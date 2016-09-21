Нежданный подвиг ценою в жизнь

В боях за Дебальцево было и остается много непонятного и неизвестного. Свидетельства очевидцев и участников боев в Дебальцевском котле разняться и иногда становятся поводом для жарких споров военных экспертов. Эта история так же вызывает множество вопросов, но она должна быть рассказана, иначе героический подвиг экипажа танка и МТ-ЛБ будут забыты.





Эту историю мне рассказал хороший знакомый- сапер, который занимался разминированием поля, рядом с бывшими позициями украинских войск. На этом минномполе он обнаружил сожженные танк и МТ-ЛБ. Со слов моего знакомого, я попытался воссоздать картину того боя.

Войска армии ЛНР с легкостью взяли поселок Санжаровку. В то время туда зашел отдельный механизированный батальон «Август». Населенный пункт взяли практически без боя, но украинская артиллерия продолжала методично поливать огнем из всех стволов по позициям батальона «Август». Из-за густого тумана, тяжело было определить, с каких позиций производился обстрел. Для того, чтоб обнаружить позиции противника, было решено провести разведку боем. В разведку пошли два экипажа – танк т-62 и МТ-ЛБ с зенитной установкой. Для того периода было характерным отсутствие слаженности работы по взаимодействию между пехотой, артиллерией, танками, так как армии Народных Республик находились на стадии формирования . Поэтому танк и МТ-ЛБ отправились в разведку без поддержки пехоты.

Выдвинулись из Надаровки в сторону Мироновской в обход Санжаровки, на поиски позиций украинских военных. Густой туман не давал увидеть противника, но на звук двигателей бронетехники армии ЛНР выдвинулась украинская бронегруппа в составе 3 танков и 2 БТРов. Благодаря мастерству экипажа танка ополчения, бронегруппа была разбита и останки их машин до сих пор стоят в поле. Сложилось впечатление, что эта бронегруппа появилась не случайно. Солдаты армии ЛНР продолжали двигаться по направлению к украинскому укрепрайону.

Украинские военные готовились к прорыву со стороны вооруженных сил ДНР и ЛНР. Для того, чтоб предотвратить прорыв, украинские военные заминировали поле перед своими позициями. Но из-за своей неумелости, ВСУшники заминировали поле так, что были видны кочки в местах закладки мин. Экипаж с легкостью просчитал логическую цепочку и без особого труда продолжал движение. Разведчики вплотную подошли к укрепрайону. Из-за густого тумана украинские военные увидели движущийся на них танк лишь в тот момент, когда до их позиций оставалось всего 500 метров. Тогда украинцы открыли огонь из всего, что имелось в их распоряжении, возможно, предположив, что на них движется большая группа танков, а не разведгруппа. О том, что украинцы били из всех видов оружия, свидетельствуют воронки от мин и «градов». Посеченные высоковольтные опоры говорили, что снаряды летели мимо.

Неожиданно для себя самих, экипаж обнаружил огромный укрепрайон ВСУ. Здесь располагались до 1000 украинских военных, капониры для танков, БТРов, Градов. Этот укрепрайон не давал армиям Народных Республик закрыть крышку котла. В то время, когда силы ополчения пытались взять высоту 307,9, никто не знал об этом укрепрайоне 286,5. Эти позиции украинцы боялись «засветить» поэтому и выдвинулась бронегруппа, чтоб не дать противнику узнать об этом укромном месте.

К сожалению, но экипажам танка и МТ-ЛБ выжить было не суждено. Они поняли это, когда в их сторону открылся шквальный огонь. Но они не струсили. Солдаты армии ЛНР героически продолжали вести бой, даже когда по ним били прямой наводкой. Поняв, что это их последние минуты жизни, бойцы решили уничтожить, как можно больше техники противника, чтоб дать возможность своим братьям по оружию, освободить эту территорию от неприятеля. Экипаж успел передать координаты укрепрайона. Артиллерия ополчения точно отработала, укрепрайон был полностью уничтожен.

На месте трагического боя, была найдена зарядка для радиостанции, на которой была надпись «Сэм». Можно предположить, что это позывной одного из бойцов. Героические танк и МТ-ЛБ продолжают стоять на том месте, где бойцы встретили смерть. Это место стоит увековечить, а из останков бронетехники сделать памятники, потому что совершенный поступок достоин того, чтоб его называли подвигом.

Мы не можем утверждать наверняка, что было именно так. Такие выводы сделали специалисты военного дела, когда увидели останки военной техники, блиндажей украинской армии и само поле боя. Все они уверяют, что парни, погибшие в том бою, совершили невероятное. Благодаря их действиям многие жизни солдат армий ДНР и ЛНР получилось сохранить. Неизвестно, сколько ещё этот укрепрайон оставался бы незамеченным, если бы не случайная разведка боем.

Иван Соловьев