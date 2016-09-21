Подвиг братьев Михеевых

Когда-то в селе Воецкое Барышского района был музей, посвященный памяти девяти братьев-танкистов Михеевых. Они стали легендой еще до начала Великой Отечественной войны. В середине тридцатых годов прошлого века не было в стране людей популярней летчиков и танкистов – о них писали во всех газетах, о них слагали песни. У жителя села Воецкое Дмитрия Федоровича Михеева трое сыновей служили в Красной армии – на дальневосточных рубежах страны, и он решил, что все его сыновья должны стать танкистами.





Он обратился лично к народному комиссару обороны, чтобы тот разрешил еще двум его сыновьям досрочно стать красноармейцами, а потом – к командующему Дальневосточной Красной армией маршалу Блюхеру – с просьбой сформировать из его сыновей танковый экипаж. Идея маршалу понравилась. Командиром танка стал Павел, водителем Федор, наводчиком – Владимир, мотористом – Иван. Виктор Михеев к тому времени уже был лейтенантом и командовал взводом.

Вскоре экипаж стал лучшим на Дальнем Востоке, а чуть позже командование направило братьев на учебу в Ульяновское танковое училище, которое они окончили накануне Великой Отечественной. Была даже сформирована Михеевская рота, командиром которой стал Виктор, заместителем – Павел, а Владимир, Федор и Иван приняли под начало взводы.

А комиссаром батальона, в который входила рота, назначили старшего из Михеевых – Александра, который сам настоял, чтобы и его призвали в армию.

Вражеское нашествие братья Михеевы в 1941 году встретили в первые часы войны в районе города Перемышль – они даже отбросили противника за государственную границу и продвинулись на польскую территорию, уничтожив восемь немецких танков. На девятый день войны под городом Броды погиб Иван, а вскоре сгорел в танке Александр.

Виктор вскоре стал командиром отдельного батальона тяжелых танков, Павел – его заместителем, командирами рот – Владимир и Федор. Они участвовали во многих боях, в том числе в Сталинградской битве, где братьям Михеевым был вручен танк, построенный на личные сбережения их родителей. Владимир Михеев прошел на нем всю войну, участвовал в штурме Берлина.

За годы войны братья Михеевы уничтожили не менее двухсот единиц вражеской техники – танков, орудий, бронетранспортеров и автомашин, были награждены сорока пятью орденами и медалями. После войны те из них, кто выжил, продолжали служить в армии, и лишь Павел, потерявший руку в 1944 году, вернулся в Воецкое, где и жил до самой смерти в 1989 году.

Иван Соловьев