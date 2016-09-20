Интернет-омбудсмен: России нужен Цифровой кодекс

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Развитие цифровых технологий изменяет мир, опережая самые смелые прогнозы. До сих пор вмешательство государства в эту сферу было, скорее, разрушительным. Люди, принимающие законы, регулирующие эту сферу, в массе своей вообще слабо себе представляют, с чем имеют дело. О том, зачем нужен свободный интернет и почему стоит поддержать выдвинутую Партией Роста идею Цифрового кодекса, в прямом эфире видеостудии Pravda.Ru рассказал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, глава компании "Радиус Груп".





— Для нашего поколения свобода это не то, что завоевывается на баррикадах, — это то, что достигается технически и отбирается законодательно. Вы выступаете за свободный интернет. Где, по-вашему, должна проходить граница между свободой и ответственностью, в том числе уголовной?

— Сегодняшнее состояние дел в нашей стране мне не очень нравится. У нас реально можно получить уголовный срок, — и уже есть прецеденты! — за высказывания в Сети, за репосты, за лайки. Для меня это недопустимо. Я считаю, что свобода мысли абсолютна.

Человек должен иметь возможность высказываться, обсуждать любую идею, проблематику, свободно об этом говорить и не опасаться, а уж тем более, не привлекаться по уголовным или административным статьям. Это, конечно, не касается клеветы, лжи, обмана — тут совершенно другая история. Она не имеет ничего общего с ситуацией, когда человек обоснованно, аргументированно отстаивает свою точку зрения.

— Можно понять государство, когда оно пытается наказать за призывы к терактам, к межнациональной ненависти. Но вот, например, недавно закон о противодействии распространению детской порнографии расширили так, что это вызвало панику среди российских анимэшников, любителей фанфиков, которые в массе своей дети и есть. По идее, закон их должен защищать, а вместо этого они по каким-то формальным признакам попали под статью. Ведь, наверно, можно как-то разграничить добропорядочных потребителей мирного контента от людей, представляющих опасность для государства?

— Тема, на самом деле, более глубинная. Это вопрос морального состояния общества в целом. Сегодня у нас общий тренд развития, не подразумевающий возможности ставить все под сомнение. И пока мы не осмелимся сомневаться и спорить, будут появляться табуирующие законодательные инициативы, определяющие для всех, что такое хорошо, что такое плохо. Например, Земля плоская и лежит на трех китах, а почему — никто не знает.

Получается, это — можно, то — нельзя, без рассуждений. Инакомыслящих — на костер. Под возможное наказание подпадают целые группы лиц, и общественных деятелей, и просто энтузиастов. Для меня такой подход неприемлем. Любое новое знание, новая идея должны быть открыты для обсуждения.

Осуждению могут подвергаться только действия, конкретные действия, совершать которые человек не имеет права. Моя позиция: нужно разделять активные действия и свободу слова. Спам-атаки, DDoS-атаки, незаконная массовая рассылка — это справедливо наказуемые деяния. Но высказать свое мнение, даже публично на форуме, можно. Это абсолютно нормальное явление.

У нас запрету подвергаются целые технологии, действуют жуткие законодательные качели. Предлагалось до семи лет лишения свободы гражданам, у которых будут найдены криптовалюты. А что значит найдены криптовалюты? Это обыкновенный алгоритм, который работает у вас в качестве программы на компьютере, в телефоне. В то же время это отражает непонимание того, что весь мир движется в сторону криптовалют, криптовалюты будут вытеснять стандартный денежный оборот. Они будут контролироваться центральными банками стран, но это просто новая формации денег, которая нас ожидает. Не обращать на это внимания и просто давить технологию, не давая ей возможности развиваться, — о чем это говорит? О том, что весь мир уходит от нас на шаг вперед в применимости этих новых технологий.

В то же время у нас в стране уникальнейшая ситуация относительно того, что у нас практически самая дешевая электроэнергия в мире и прохладный, умеренный климат, который позволяет охлаждать вычислительные мощности, не прибегая к специфическим инженерным решениям. Другими словами, мы можем продавать не нефть и газ, даже не электричество, которое можно сделать из газа, а вычислительные мощности, что было бы гораздо более правильно. Россия обладает этими ресурсами, она уникальная страна, а мы сами себе запрещаем использование и развитие этой отрасли. Ну, как это можно назвать? Наверное, в некотором роде вредительство или технологическая некомпетентность.

— Не кажется ли вам, что активная попытка контролировать интернет произошла в большой степени после "арабских весен" и Майдана. Нет ли здесь у государства желания подстраховаться от процессов, которые уже технологически возможны, но еще нет отработанных способов их контролировать?

— Да, ситуация именно так и выглядит. Но надо понимать, что блокирование информации — это консервация того состояния дел, в котором мы находимся, и фактически законодательное ограничение применения новых технологий, потому что любая новая технология видоизменяет структуру общества и структуру взаимосвязей. Естественно, чтобы управлять в старом формате, государству требуется либо видоизмениться и перестроиться на новую сетевую структуру управления, либо просто консервировать применение новых технологий. Второй путь рано или поздно приведет к тому, что этот гнойник однажды взорвется и лопнет.

