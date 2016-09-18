Иван Фёдоров. Красный дьявол

Это был действительно Человек-Легенда. Судьба его была настолько фантастична, что даже любая выдумка бледнела перед реалиями.





Он летал на 297 типах самолетов, начиная еще с биплана «Авро» и кончая реактивным Ла-176. Он участвуя в семи войнах ХХ века, от Испании до Кореи, сбил 134 самолета и произвел шесть таранов, трижды был представлен к званию Героя, но сначала получил высший орден Испании от Игнасо Идальго де Сиснероса и Рыцарский крест от Гитлера… А заслуженную Золотую звезду Героя, получил только после войны, по личному указанию Сталина.

Звали этого уникального летчика Иван Евграфович Фёдоров, и я хочу вам о нём рассказать.

В июне 1941 года делегация ВВС РККА осматривала последние достижения Люфтваффе. Наших летчиков заинтересовал новейший экспериментальный истребитель «Хенкель-100». Это был сырой и капризный самолет и немецкие летчики-испытатели не особенно охотно на нём летали, хотя Гитлер благоволил к этой модели. В этот день был назначен вылет, самолет был заправлен и стоял на старте, но пилот запаздывал. И тогда Иван Фёдоров, нахально сел в кабину, определился с управлением и дал полный газ. Все это кстати, происходило на глазах у Рейхсмаршала Геринга. А Хенкель свечкой ушел в небо и разразился невообразимым каскадом сложнейших фигур высшего пилотажа. И надо же случиться, что недалеко от аэродрома находился Фюрер.

Когда Гитлеру сказали, что в небе крутит петли, тот самый «Хенкель-100», то Алоизыч пришел в восторг и публично заявил, что жалует отважному пилоту «Рыцарский крест». Холуи в голубом, сером и черном, старательной гурьбой ринулись выяснять имя нового героя Рейха. Назад они возвращались гораздо медленнее, ибо никто из них не стремился первым доложить Фюреру, что он наградил высшей наградой Рейха русского коммуниста. Но деваться Гитлеру было некуда, слово было сказано и награда вручена. Иван не долго думал, куда расположить фашистскую бранзулетку, он прибил крест к каблуку своего сапога.

А биография его, была такова…

И.Е. Фёдоров родился 23 Февраля 1914 года в Харькове, в семье рабочего (отец его в Гражданскую воевал в Первой Конной). Воспитанием Ивана занимался дед, проживший 123 года, до самой смерти ничем не болевший. Только в 14 лет у Вани Фёдорова появилась возможность учиться, и он проявил немалые способности. Программу пятилетки Иван прошел за 2 года, окончил обучение на слесаря-инструментальщика, затем – на машиниста паровоза. А поступив в планерную школу, уже в 15 лет поднялся в небо. Иван выполнил нормативы мастера по шести видам спорта: по боксу, волейболу, борьбе, плаванию, фехтованию и акробатическим прыжкам на мотоцикле.

В 1932 году, будучи 18-летним, Иван Фёдоров, поступил в школу военных пилотов, где через 7 месяцев на «отлично» сдал все экзамены за два года обучения и был награждён ценным подарком самим наркомом обороны Ворошиловым. Затем Федоров был направлен в должности младшего летчика в Киевский особый военный округ, где через два года (в возрасте 21 года), был назначен командиром 17-го авиаполка 56-й авиабригады.

Иван Фёдоров трижды представлялся к званию Героя Советского Союза и стал им только в 1948 году. Он – кавалер шести орденов Великой Отечественной войны, высшей награды революционной Испании и многих других Советских и Зарубежных наград.

Первый свой бой Иван принял в небе Испании. Испанская кампания завершилась для Фёдорова благополучно. В архивном деле N:8803 значится, что за год пребывания на испанском фронте он «совершил 286 боевых вылетов, провел 36 воздушных боев, в которых показал исключительные образцы ведения воздушного боя. Сбил лично 11 самолетов противника и 13 в группе...», в том числе два Bf.109, новую немецкую машину, считавшуюся у фашистов неуязвимой, дважды таранил вражеские машины. Однажды, перехватив одиночный «Фиат», измотал его в 20-ти минутном бою и заставил сесть на своем аэродроме.

