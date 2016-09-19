Родриго Дутерте подхватил флаг Уго Чавеса

Центр открытого антиамериканского противостояния переместился из Венесуэлы на Филиппины, от Уго Чавеса к Родриго Дутерте. Последний заявил, что его правительство будет проводить независимую внешнюю политику. Прежде всего, от США, которым очень важен доступ к своим военным базам на Филиппинах в условиях противостояния с Китаем в Южно-Китайском море.





Ай да сукин сын!

Именно вопрос баз заставляет Обаму минимизироваать вызывающие высказывания президента Филиппин. И дело не только в словесной риторике (типа Обама — "сукин сын"), но и в решении удалить американских военнослужащих с острова Минданао, отказе от совместного патрулирования Южно-Китайского моря и указании своему министерству обороны покупать оружие у России и Китая. Дело в том, что Обама и Клинтон не могут позволить, чтобы создаваемая ими в течение последних восьми лет проамериканская ось в Азии развалилась. Как тогда объяснять провалы Вашингтона в Европе и на Ближнем Востоке?

Однако, если Дутерте перейдет "красную черту", его могут убрать. В конце концов, перевороты на Филиппинах — обычное дело. Сейчас задача западных СМИ изобразить Дутерте, как человека неадекватного, кровавого диктатора "типа Сталина и Кастро", который не способен поддерживать с Соединенными Штатами дружественные отношения и вместе вести борьбу против "китайской агрессии".

С Америкой Филиппинам мирно не жить

Филиппины — союзник США, у государств давно действует договор о взаимной помощи. Предыдущий президент Бениньо Акино III придерживался проамериканской политики. При Акино Филиппины стали первостепенными получателями американской помощи, которая составляет более 120 миллионов долларов в текущем году. При Акино Филиппины подали иск в Гаагский суд о признании необоснованными претензии Китая на архипелаг Спратли в Южно-Китайском море и выиграли дело. США до сих пор машут этим решением, как флагом перед лицом разъяренного Пекина, но Дутерте этот флаг не подхватил. Наоборот, он обратился к Китаю с просьбой помочь в войне с наркотрафиком.

Родриго Дутерте победил на выборах в мае, потому что народ поверил в его способность победить наркомафию и навести порядок в государстве, где исламисты из "Абу Сайяф"(организация созданная ЦРУ из филиппинцев, воевавших с СССР в Афганистане) поднимают головы. С тех пор, как, по данным полиции, более 16 тысяч подозреваемых торговцев и потребителей были арестованы и 700 сдались властям, наркотрафик сократился на 90 процентов. На месте преступления расстреляны около 3 тысяч наркодилеров. Последний момент и возмущает западных правозащитников.

На претензии Обамы в этом вопросе Дутерте посоветовал не лезть во внутренние дела Филиппин. Тогда-то и прозвучало упомянутое выше нецензурное обращение. Возмущение президента можно понять, если вспомнить кровавую историю " умиротворения Моро" на Минданао. Речь идет о резне, устроенной американцами в своей колонии в 1906 году, в которой погибли около 1,4 миллиона мусульман.

Добавим, что Обама при Акино не видел казней, пыток и нарушений прав человека, которые по данным правозащитной организации Karapatan достигали огромных масштабов. Зарегистрировано, например, 307 случаев внесудебных казней, 215 случаев применения пыток, 903 незаконных ареста. 11 734 людей выселили из своих домов, 105 616 человек насильственно эвакуированы из своих общин. Итоги правления Акино — 27 миллионов филиппинцев живут в состоянии крайней нищеты, а экономический рост в 5,9 процента обусловлен продажами недвижимости, финансовыми спекулятивными посредническими сделками, которые обогатили не народ, а олигархические группы и иностранные корпорации. Безработица, бедность и безземельность никуда не исчезли, однако государственный терроризм, коррупция и неравенство, существовавшие при Акино, были запрещенной темой в западных СМИ, потому что Акино старательно выполнял указания Обамы и был послушной марионеткой.

Дутерте не марионетка Вашингтона

Дутерте не марионетка. Сегодня на Филиппинах он идет к федерализации государства. Он ведет переговоры со всеми заинтересованными сторонами, в том числе и с Исламским фронтом освобождения Моро (ИФОМ). Дутерте пользуется на Филиппинах поддержкой 91 процента населения, которое согласно, что идет война с наркодилерами, в которой пленных не берут.

Дутерте не только воюет, он будет строить с помощью Китая железную дорогу на Минданао. Это обеспечит депрессивному региону экономический рост. Эти реалии контрастируют с красивой картинкой американо-филиппинской дружбы: американские линкоры с матросами в красивых костюмчиках, распевающих йо-хо-хо в Южно-Китайском море вместе со своими филиппинскими коллегами. Такая дружба продлится недолго.



Президент Филиппин назвал Обаму "сыном шлюхи"

Любовь Люлько