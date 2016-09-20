Мир по-американски в Сирии оплатила Россия

Женевские договоренности Лаврова и Керри по союзническим действиям в Сирии не были реализованы. Американская администрация — это уходящие в отставку чиновники, соглашения с ними не имеют юридической силы. Тем более, в статусе "секретных". Почему же российское руководство пытается найти компромисс с теми, кто не может и не хочет его искать?





Почему Вашингтон пошел на соглашения с Москвой ?

Задача Обамы — во что бы то ни стало сохранить джихадистские силы в Сирии для последующего удара по Башару Асаду. Оперативная обстановка складывалась в последнее время не в их пользу. Правительственные войска блокировали союзников США, так называемых "умеренных боевиков", в восточной части города Алеппо — ключевом стратегическом объекте театра военных действий в Сирии.

"Дорога жизни" туда под названием Кастелло перекрыта уже больше месяца. Надо было непременно наладить снабжение этих группировок. Поэтому и был придуман план для разблокирования этой дороги, якобы с цель для доставки гуманитарной помощи населению.

На самом деле Алеппо и пригороды проницаемы для помощи не только по дороге Кастелло, но и по улицам, кварталам города. Население знает эти тропы и просачивается по ним в северо-западную часть города, которая живет обычной жизнью: там работают предприятия, нет бомбежек. Если есть опасность, то люди уходят, так случилось с кварталом 1070, который сейчас обезлюдел. Так что разговоры о массовых заложниках и голоде в восточном Алеппо — это разговоры в пользу бедных. А вот как следует снабдить боевиков с помощью "сталкеров" невозможно, здесь нужна дорога и грузовики для транспортировки оружия и боеприпасов.

Зачем пошла на договоренности Россия?

Скорее всего, российскому руководству нужен был дипломатический прорыв, ведь до Женевы Вашингтон не признавал Москву союзником. Что же, договорились создать Совместный координационный центр и бомбить террористов согласованно. И начали с объявления перемирия 12 сентября.

Но, как и свойственно администрации Обамы, "что-то сразу пошло не так". А ведь сигналы о том, что договор не будет выполняться, Россия получила еще в переговорном процессе. Если бы американцы были откровенно настроены на размежевание "умеренных" боевиков и террористов, то они бы не делали из договоренностей секрета.

Секрет в том, что там указаны "умеренные" группировки, которые США сдали России как террористические. Администрация США боится реакции террористов на предательство. Секретность позволяет также не придавать договору статус международного. Вашингтон наложил вето на его обсуждение в СБ ООН, хотя Россия поддержала его обнародование.

Дорога Кастелло - лакмусовая бумажка соглашения

Фактически провал обозначился еще в воскресение, когда ВВС США разбомбили позиции сирийской армии в городе Дэйр-эз-Зоре, географически расположенном в центре страны, далеко от Алеппо. И обстановка здесь была ясна, как Божий день. "Вы должны понимать, сирийская армия располагалась на холмах, США ударили по ним с нескольких самолетов", — сказала советник президента Сирии Бусейна Шаабан в интервью телеканалу RT.

В результате этого авиаудара погибли около 60 военнослужащих, более ста ранено. "Как только Вашингтон нанес удар, террористы начали наступление с той же самой стороны. Для любого, кто находился на поле боя, очевидно, что все это было хорошо скоординировано между авиацией и террористами", — пояснила Бусейна Шаабан.

В Алеппо за неделю сирийская армия, согласно договоренностям, дважды разблокировала дорогу Кастелло, но ответных действий от "умеренных" боевиков не последовало. США и поддерживаемые ими группировки сирийской оппозиции не выполнили ни одно из обязательств, которые они приняли на себя в рамках соглашения в Женеве, рассказал агентству ТАСС представитель Генштаба ВС России генерал-лейтенант Сергей Рудской.

Добавим, что российская сторона запросила в воскресенье данные для контактов с полевыми командирами по согласованию отвода сторон от дороги, однако не получила ответа. "Учитывая, что условия режима прекращения боевых действий боевиками не выполняются, считаем его соблюдение в одностороннем порядке сирийскими правительственными силами бессмысленным", — заключил Рудской.

Ответ сирийцев за Дэйр-эз-Зор логичен

Если сирийцы и накрыли в понедельник авиа- или артударом подошедшую помощь боевикам в так называемом "гумконвое", то сделали они это совершенно оправданно — это был ответ за Дэйр-эз-Зор.

Вопрос, а нужны ли России дипломатические прорывы такой ценой? Координационный центр не создан, наоборот, ситуация резко обострилась, увеличился риск прямого столкновения России и США. "Мы наблюдаем не разъединение, а слияние отрядов умеренной оппозиции с "Джебхат ан-Нусрой" (запрещена в России) и подготовку их к совместным наступательным действиям", — сказал Рудской. Кроме того, россиянам должно быть стыдно перед сирийцами за загубленные жизни десятков солдат.

Хочется думать, что больше на американскую администрацию Обамы-Керри Россия ставить не будет и подождет до ноября. Компромисс возможен только с теми, кто хочет меняться. А новым лидерам США хочется посоветовать изучать классику, а именно перечитать Отто Фон Бисмарка: "Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут — не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть".



Сирия: Когда закончится война?

Любовь Люлько