За отчаянную храбрость и великолепное летное мастерство Начальник авиации Испанской Республики Игнасо Идальго де Сиснерос торжественно вручил Ивану Федорову высшую награду республиканцев. В память о тех огненных событиях у Федорова остались испанские имена – «Деабле Рохо» («Красный дьявол»), которым его за смертоносные атаки нарекли испанские товарищи, и еще имя из паспорта – Жуан. И, конечно же, – благодарственный поцелуй Ибаррури и подаренные ею патефон и пистолет «Астра».

В феврале 1938 года за 24 сбитых фашиста был представлен к званию Героя Советского Союза. Но накануне вручения наград он с друзьями по оружию зашел в Московский ресторан «Националь». Молодые офицеры перебрали, случился конфликт с посетителями за соседними столиками, завязалась потасовка в ход пошло личное оружие. Сам Федоров был ранен в руку, а среди убитых оказался некто в штатском, это был сотрудник НКВД. Его смерть наступила от удара кулаком в ухо. А поскольку Фёдоров был чемпионом Украины по боксу, то следствие особо и не напрягалось. По ходатайству НКВД представление на награждение Федорова было отозвано… А в органах на Фёдорова завели особую папку. Это и сыграло в судьбе Ивана Евграфовича печальную роль: его надолго «задвинули» в своеобразную политическую тень. А славу засекретили наглухо. Долгие годы действовало секретное распоряжение о запрете публикации его фамилии в открытой печати…

По возвращении из Испании в 1939 году Иван Федоров окончил Липецкие высшие авиационные курсы. А затем последовали еще две «загранкомандировки». Первая – через Благовещенск в Китай, где он одержал 2 воздушные победы. А следующий вояж – Халкин-Гол. Вот там-то было по-настоящему жарко. Фёдоров вспоминает: «Могу свидетельствовать, что японские лётчики были нашими достойными противниками. Летали они на своих, довольно неплохих для того времени истребителях И-96, и показали себя смелыми бесстрашными бойцами». В небе Монголии Иван Фёдоров одержал еще 2 победы.

Следующим театром военных действий стала для него Советско-Финская война 1939-1940 годов, в которой он уничтожил 4 самолета противника.

Великая Отечественная война застала Фёдорова в Горьком, где он работал на заводе испытателем. Целый год он безрезультатно «бомбардировал» высшие инстанции рапортами с просьбой отправить его на фронт, а в июне 1942-го попросту сбежал на войну на опытном истребителе ЛаГГ-3, сделав на прощание три «мертвые петли» под мостом через Волгу...

До линии фронта было почти 500 км пути, где его не только обстреливали зенитки, но и атаковали два МиГ-3 московских сил противовоздушной обороны. Счастливо избежав опасности, Иван Евграфович приземлился на аэродроме подмосковного Клина, в расположении штаба 3-й воздушной армии. Командующий армией, прославленный полярный летчик Михаил Громов, выслушивал подробный доклад «волонтёpa», как вдруг над аэродромом появился немецкий разведчик «Хейнкель-111», который шёл над нижней кромкой облачности. У Фёдорова прямо-таки загорелись глаза: «Разрешите, товарищ командующий, указать немцу его место приземления?»

Бой был коротким. На глазах всей дивизии Иван взлетел, догнал Не.111 и атаковал его на высоте 1500 м. Очередь из пушки так резанула, что отвалилось крыло. Немцы выпрыгнули на малой высоте, и парашюты не успели раскрыться... Громов после посадки пожал руку Федорову и сказал: «Поздравляю, Майор. Будем считать, что ваша фронтовая практика начата». За первые полтора месяца Фёдоров сбил 18 немецких самолетов и был назначен командиром 157-го истребительного авиационного полка.

