Китай научился создавать дождевые облака

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Масштабные проекты Поднебесной уже давно никого не удивляют, но новость, сообщенная изданием South China Morning Post, все-таки произвела серьезный эффект. В Китае, ни много ни мало, перешли к управлению погодой. Отсюда уже руку подать до климатического оружия — своеобразного вундерваффе многочисленных конспирологов в России и за рубежом.





На самом деле, в статье не сообщалось ничего экстраординарного. По сути Китай не совершил ничего такого, чего бы там уже не делалось. В одном из страдающих от засух районов Китая местные власти серьезно озаботились метеорологией и готовы вкладывать средства в создание искусственных дождевых облаков для улучшения водного снабжения провинции Цинхай. Эксперты предложили запустить над Тибетским нагорьем процесс создания искусственных облаков для производства более пяти миллиардов кубометров воды в год. Обильные дожди, получившиеся в результате управления погодой, должны пополнить бассейн реки Хуанхэ.

Кстати, в статье отмечается, что этот проект является конкурентом проекта, суть которого — повернуть части стока больших китайских рек, таких как Янцзы и Хуанхэ, на север и восток, в наиболее страдающие от засухи регионы страны.

Вот как это прокомментировал доктор экономических наук Андрей Островский, профессор, замдиректора Институт Дальнего Востока РАН: "В реальности, насчет Тибетского нагорья, — там вода не нужна. Там все реки питаются за счет таяния снегов. Если говорить о вопросах земледелия, то да, вода нужна прежде всего в северной части страны и на северо-западе. Воды также не хватает и на северо-востоке Китая. Все что севернее Хуанхэ, — это зона, где воды недостаточно. Не случайно работает так называемый проект по переброске воды с юга на север. Это один из пяти крупнейших китайских проектов, который уже начал работать с начала века".

В то же время, согласно эксперту, наиболее засушливым регионом Китая по статистике является округ Люкчун провинции Синьцзян, там выпадает за год не более 5 мм осадков. В расположенной близко к Тибету провинции Цинхай существенно больше — 35-40 мм. Говоря иными словами, проблема с орошением сельхозугодий и водоснабжением городов в Китае стоит остро, но отнюдь не во всей стране. Прибрежные регионы от этого не страдают.

Надо отметить, что в Китае уже в начале года анонсировали финансирование в размере 30 миллионов долларов активного внедрения "погодных технологий". К 2020 году в стране надеются получить дополнительно 60 миллиардов кубометров дождевой воды, — что, например, в 50 раз превышает объем воды в озере Селигер. Это будет серьезным дополнением к проектам водоснабжения засушливых регионов.

Инженеры, которые занимаются такого рода технологиями в США, уже говорят о том, что они легко смогут увеличить "водоотдачу" при искусственно вызванном дожде на 15 процентов и более. И, конечно же, в этом деле не обойтись без дронов, которые оказываются дешевле при распылении серебросодержащих реагентов (они служат "точками кристаллизации", охлаждая водяной пар, который содержится в облаках, и вызывая его осаждение). Кроме того, дроны действуют точнее и могут более адресно "доставить дождь".

Можно не сомневаться, что для своего сельского хозяйства китайцы будут использовать все имеющиеся на данный момент технологии. Но не надо думать, что в технологиях этих есть что-то новаторское и удивительное. Такого рода методы активно применяются во всем мире. Единственное, что здесь производит впечатление на специалистов, — это масштаб. Именно поэтому ряд экспертов, как в Китае, так и за границей, высказывают сомнения, что возможно произвести при помощи искусственного дождя более 5 миллиардов кубометров воды в год на Тибетским нагорье.

"Насколько мне известно, таких проектов, которые бы позволяли на постоянной основе делать нечто подобное, в России нет. Но вы, наверное, не хуже меня знаете о том, что в дни города в Москве или Санкт-Петербурге производится разгон облаков. Технология та же: посредством внедрения в облако определенных химических компонентов стимулируется мгновенное выпадение осадков. Только делается это не там, где больше всего нужен дождь, а там, где он меньше всего мешает", — прокомментировал китайский проект Андрей Киселев, старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, кандидат физико-математических наук, автор книги "Парадоксы климата".

Что касается аспектов именно управления погодными условиями в Китае, то тема устойчивого производства воды также не вызвала энтузиазма у эксперта. "Вы не сможете управлять тем, что сами же и создали. Просто, в принципе, вы выпустили джинна из бутылки, и все", — сказал Киселев.

По словам Леонида Савина, главного редактора аналитического Центра КАТЕХОН, китайский проект интересен прежде всего применением технологий двойного назначения, которые могут использоваться для самых разных нужд. "Если китайцы будут манипулировать погодой, то это отразится на каком-то другом регионе. Естественно, это вызовет недовольство соседних стран. Подобные последствия мы уже видели. Например, Индия регулярно "спускает воду", которая подтапливает соседний Бангладеш, а в Средней Азии ведутся конфликты, пока на дипломатическом уровне, по поводу строительства электростанций и изменения русла рек. Бесспорно, Китай заинтересован в развитии ряда территорий, которые опустынены. У Китая серьезная проблема с опустыниванием земель, соответственно, меньше площади, где можно сеять сельскохозяйственные культуры. Вот только Тибетское нагорье к таковым не относится, — оно, наоборот, является источником основных водных ресурсов, кстати, не только для Китая, но и для соседних Индии и Пакистана".

А самое главное, подобные системы ненадежны. Они могут быть эффективны в одном месте, но неэффективны в другом, например, на морском побережье, где действуют циклоны. Соответственно, о результатах можно говорить только после какого-то эксперимента, если он будет произведен.

На Дальнем Востоке в 2013 году произошло наводнение, которое, как утверждали многие эксперты, было вызвано искусственно из-за того, что Китай отрабатывал управление климатом. Тогда мощные дожди в Китае вызвали подъем притоков Амура и самого Амура. Как отметил Савин, таких побочных эффектов исключать нельзя: "В США еще в первой половине ХХ века были попытки управления погодой. Там был испробован ряд технологий, которые имели разрушительное действие, в первую очередь, в общем-то, для самих Соединенных Штатов, потому что там прошли ураганы после этих экспериментов. Было много спекуляций насчет действий США в арктической зоне, но и тот проект уже давно заморожен".

К тому же, как отмечают противники избыточно оптимистичного плана, упомянутая в статье "небесная река", по всей видимости, представляет собой ни что иное, как потоки водяных паров, открытые не так давно, которые тянутся через всю атмосферу на протяжении сотен и даже тысяч километров. Конечно же, их осаждение в виде дождя потенциально может произвести запланированный объем, а может быть, даже и больший.

Но пока это все в области теоретических предположений. Может оказаться, что заставить "небесную реку" спуститься с облаков на землю в нужное время в нужном месте не так-то просто даже при хорошем финансировании проекта.



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