То есть я сторонник того, чтобы давать обществу информационные прививки. Это требуется в обязательном порядке контролировать, но вообще не давать доступ нельзя. Это как c ребенком, который все тянет в рот, — если создать ему стерильные условия, то в будущем он погибнет от какой-нибудь инфекции.

— Ваша партия выступает за создание Цифрового кодекса. Что он призван регулировать, и что это вообще такое?

— Сегодняшний закон о связи, закон об информационных технологиях, о персональных данных не отражают текущее состояние вещей. Кроме того, в них существенно разнится даже терминология. Все это весьма отягощает управление отраслью. В последнее время обозначилась тенденция внесения поправок, но они носят лоскутный характер и не решают проблему комплексно.

Необходим некий кодекс, который был бы задействован во всех отраслях экономики. Ведь IT сегодня пронизывает все сферы. Без информационных технологий не обойтись ни промышленности, ни сельскому хозяйству, ни СМИ. А у нас закон о связи пришел из прошлого века, ему практически сто лет, он оперирует еще понятиями коммутации каналов.

То есть, в его терминах, мы коммутируем канал, прокладываем провод, по-русски говоря. Но на сегодняшний день в реальности такого уже нет: вся структура сети плоская, идет коммутация пакетов, которые летают разными маршрутами, разбираются и собираются между адресатами. Невозможно управлять старыми дедовскими способами теми эфемерными сущностями, которые работают уже поверх Сети.

Чтобы регулировать эти процессы, нужно расписать роли, термины — что есть что, что с чем взаимодействует. Если мы этого не сделаем, то получим массу проблем в регуляторике всех областей жизнедеятельности.

Возьмем в качестве примера последние инициативы по закону о такси. В нем присутствует такое понятие, как агрегатор. Агрегатор — это Uber, Gett, Яндекс-Такси, множество различных сервисов, с помощью которых вы заказываете такси у себя в телефоне. Но это не таксомоторная компания, это всего лишь сервис, который представляет интересы других участников рынка. Регулировать его в рамках закона о такси не совсем корректно.

Вот почему необходимо для начала разобраться в дефинициях. Настал критический момент для описания структур Сети, упорядочения терминологии и объединения законов, регулирующих сферу IT, в цифровом кодексе. На его создание потребуется время, может быть, не один год.

Но если эта работа не будет проделана, это будет тормозить развитие не только информационных технологий. Без этого вы не сможете внести инновации ни в какую отрасль. Возьмите хоть медицину — закон о телемедицине подразумевает наличие информационных участников и охрану персональных данных пациента…

— То есть от поправок, которые Минкомсвязи подготовило сейчас к Закону о связи, хорошего ждать тоже не стоит?

— Я бы так не сказал. Все-таки то, что они сделали, — это первая попытка ввести в наш обиход понятие критической инфраструктуры сети интернет. Это, конечно же, лучше, чем текущее состояние. Но пока пришиваются только заплатки. В каком-то смысле, они даже усложняют жизнь, во всяком случае, не дают возможности комплексного проникновения IT во все сферы деятельности.

Это попросту невозможно в рамках локального закона. Пока Минкомсвязи существует само по себе так же, как, например, Министерство промышленности, и они не сходятся в общем знаменателе, не будет никаких семимильных шагов в направлении развития.

— С одной стороны, интернет глобален, с другой — в процессе его технологического совершенствования мы видим обострение отношений между государствами. А ведь когда интернет только начинал развиваться, были очень большие ожидания, что информация станет единой, что барьеры между странами рухнут.

— Скорее, пока нас ждет тренд обратный — все будет делиться на маленькие кусочки, и каждый кусочек в силу давней традиции попытается удержать внутри себя свои табуированные ценности. Сегодня я не вижу, чтобы с появлением Сети ситуация радикально изменилась. Но в будущем мы, конечно же, все равно придем к структурам управления, основанным на сетевой не то чтобы нейтральности, но на иных принципах, нежели те, которые существуют сейчас.

Развитие технологий оменит структуру управления обществом и государственную структуру управления — в каких-то странах раньше, в каких-то чуть позже. Но в целом движение будет синхронным, так же, как феодальный строй менялся на буржуазный, буржуазный меняется на постиндустриальный. Это естественный путь развития человечества.

И хотя нам предстоит еще достаточно долгое время вариться в этой бурлящей среде, рано или поздно мир станет единым. Люди научатся принимать решения только за себя, не оказывая давления на других, но действуя, тем не менее, взаимосвязано. Жить станет гораздо комфортнее, чем сейчас — потому что все будет построено, в любом случае, на доверии. Так же, как сеть интернет, которая сегодня является базисной технологией и фактически управляет всем в нашей жизни.

Беседовала Ольга Таболина

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев



Контроль за интернетом: Цифровой кодекс против "пещерного века"

Редакция рубрики "Общество"