Ингушетия развивает экономику и социалку

Делегация Министерства по делам Северного Кавказа, посетившая Ингушетию, была представлена солидно. Сразу в Магасе состоялась встреча главы республики Юнус-Бека Евкурова с первым заместителем министра Одесом Байсултановым, а затем — выездное заседание двух российских министерств с правительством Ингушетии. Участники подробно и заинтересованно обсудили ход реализации проектов по федеральным целевым программам и социально-экономическое развитие региона.





В совместном совещании приняли участие высокие руководители Министерства по делам развития Северного Кавказа, Министерства промышленности и торговли Росси и Правительства Республики.

С докладом о реализации программ "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия", "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах" выступил министр строительства и ЖКХ Ингушетии Мустафа Буружев.

В рамках этих ФЦП завершается строительство 32 объектов с общим финансированием более пять миллиардов рублей, в их числе по линии Минобразования России в этом году недавно сдана современная школа, еще одна примет учеников в ближайшее время. Всего в Ингушетии в этом году завершается возведение 20 объектов общей стоимостью почти четыре миллиарда рублей.

Первый замминистра Одес Байсултанов сообщил, что Министерство готово поддержать важные инвестпроекты, реализуемые в республике. Мукомольный комбинат "Сатурн-1" в городе Карабулак, по его мнению, может стать якорным проектом для Северного Кавказа.

Другой замминистра по делам Северного Кавказа Андрей Резников сообщил, что для развития Мукомольного комбината и других промышленных объектов их надо встраивать в общую схему Минпромторга, а они готовы активно взаимодействовать и всячески помогать в работе. По общему мнению совместными усилиями можно успешно реализовать проект и эффективно встроить его в экономику всего Федерального округа.

В ходе совещания большое внимание было уделено общему социально-экономическому развитию Ингушетии, строительству социально-бытовых объектов и проблеме занятости населения. Напомним, что в связи с кризисом финансирования федеральных целевых программ было сокращено на 10%. В связи с этим в Ингушетии пересмотрели приоритеты и взяли ориентацию на первоочередную реализацию социальных программ и строительство соответствующих объектов.

"Когда Юнус-Бек Евкуров только возглавил Ингушетию там было злое время, — заметил в интервью Правда. ру депутат Государственной Думы всех созывов Николай Харитонов, возглавлявший в прошлой Госдуме комитет по региональной политике. — Он сразу представил планы по развитию Ингушетии в Госдуме, уже тогда им были приоритеты расставлены. Евкуров — очень внимательный, он заботится о своей республике и прекрасно понимает, что надо сегодня делать, особенно для развития рабочей силы и создания новых рабочих мест. Ингушетия занимает не самое передовое место в европейской части страны. Поэтому он старается делать все возможное.

Помимо федеральных источников глава республике активно привлекает инвесторов, сейчас делает правильный шаг на разведение садов. Я хорошо знаю, что Ингушетия успешно занимается садоводством, большие инвестиции привлекаются. Поэтому думаю, что Ингушетия на правильном пути, и руководство делают все, чтобы быть в лидерах, по крайней мере, чтобы люди могли кормить свои семьи, чтобы была максимальная занятость трудоспособного населения. Для этого все возможности там сейчас есть. Глава делает много важного полезного для социально-экономического развития, сохраняет и приумножает все, что было до него, и делая лучше, развивает край дальше".

"Минфин России только сокращает расходы, — сказал Правда. ру заместитель генерального директора Международного центра развития регионов Олег Столяров. — А доходы в бюджете постоянно падают. Требуется развитие и пополнение доходной части страны и регионов, в том числе Ингушетии. Очень серьезным источником средств для республики может стать сельское хозяйство и ковроткачество. Ведь там развито овцеводство, а натуральные ковры сейчас пользуются спросом. Там и в целом неплохо было развито сельское хозяйство, особенно виноградарство. Ингушетию надо встраивать в нормальную экономику. Юнус-Бек Евкуров прав, что без сельского хозяйства им не выжить, сельское хозяйство надо сбалансировать по всей южной России.

Также Евкуров совершенно прав, предлагая забрать бюджетные трансферты и отдать их на развитие доказанных месторождений Восточной и Западной Сибири. Ингуши там тоже давно трудятся, и будут дальше работать артельным вахтовым методом. Надо решать проблемы Ингушетии за счет вахтового метода работы. Также надо социалку сбалансировать с развитием округа. Сейчас там строят диагностический центр, но он — велик для республики, и столько специалистов не найдется. У нас были непросчитанные медведевские нацпроекты по образованию, здравоохранению… Центров-то поналяпали, а нагрузки на них нет, и многие простаивают".



Во время визита представительные делегации федеральных министерств совместно с главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым и другими руководителями республики также посетили стадион имени Рашида Аушева и другие социальные объекты, продолжая обсуждать важные вопросы на местах.

Юрий Кондратьев