Русская эмигрантка из Сан-Франциско спасает пенсионеров Донбасса

С начала войны на юго-востоке Украины девушка решила помогать пострадавшим мирным жителям. За это время ей удалось собрать 55 тысяч долларов. Русская американка закупает еду и лекарства, которые сама возит в зону конфликта.





Подруга удалила из друзей

Родители девушки, программисты, уехали работать в Силиконовую долину в Сан-Франциско еще в 1996 году. Там Татьяна выучилась на маркетолога. Сейчас ей 31, и она занимается продвижением начинающей компании, разрабатывающей программные приложения для учителей.

– В Америке очень большая русскоязычная община. И все друг с другом общались и не разбирались, кто русский, кто украинец или белорус. Но после Майдана на украинскую тему стало опасно говорить, чтобы не поссориться. Моя близкая подруга, украинка, не сказав ни слова, просто молча удалила меня из друзей в Facebook, – с горечью рассказывает Татьяна.

В начале 2014 года она создала в соцсети группу для русскоязычных мигрантов, любящих свою родину и уважающих другие страны. Виртуальные друзья стали встречаться на реальных пикниках. Тогда-то у Виноградовой и возникла идея слетать в Ростов, поговорить с беженцами из Донбасса и попытаться им чем-то помочь. В вояж по незнакомым местам Татьяна отправилась с полутора тысячами долларов в кармане, которые ей собрали друзья. Американский шеф Виноградовой, эмигрант из России, познакомил ее со знаменитым доктором Лизой, которая и вывела девушку на проверенный донецкий благотворительный фонд «Доброта» и его директора Якова Рогалина. Но самое важное, в ту поездку Татьяна совершила то, что делать вовсе не собиралась, – отправилась в Донецкую область.

Жизнь на грани нервного срыва

Там она познакомилась с еще одним своим надежным другом Натальей, жительницей города Снежное, которая превратила свой дом в центр помощи местным жителям. У нее-то Виноградова и разузнала, в каких лекарствах больше всего нуждаются пожилые люди.

– Детей, безусловно, жалко. Но им все хотят помогать. А стариков забывают.

Свою первую поездку она вспоминает, как будто это было вчера:

– Мчались мы по воронкам проселочными дорогами на скорости 100 км/ч, потому что в кустах могли сидеть снайперы. Все было как во сне, но под обстрел, тьфу-тьфу, не попадали.

С 2014 года Татьяна четырежды побывала в Донбассе. Больше всего девушке запоминаются люди.

– У многих, даже взрослых мужчин, после нескольких добрых фраз в их адрес наворачивались слезы, а за пакет еды некоторые бабушки нам даже в ноги кланялись. Люди там на грани нервного срыва. Они устали от войны и хотят спокойно жить.

С особой теплотой Татьяна рассказывает о 67-летнем Викторе Ивановиче из Снежного. Он перенес тяжелую операцию на сердце и срочно нуждался в дорогих медикаментах, которые позволить себе не мог. Виктор Иванович уже было смирился со своей участью. Но его спасли – как раз перед Новым годом на присланные Татьяной деньги закупили лекарств впрок – на 20 тысяч рублей.

– Наталья прислала мне видео, где ему передавали коробки с медпрепаратами. Растроганный и счастливый, Виктор Иванович пытался сдерживать слезы и так искренне произнес: «Спасибо, Танюш!» После таких слов понимаешь, что все бессонные ночи, страхи, переезды стоят того, – уверена питерская американка.

Угрожали, что сдадут американским властям

Всего петербурженке из Сан-Франциско уже удалось собрать 55 тысяч долларов. На них закупили более 30 тонн продуктов и много медикаментов. Помогли более двум тысячам пенсионеров, матерям-одиночкам, детям-инвалидам. Все товары волонтеры покупают на месте – в Донецке, чтобы дать возможность заработать местным жителям. Деньгами Татьяне помогают американские друзья – в основном эмигранты из России и с Украины.

– Было очень непросто обходить политику в этом вопросе. Мне даже пару раз в Facebook писали, что сдадут американским властям якобы за поддержку терроризма. Я пытаюсь объяснять, что необходимо помочь людям, которые не виноваты в том, что происходит. Они не террористы и не сепаратисты, они в беде, они голодают. А большую политику и ненависть оставим другим. И знаете, когда мне прислал деньги человек, который после Майдана и Крыма удалил меня из друзей, я поняла, что на правильном пути.

Не остались в стороне даже несколько американцев

– Кстати, в ситуации с Украиной они оказались добрей, чем местные русские. Многие эмигранты сильно осуждают Россию, говоря, как там все плохо. Хотя сами уже лет 10 на родине не бывали. Американцы, у которых демократия в крови, все-таки готовы слушать другие мнения. Они начитались в газетах о России-агрессоре. Но, когда им начинаешь говорить, что это гражданский конфликт и российских солдат я ни разу там не видела, они соглашаются: «Мы верим тебе — ты ведь там была!» Да их и мало интересует Украина. Во-первых, ее уже информационно затмила Сирия. Во-вторых, их гораздо больше волнует своя страна, где образование и медицина дорожают, школы закрываются, а тюрьмы переполнены.

В ближайших планах у Татьяны – регистрация благотворительной организации, чтобы собрать еще больше денег. В Америке суммы, которые жертвуют официальным фондам, засчитывают в качестве налогов. А ее приятель, менеджер одной всемирно известной корпорации, рассказал, что у них действует специальная программа, по которой они «удваивают» благотворительные суммы. К примеру, зарегистрированный в США фонд собирает 10 тысяч долларов на помощь нуждающимся, обращается за помощью в компанию, а та добавляет еще столько же. Такой шанс Татьяна упускать не хочет.

Иван Соловьев