* С лета 1942 до весны 1943 года Фёдоров командовал группой из 64 летчиков-штрафников, созданной по личному распоряжению Сталина. Но командовать этими «воздушными хулиганами» никто из асов ВВС РККА не хотел. И тогда Фёдоров сам вызвался руководить ими. Громов наделил его правом расстреливать на месте каждого при малейшей попытке неповиновения, Фёдоров этим правом не воспользовался ни разу. Хотя в первом же бою штрафники оставили командира без прикрытия, чтобы посмотреть, чего он стоит. Штрафники блестяще показали себя, сбив около 400 самолетов противника, хотя победы им не засчитывались, как и победы самого Фёдорова, а распределялись по другим авиаполкам.

* В 1943 году под Ржевом Федоров сбил величайшего аса всех времен и народов – Эриха Хартмана (на счету этого фашистского летчика 352 самолета). После приземления лётчик сумел уйти к своим, оставив в кабине разбитого самолета именную саблю. Её Фёдоров хранит до сих пор.

Весной 1943-го Фёдоров был назначен командиром 273-й авиадивизии.

* В мае 44-го Фёдоров, добровольно уйдя с должности командира 213-й авиадивизии, не желая заниматься «бумажной», по его мнению, работой, стал заместителем командира 269-й авиадивизии. Он собрал специальную группу, летчиков, вместе с которыми он занимался «свободной охотой» за линией фронта.

Как правило, группа фёдоровских «охотников», хорошо знавшая расположение аэродромов противника, пролетала над одним из них и сбрасывала вымпел, представлявший собой банку из-под американской тушенки с грузом и запиской внутри. В этой записке, написанной на немецком языке, летчикам Люфтваффе предлагалось выйти на поединок, но строго по числу прилетевших с советской стороны. В случае нарушения паритета «лишние» просто сбивались на взлете. Немцы, разумеется, вызов принимали. В этих «дуэлях» Фёдоров одержал 21 победу. Но, пожалуй, самый свой удачный бой Иван Федоров провёл в небе над Восточной Пруссией в конце 1944-го, сбив сразу 9 «Мессершмитов», изготовившихся для атаки Ил-2 и неосмотрительно собравшихся в круг. За все эти яркие достижения пилот получил фронтовое прозвище Анархист.

Все летчики «группы Федорова» получили звание Героя Советского Союза, а двое из них – Василий Зайцев и Андрей Боровых – были удостоены его дважды. Исключение составлял только сам командир. Все представления Федорова к этому званию по-прежнему «заворачивались».

* После войны Иван Федоров стал испытателем в КБ Лавочкина, на 301-м авиазаводе в Химках. На его счету 27 мировых рекордов. Он осваивал новую реактивную технику: сначала Ла-150, затем Ла-160 – первый самолет со стреловидным крылом, Ла-168, и, наконец Ла-176 со стреловидностью крыла 45 градусов, на котором в декабре 1948 года он преодолел в пологом пикировании звуковой рубеж. В ходе испытаний реактивных самолетов Фёдоров превышал показания около 30 мировых рекордов для самолетов этого типа.

Однажды С.А. Лавочкина вызвали к Сталину, он взял с собой Фёдорова и в конце беседы представил его: «Это, товарищ Сталин, наш шеф-пилот. Отлично воевал, теперь испытывает наши реактивные машины...»

– Что бы вы хотели? – спросил Сталин.

– Чтобы он стал Героем. Дважды уже представляли, и всё безрезультатно!

– Что же, не беспокойтесь, разберёмся...

Вот так, благодаря Лавочкину, 5 марта 1948 года Фёдоров, наконец-то, получил с «третьего захода» Золотую Звезду Героя – «... за испытание и освоение новой военной реактивной техники...»

* В 1949 году Федоров закончил курсы летчиков-испытателей МАП и до 1954-го находился на испытательской работе. Участвуя в Корейской войне 1950-1953 гг, одержал 7 воздушных побед.

За годы службы Иван Евграфович награжден Орденами Ленина, Красного Знамени (четырежды), Александра Hевского, Отечественной войны 1-й степени (шесть) и 2-й степени, Красной Звезды, многими медалями. С 1954 года Полковник Фёдоров – в запасе. Умер в 2011 году.

Иван Соловьев