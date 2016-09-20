Легендарный снайпер морской пехоты

Филипп Рубахо родился 23 января 1923 года в станице Аксайской, Ростовской области, в семье отставного морского офицера, участника Цусимского боя, и донской казачки. Он рано остался без родителей и воспитывался в Батумском детском доме. Учился хорошо, увлекался музыкой и стрелковым спортом. По окончании средней школы получил приглашение учиться в Ленинградской консерватории.





Но грянула Великая Отечественная война… Уже на второй день Филипп стоял перед военным комиссаром города Батуми. Военком категорически отказал 18-летнему юноше в зачислении на воинскую службу. Филипп настаивал, приводя аргументы:

– Вы не смотрите, что я такой худощавый, я сильный и стрелковым спортом занимаюсь, значок «Ворошиловский стрелок» имею…

И только узнав, что юноша играет на множестве музыкальных инструментов, комиссар предложил: «Хотите, направим вас добровольцем в музыкальную команду в военно-морскую базу Черноморского флота?» Филипп согласился, а про себя подумал: «Хорошо, мне лишь бы попасть в воинскую часть, а там я добьюсь своего». Кровавая битва развернулась от Баренцева моря до Черного. А Филипп маялся в тыловом городе Туапсе и играл на флейте. Но вскоре он добился перевода в дивизион малых катеров.

Зачислили его в артрасчет сорокапятки. Их дивизион малых катеров принимал участие в сопровождении транспортов с вооружением и личным составом пополнения в осажденную фашистами Одессу. Музыкальный слух помогал Филиппу одним их первых определять по звуку направление, откуда приближались к охраняемому каравану вражеские самолеты. Но Рубахо рвался на сухопутный фронт, в морскую пехоту, и добился своего: его направили на оборону главной базы Черноморского флота – Севастополя.

Здесь, в Балаклавской долине, краснофлотец Рубахо, поразив из винтовки фашистского автоматчика, испытал радость победы. Здесь же он получил первое ранение, но в госпиталь не пошел. Вот тогда и появилось у Филиппа Рубахо желание стать снайпером. Командир взвода стал посылать молодого бойца в передовой дозор, а для лучшего наблюдения вручил ему бинокль. Это позволяло Филиппу поражать цели и на большом расстоянии. В декабре 1941 года его направили на учебу в снайперскую школу флота.

В снайперской школе особое значение придавалось выбору боевой позиции, маскировке, умению быстро ориентироваться, мгновенно находить цель и поражать ее наверняка с первого выстрела. И Филипп учился быть точным, искусным, сообразительным и изобретательным. На выпуск в школу прибыл командующий Северо-Кавказским фронтом маршал С. М. Буденный.

Рубахо все упражнения выполнил на отлично и получил благодарность от маршала. Трудное лето 1942 года. Враг развивал наступление по всему советско-германскому фронту, и всюду, где было особенно тяжело, рука об руку с воинами Красной Армии сражались на сухопутном фронте морские пехотинцы. В боях они прославились смелостью, стойкостью, неукротимой ненавистью к врагам и горячей любовью к Родине. Матросская бескозырка и полосатая тельняшка наводили страх на фашистов, они прозвали моряков «черной тучей», «морскими дьяволами»…

В конце июня 1942 года в составе бригады морской пехоты Филипп Рубахо прибыл на Южный фронт. Сражался за Ростов, ходил в контратаки под Моздоком, защищал Владикавказ. В боях у Туапсе Филипп Рубахо был ранен в левую руку, но в тыл отправиться отказался и лечился в медсанчасти своей бригады. К этому времени снайпер Рубахо довел личный счет до 80 уничтоженных фашистов. О его мастерстве распространилась слава по всему участку обороны, а в боевом листке батальона морской пехоты боец-краснофлотец писал:

У снайпера Рубахо

С бойцами уговор:

Громить врага без страха,

Лупить его в упор…

Пламя ненависти к фашистским захватчикам звало в бой. Подлечившись в медсанчасти, Филипп возвратился в свой батальон. Как подтверждается документами, в горах им с напарником было уничтожено до роты фашистов, а личный счет Филиппа Рубахо доведен до 200 уничтоженных врагов. В декабре 1942 года отважный снайпер был ранен третий раз – в ногу и затылок.

