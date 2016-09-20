Пять операций "Сталинского Терминатора" Павла Судоплатова

Павел Судоплатов – легендарный разведчик, прошедший путь от агента ОГПУ до генерал-лейтенанта МВД. Проведенные им операции вошли в «золотую коллекцию» контрразведывательной работы.





1 Ликвидация Евгения Коновальца

Операция по ликвидации лидера Украинской войсковой организации (УВО) Евгения Коновальца считается «классикой». Коновалец был опасен тем, что состоял в тесном контакте в абвером, несколько раз лично встречался с Гитлером, его люди проходили обучение в нацистской партийной школе. Также Коновалец координировал сеть украинских националистов в разных странах, через него шло финансирование, в случае войны его организация была готова выступить вместе с Гитлером против СССР.

В 1934 году украинские националисты убили польского министра внутренних дел Бронислава Перацкого и сотрудника советского консульства во Львове Андрея Майлова. Это стало «последней каплей» – Коновальца необходимо было устранять.

Для этого в украинскую националистическую организацию под именем Павлусь Валюх был внедрен Павел Судоплатов. По легенде, он был племянников соратника Коновальца Николая Лебедя.

Судоплатову удалось войти в ближний круг Коновальца. Очевидно, Коновалец ставил большие ставки на молодого «Павлуся».

Судоплатов пробыл в националистической организации четыре года, в ноябре 1937 года вместе с Ежовым молодой разведчик прибыл на аудиенцию к Сталину. План по ликвидации был вскоре запущен. Коновальца было решено устранять при помощи бомбы, замаскированной под коробку конфет. Детонатор должен был сработать через полчаса после переворачивания коробки в горизонтальное положение.

Поскольку советская контрразведка до последнего момента не знала о месте проведения операции, Судоплатова тщательно подготовили к нескольким вариантам. Также ему было приказано в случае критической ситуации совершить самоубийство – сдаваться врагу было запрещено.

23 мая 1938 года судно «Шилка» прибыло в Роттердам. Судоплатову удалось, ссылаясь на нехватку времени, убедить Коновальца встретиться в ресторане отеля «Атланта». Это было идеальное место – недалеко от вокзала, оживленный район.

«Павлусь Валюх» прибыл на место в 11:50. Коновалец был один и ожидал «соратника» с бокалом хереса, сам Судоплатов заказал себе кружку пива.

Во время непродолжительной беседы они договорились встретиться в 17:00 в центре города. Перед своим уходом «Павлусь» достал из внутреннего кармана пиджака коробку конфет и вручил Коновальцу. Взрывное устройство уже было взведено.

Покинув ресторан, Судоплатов купил в магазине плащ и шляпу (классика!). Вскоре он услышал взрыв. Толпы зевак кинулись на место происшествия. Удостоверившись в успехе операции, советский разведчик по подложным документам поехал в Барселону.

2 «Монастырь»

В начале Великой Отечественной войны советская контрразведка решила слегендировать существование в СССР подпольной организации, приветствующей фашистов и желающих их Победы. Многие из её «членов» жили в Новодевичьем монастыре – отсюда название операции. Это была сложная «многоходовка», придуманная Павлом Судоплатовым.

Центральным звеном операции «Монастырь» стал Александр Петрович Демьянов. Он был завербован контрразведкой ещё в 1929 году. Выходец их дворянской семьи, он долгое время жил в Париже, имел обширные контакты среди эмигрантов. В 29-м году «Гейне» (оперативная кличка Демьянова) был доставлен в Москву и, уже являясь завербованным агентом, стал вести богемную жизнь, постепенно становясь своим в светском кругу советской «пятой колонны». В это время он познакомился с немецкими разведчиками, которые уже тогда прониклись к Демьянову доверием, по немецким документам он проходил под псевдонимом «Макс».

17 февраля 1942 года наши контрразведчики организовали «бегство» Демьянова на немецкую сторону. Немцам он представился своим именем и сказал, что является членом тайной оргнанизации «Престол», сочувствующей фашистам. Конечно, его проверяли, допрашивали, собирали о нем сведения. Решающим стало то, что абвер уже до этого брал его в разработку, и «Макс» был у немцев на хорошем счету.

«Гейне-Макс» прошел интенсивный курс подготовки, после чего, всего через 26 дней, его на парашюте забросили в Ярославскую область, откуда Демьянов поехал в Москву.

Связь с немцами была организована через тестя Демьянова. К нему прибывали немецкие курьеры и он связывал их с «Максом». Операция шла как нельзя успешно, многих курьеров ловили и вербовали наши контрразведчики, захватывали рации. Работа проводилась так качественно, что немецкие разведчики (уже работающие на НКВД) получали награды от абвера. Всего за время операции было захвачено более 50 агентов, арестовано 7 их пособников, получено от немцев несколько миллионов рублей.

Главным же смыслом и итогом операции «Монастырь» стал массированный вброс дезинформации, которая помогла, к примеру, в ноябре 1942 года отвести силы фашистов от Сталинграда под Ржев и 300-тысячная армия маршала Паулюса была взята в окружение.

Летом 1944 года операция «Монастырь» была официально прекращена. «Гейне» якобы отправили в железнодорожные войска в Белоруссию. На самом деле, Александр Демьянов принял участие в ещё одной операции – «Березино».

