растительность может предоставить укрытие от наблюдения противника и соответственно затруднит ему прицеливание. Положение лежа - самое устойчивое для стрельбы, поэтому улучшается результативность стрельбы на подавление противника. Кроме того, действует и чисто психологический фактор. Враг видит, что, то в одном, то в другом месте появляется атакующий его противник. А поскольку все обмундированы одинаково, то определить, сколько атакующих, затруднительно. И со страха, количество атакующих, по сравнению с реальным, увеличивается. К тому же обороняющемуся трудно отслеживать результативность своего огня, поскольку атакующие постоянно то падают, то поднимаются. По общему правилу, предпочтение следует отдавать все же передвижению к укрытию, но конкретная ситуация должна диктовать окончательное решение.

Если артиллерия противника открыла огонь, обстреливаемую зону нужно преодолеть одной длинной перебежкой как можно быстрее. Перебежку следует делать на ширину артиллерийской «вилки» (50—100 метров).

Перебежки зигзагами можно использовать при попадании под одиночный снайперский огонь, когда зигзаги заставляют вражеского снайпера ошибиться с выбором точки прицеливания для его одиночного выстрела. Обычный пулеметчик и автоматчик, чтобы поразить движущуюся мишень, выпускает по бегущему очередь с неизбежным разбросом пуль, и пользы от зигзагов становится немного, так что тут лучше всего просто сократить время пребывания под огнем противника путем прямолинейной перебежки.

По возможности, скорость приближения к противнику, да и всей атаки, должна быть такова, чтобы противник не успел подвести к атакованным частям свои подкрепления или реорганизовываться для ведения обороны. Также нужно предпринимать другие меры по воспрепятствованию подвода резервов противника, например, обстреливать возможные пути их подхода, имитировать атаки на других направлениях и т.п.

Иван Соловьев