В первых числах января 1943 года снайпера Рубахо выписали из госпиталя, но в действующую часть не направили, а поручили возглавить команду по подготовке снайперов. В Геленджике и состоялась первая встреча земляков – снайпера Филиппа Яковлевича Рубахо и командира морских пехотинцев Цезаря Львовича Куникова. Рубахо уже знал, что майор Куников сформировал десантный отряд для заброски в тыл противника и что ему разрешено зачислять к себе добровольцев из всех частей базы…

– Хорошо, что поправляетесь.

А какие у вас планы на будущее? Где хотели бы служить? – поинтересовался Куников.

– Там, где больше настоящего дела, – ответил старшина I статьи Филипп Рубахо.

Команда снайперов под руководством Филиппа Рубахо была зачислена в состав отряда Куникова. Но с огорчением Филипп узнал, что им не доведется участвовать в первом броске на вражеский берег. Куников прекрасно понимал, что без снайперов можно обойтись в момент ночной высадки и рисковать жизнью отличного снайпера и его команды не стоит, ведь воевать еще не один день и месяц….

Сам безудержно смелый, идущий всегда впереди, командир умел ценить и беречь своих бесстрашных бойцов. Десантный отряд майора Куникова штурмовал западный берег Цемесской бухты в ночь с 3 на 4 февраля 1943 года. К утру морские пехотинцы выбили фашистов из береговых укреплений, заняли несколько улиц поселка Станичка, закрепились на ближних подступах к южной окраине города Новороссийска.

Плацдарм, отвоеванный у противника десантниками-куниковцами, а впоследствии расширенный десантниками трех морских бригад, получил наименование «Малая земля». Команда снайперов Филиппа Рубахо высадилась в составе 225-й бригады морской пехоты в ночь на 6 февраля. Только на плацдарме «Малая земля» личный счет уничтоженных фашистов им был увеличен до 276. Сформированный на базе отряда Куникова 393-й отдельный батальон морской пехоты готовился к боевым действиям по освобождению Новороссийска.

Организованная в батальоне группа снайперов под руководством старшины I статьи Филиппа Рубахо в августе 1943 года вышла в район оборонительного рубежа наших войск в районе цементных заводов Новороссийска. Здесь группа из 12 человек за восемь суток уничтожила 57 фашистов. Лично Ф. Рубахо уничтожил 3 офицеров, 2 снайперов и 3 солдат. Приказом командующего Черноморским флотом старшина I статьи Рубахо награжден Орденом Красного Знамени.

В период десантной операции в порт Новороссийска в сентябре 1943 года, действуя в составе штабной группы командира 393-го отдельного батальона под командованием капитан-лейтенанта Василия Андреевича Ботылева, отважный снайпер броском гранаты подавил огневую точку противника и в рукопашной схватке уничтожил 3 фашистов.

За трое суток снайпер Рубахо уничтожил более пятидесяти врагов. Когда Филипп получил ранение в ноги, он попросил краснофлотцев переводить его от одного окна к другому и продолжал уничтожать фашистов. За время операции группой Филиппа Рубахо было уничтожено около 500 фашистских солдат и офицеров. А личный счет легендарного снайпера был доведен до 346 уничтоженных фашистов.

14 сентября 1943 года при артналете осколками Филипп был тяжело ранен в голову. Через месяц он скончался в госпитале города Сочи. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 января 1944 года Рубахо Филиппу Яковлевичу присвоено звание Героя Советского Союза. Приказом министра обороны СССР имя старшины I статьи Рубахо Филиппа Яковлевича навечно занесено в списки одной из воинских частей Черноморского флота. Именем Филиппа Рубахо названы улицы в городе-герое Новороссийске и на родине героя в городе Аксае Ростовской области.

Иван Соловьев