3 «Березино»

Операция «Березино» стала логическим продолжением операции «Монастырь». Ключевой фигурой в ней снова стал Александр Демьянов. 18 августа 1944 года советский разведчик радировал: в районе Березины уцелел большой отряд вермахта, численностью более двух тысяч человек чудом избежавший разгрома и укрывшийся в болотистой местности. Во главе «отряда» стоял завербованный 4-м управлением НКВД подполковник Шерхорн («Шубин»).

Ожидание ответа длилось целую неделю. Немцы проверяли информацию, но все же абвер «клюнул». Немецкое командование десантировало в указанных координатах боеприпасы, продовольствие и радистов. По архивным данным, с сентября 1944 года по май 1945 года немецким командованием в наш тыл было совершено 39 самолето-вылетов и выброшено 22 германских разведчика (все они были арестованы советскими контрразведчиками), 13 радиостанций, 255 мест груза с вооружением,обмундированием, продовольствием, боеприпасами, медикаментами, и 1 777 000 рублей.

Операция «Березино» проводилась с участием настоящих немецких офицеров, перешедших на сторону Красной Армии. Они старательно изображали уцелевший полк, а парашютисты-связные немедленно перевербовывались контрразведкой, включаясь в радиоигру. Снабжение «своего» отряда Германия продолжала до самого конца войны.

В последней радиограмме от 5 мая 1945 года сообщалось: «С тяжелым сердцем мы вынуждены прекратить оказание вам помощи. На основании создавшегося положения мы не можем также больше поддерживать с вами радиосвязь. Что бы ни принесло нам будущее, наши мысли всегда будут с вами, кому в такой тяжелый момент приходится разочароваться в своих надеждах».

4 «Утка», или «Охота на льва»

Когда в Испании завершилась поражением республиканцев Гражданская война, стало очевидно, что жить Льву Давидовичу Троцкому осталось недолго. Его влияние, особенно в свете предстоящей Великой войны, следовало пресечь.

По признанию Судоплатова, в Испании ковались в том числе и кадры для будущих спецопераций советской разведки. В том числе и для самой известной операции Судоплатова «Утка», которую сам Павел Анатольевич предпочитал называть «Охотой на Льва».

Будущий руководитель покушения на Троцкого, Наум Эйтингон, также участвовал в той Гражданской войне (псевдоним «Котов»), здесь же он познакомился и с матерью Рамона Меркадера, коммунисткой Марией Каридад. Вскоре после знакомства и мать и сын Меркадеры были завербованы советской разведкой.

Рамон (оперативная кличка «Раймонд») в 1938 году в Париже сблизился с сотрудницей секретариата Троцкого Сильвией Агелофф. Вскоре он поженились. Меркадер не торопился. Он прибыл в Мексику в октябре 1939 года, но не появлялся в доме "Старика" (так Троцкого называли при разработке операции) до марта 1940-го.

После первого неудачного покушения группы Сикейроса в мае того же года, Троцкий стал осторожнее. По воспоминаниям его жены, Натальи Седовой, Лев Давидович даже хотел запретить визиты мужа своей секретарши и настаивал на том, чтобы о нем собрали информацию.

Однако 20 августа, когда Рамон пришел в кабинет Троцкого, тот его пустил и даже позволил «Раймонду» встать в «слепую зону», откуда Меркадер и нанес удар ледорубом. Попытка Троцкого остановить Меркадера была запоздалой – удар оказался смертельным, хотя «демон революции» и успел напоследок укусить своего убийцу.

Согласно мемуарам Судоплатова, у дома Троцкого во время совершения покушения стояла машина с матерью Меркадера и Эйтингоном, но им осталось только смотреть, как избитого «Раймонда» уводят. В тот же вечер они улетели на Кубу.

5 Ликвидация Шухевича

План по поимке руководителя УПА Романа Шухевича был утвержден Судоплатовым и Дроздовым 5 марта 1950 года. В ходе оперативной разработки сотрудниками контрразведки 3 марта была задержана одна из ближайших соратниц (и любовница) Шухевича Дарина Гусяк («Нюся»). Во время задержания она оказала сопротивление и хотела проглотить капсулу с ядом, что ей, однако, не удалось. Поняв, что выбить из неё показания будет крайне непросто, Дарину изолировали, распустив слух о её смерти.

Для того, чтобы «Нюся» вывела оперативников на Шухевича, в ход была пущена классическая внутрикамерная разработка. В тюремном лазарете «Нюся» познакомилась с другой задержанной - агентом контрразведки под псевдонимом «Роза». Во время войны «Роза» сотрудничала с гестапо и знала о деятельности УПА не понаслышке. В частности, войти в доверие к «Нюсе» ей удалось, заявив, что ещё одна подельница Шухевича, «Монета», якобы находится в соседней камере.

Уже через день «Роза», увидев, что между ней и «Нюсей» сложились доверительные отношения, заявила, что против неё ничего не нашли, поэтому скоро она будет отпущена. Между делом, «Роза» предложила Дарине передать записку на волю. Так примерное местонахождение Шухевича было установлено. Дальнейшее было делом техники.

«Генерал Чупрынка» (прозвище Шухевича) был обнаружен в двухэтажном здании кооперативной лавки в селе Белогорща под Львовом. Во время задержания он оказал сопротивление, один оперативник был убит. Застрелен был и сам Шухевич.

Иван Соловьев