Король бокса: Хочешь мира — учи единоборства

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Офицер Российской армии, президент федерации боевых видов спорта "Велле Терра" К-9, чемпион мира среди профессионалов по боевому самбо и бирманскому боксу Заур Абдурагимов в прямом эфире видеостудии Pravda.Ru о делах армейских не говорил — нельзя. Зато рассказал о близкой к армии спортивной структуре, о том, как стал самым сильным сразу в двух видах единоборств и добился успехов еще в нескольких. Среди его достижений, в частности, титул "Король Азиатского бокса" в тяжелом весе и черный пояс по ушу. А еще Заур высказал свое мнение о современном обществе и воспитании молодежи.





— У вас очень много достижений в разных видах единоборств. Как удалось достичь такой универсальности?

— Родился я в Москве, и моя юность пришлась на 1990-е годы — время очень непростое — период локальных межнациональных конфликтов, бандитских разборок, достигающих масштабов прямо-таки междоусобных войн. Это было время хаотичного развития определенной субкультуры, всевозможных радикальных течений. В немалой степени эта грязная волна была спровоцирована западными спецслужбами, и многих наших молодых соотечественников, к несчастью, накрыла. Меня же спасли от девиации именно единоборства.

Наверное, желание быть сильным, развиваться физически заложено на генетическом уровне в каждом мальчике. Я начал с ударных видов единоборств, потому что в воздух дешево бить, как говорится. Денег на занятия в тогдашних секциях в семье не водилось: спасибо большое родителям — крыша над головой да кусок хлеба на столе всегда были.

Начинал учиться сам, осваивая приемы героев, просмотренные на видео. Уже после, увидев мое жгучее стремление совершенствоваться в этой области, со мной согласились работать профессиональные тренеры, несмотря на то, что у них были платные школы. Однако поставили жесткие условия: я буду выступать на соревнованиях. Ведь тогда многие приходили в залы просто потренироваться, но в спортивных боях не хотели участвовать.

А мне, в соответствии с принятыми обязательствами, пришлось. Что ж, правильно гласит пословица: хочешь научиться плавать — нужно из воды не вылезать, хочешь научиться драться — нужно учиться в бою. Так было и со мной. Сначала бирманский бокс, ударные виды, потом перешел уже на универсальную систему — боевое самбо, наши отечественные виды спорта.

— Что такое федерация "Велле Терра" К-9?

— Всероссийская федерация служебно-прикладной подготовки силовых структур, занимающаяся подготовкой именно сотрудников правоохранительных органов. В ее задачи входит обеспечивать помощь определенным органам спецслужб в проведении тренировок, разработке специальных методических пособий. Последнее для нас очень важно — ведь в свое время, в 1990-е годы, в начале 2000-х многие высококлассные инструкторы переехали в другие страны. В результате немало секретов советской школы узнали наши идеологические противники.

Так что сегодня мы стараемся сплотить имеющиеся ресурсы в некий союз силовых структур, куда входили бы инструкторы систем МВД, ФСБ, ФСО, Министерства обороны, других ведомств. Ведь и профессионалам необходимо развиваться, постоянно совершенствоваться, осваивать новые направления работы.

Меняется структура обучения сотрудников, система служебно-прикладной подготовки. Силовикам, как никому, требуется постоянно оттачивать навыки, чтобы в экстремальных ситуациях с легкостью их применять, быть в полной боевой готовности. Как говорил полководец Суворов: тяжело в учении — легко в бою. В нашем случае это не просто поговорка. Тренировки должны быть очень жесткого формата.

Сейчас как-то принято себя жалеть. Говорят, что наши методики — источник повышенной травмоопасности. И все-таки мы прилагаем все усилия, чтобы создать такую общую школу, которая не уступала бы мировой практике. Ни для кого не секрет, что Америка, страны Евросоюза активно и целеустремленно развиваются в этом направлении. Мы должны понимать, что все же находимся на грани холодной войны, и требуется постоянно держать марку.

— Считаете, к участию в этом процессе необходимо привлекать молодежь?

— Нашу молодежь нужно вести в школу боевых искусств уже для того, чтобы свой юношеский пыл она смогла направлять в нужное русло. Чтобы за свои слова, поступки каждый молодой человек учился отвечать и относиться исключительно ко всем очень уважительно. Благодаря именно этой системе мы поймем, что общество может опять развиваться. Молодежь должна быть готова к службе в армии, желательно обучение хотя бы в рамках специальных кафедр, существовавших в университетах, которые все же обеспечивали какую-то боевую подготовку.

Молодым необходимо прививать понятия субординации, уважения к старшим. Это крайне важно, если мы не хотим, чтобы каждый мнил себя командиром, отвергая накопленный до него большой опыт. Уважение к старшим культивировалось испокон веков, это традиция, благодаря которой держится наше великое государство. Все мы — россияне, вот самое главное.

Русские — это прилагательное, это — человек, любящий свою страну Россию, так оно переводится, если открыть толковый словарь. У нас многонациональная страна, где у каждой народности своя история, своя кровь. Но при всем при этом все мы — великий российский народ, Отечество у нас общее, на всех одно. За это мы должны держаться, для этого мы ведем сегодня свою работу.

— В вашей биографии, кроме военной ее части, также психологическое образование и знание нескольких языков.

— В основном, языков стран Ближнего Востока, тюркские, арабский, английский. Догадываюсь, к чему вы клоните, и все-таки повторю — любой нормальный мужчина изначально должен изучить азы боевых искусств. А дальше — что угодно: пусть футболом занимается, волейболом, теннисом, наукой, музыкой, танцами.

Неважно, станет ли человек чемпионом России, мастером спорта по боксу, или нет. Немало настоящих мужчин, мужчин высшего класса обладают гораздо большими личностными ценностями, чем какой-нибудь мастер спорта по боксу. Но военная школа, школа боевых искусств — важная система именно подготовки нашей молодежи к дальнейшему переходу на следующую ступень развития.

Я уж не говорю про другие страны, которые все же очень далеки от нашей духовности, от нашего менталитета. Но и у нас сейчас в молодежной субкультуре кто лидеры? Какие-то, при всем уважении к шоу-бизнесу, странные певцы, непонятные певички.

Для людей моего поколения примером в жизни были космонавты, полководцы, герои. Натуры сильные, которых уважали и почитали. Даже побаивались — в среде невоспитанных, необразованных индивидуумов это подчас тоже необходимо. Сегодня же общий уровень социальной расслабленности доходит до степени деградации.

Доказывать свою состоятельность можно только делами. Иисус Христос говорил: "По делам их судите их". Вот что жизненно важно для нашего общества. Вот что должно стать нашим кредо.

Беседовал Александр Артамонов

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев



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Редакция рубрики "Общество"