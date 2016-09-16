Эсминец "Зумвалт" в авангарде Великой армады XXI века

Zumwalt. Фото: www.navy.mil

Недавно мировые СМИ сообщили, что американский эсминец нового поколения DDG-1000 "Зумвалт" направился к месту своей военной приписки — базе в Сан-Диего. Официальная церемония его ввода в строй запланирована на 15 октября. Чем этот корабль так уж интересен среди прочих, и почему именно ему уделяется такое внимание? Многие считают, что именно ему суждено определить внешний облик кораблей ХХI века, главным критерием эффективности которых станет их "невидимость".





Надо сказать, что идея невидимости, очень популярная в сказках самых разных народов, долго время именно как сказка и воспринималась. У людей просто не было соответствующих технологий, позволяющих видимое сделать невидимым. И уж тем более это относилось к морским судам, которые тысячелетиями были заложниками и тогдашних представлений о красоте и технологических приемов строительства.

Так, например, Гомер в "Илиаде" описывал греческие корабли как "крутобокие" и "чернобокие" суда с нарисованными на носу глазами. А чернобокими они были потому, что греки их не красили, а смолили, смола имела черный цвет.

Римляне борта своих многовесельных судов начали красить в красный, синий и зеленый цвета красками из воска с растворенными в нем пигментами, которые на дерево наносились в разогретом виде. Окованные бронзой башни на носу и на корме, бронзовые тараны и пурпурные паруса — все это придавало их кораблям очень нарядный и внушительный вид, но в то же время делало заметными издали.

Еще более красочными были корабли викингов, у которых нередко в разные цвета красились все доски бортовой обшивки, а гордая резная голова дракона на носу и хвост на корме золотились. По бортам устанавливались столь же ярко расписанные щиты, например, наполовину черные, наполовину желтые, а паруса были чаще всего красно-белыми, полосатыми.

Когда им на смену пришли европейские пузатые когги, то их паруса и вовсе стали одной большой разноцветной картинкой — кресты, гербы, королевские лилии и леопарды — все это перекочевало на паруса, тогда как надстройки на носу и на корме украсились столь же яркими рыцарскими щитами.

Дальше — больше! В эпоху абсолютизма в Англии был спущен на воду линейный парусный корабль "Роял Соверен" с корпусом ярко-красного цвета, на фоне которого располагались сотни резных деревянных покрытых позолотой скульптур, стоивших чуть ли не треть всего, что затратили на весь этот корабль! Но… это было модно, считалось красивым, а главное — производило впечатление на неприятеля.

Только в начале XIX века судостроители додумались до того, что стали окрашивать борта боевых кораблей в два цвета — полосами черного и желтого цвета в Англии; черного и белого во Франции и у нас в России. Выглядеть корабли стали строго, но были очень заметны даже в тех случаях, когда паруса на них были спущены.

Интересно, что эта традиция была продолжена и на броненосцах конца XIX века. Английские корабли имели черный корпус, желтые башни и надстройки, белые мачты и черно-желтые трубы. Аналогичным образом расписывали и российские корабли, тогда как броненосцы и крейсера, служившие в тропиках красились в белый цвет, но трубы у них по-прежнему были черно-желтыми.

Потребовалась русско-японская война, чтобы боевые корабли получили темно-серую, "шаровую" окраску. Интересно, что перед своим знаменитым боем крейсер "Варяг" (до этого такой же белоснежный) был перекрашен в темно-зеленый цвет, а вот перекрасить "Корейца" наши моряки уже не успели.

Начало Первой мировой войны боевые корабли встретили в "серой униформе". Но потом случилось так, что нашлись для человека — англичанин Уилкинсон и русский Шпажинский -предложившие судовой камуфляж.

Уилкинсон предложил искажающую раскраску черно-белыми ромбами, квадратами, разноцветными пятнами, искажавшими облик судна до неузнаваемости. Шпажинской разработал мелкопятнистую окраску по типу окраски морских рыб для подводных лодок. И вышло так, что крупные боевые корабли стали сами на себя не похожи, так что командирам подводных лодок приходилось очень нелегко. Им нужно было понять и что это вообще такое плывет по морю, и два это корабля или один, а также где у него нос, а где корма. Кстати, итальянцы, действовавшие возле берегов, красили свои корабли коричневыми и зелеными полосами.

Правда, на большом расстоянии никакая раскраска не спасала корабль от обнаружения. Затем появились радиолокаторы, и "засветка" от крупного корабля стала видна и вовсе за много миль.

Теперь давайте посмотрим новым взглядом на эсминец "Зумвалт". Мы увидим, что больше всего он похож на утюг, и вид у него скорее странный, нежели угрожающий. Его создатели утверждают, что это самый современный и совершенный корабль на планете, и с этим, пожалуй, даже и не поспоришь, в особенности если вспомнить его стоимость — 4,4 миллиарда долларов.

На что пошли эти деньги? На технологию стеллс, способную уменьшить заметность судна для радиолокаторов противника. На экране своей станции РЛС-оператор отметку от него, конечно, увидит, но… примет этот внушительный корабль водоизмещением 15 тысяч тонн и длиной 183 метра за небольшой рыбацкий траулер.

Корабль обладает высокой скоростью хода, а его экипаж состоит из всего лишь 158 человек, что говорит о высоком уровне автоматизации. Вооружение корабля — две 155-миллиметровые дальнобойные пушки, забрасывающие обычные снаряды на 40 километров, а снаряды с ракетным ускорителем — на 180 км. Правда, и стоят такие снаряды очень дорого, а количеством взрывчатки похвастаться не могут, ведь много места в них занимает ракетное топливо.

Кроме того, корабль оснащен контейнерными ракетными установками для вертикального запуска ракет самых разных типов, включая зенитные и противолодочные. Самое интересное, что таких установок на "Зумвалте" 80. Но вот у крейсера "Тикондерога", водоизмещение которого всего 9,6 тысяч тонн, их 124, а у эсминца "Арли Берк" — 96. То есть новый корабль и дороже и больше (а значит, и уязвимее), но при этом вооружен слабее своих предшественников.

Значит все дело опять-таки в ставке на "невидимость", которую обеспечивает специфическая форма корпуса и надстройки. Они отклоняют идущие к них волны от антенн РЛС в стороны и не дают им вернуться назад в полном объеме и принести противнику правдивую информацию об этом корабле. Конечно, корабль этот в любом случае будет виден из космоса, прежде всего по оставляемому пенному следу. Шум винтов тоже никуда, в общем-то, не спрячешь, хотя понизить шумность корабля можно.

Специалисты говорят о том, что в современном бою такому кораблю, как "Зумвалт", может просто не хватить боезапаса. Ведь отразить нападение вражеских самолетов, которые выпустят по нему сорок ракет, можно будет только истратив 80. А если таких атак будет несколько, тогда что? Конечно, его могут поддержать другие корабли. Но дело в том, что другие корабли отнюдь не невидимки. Если у "Зумвалта" будет эскорт, то вся эта затея с невидимостью вообще полная бессмыслица.

К тому же таких кораблей планируется построить всего три экземпляра, и вот вопрос, а для чего они при всем при этом вообще нужны? Разве что как шаг к чему-то еще более совершенному?

И тут на ум приходит проведенное не так давно японцами испытание "плаща-невидимки". Плащ этот, созданный на основе нано-технологий, хорош тем, что, будучи надет на человека, "видит" то, что находится у него за спиной и передает эту картинку на противоположную сторону. Таким образом человек в этом плаще полностью сливается с фоном, поэтому вы его не увидите.

Что будет, если точно такое же покрытие нанести на корабль? Тогда он просто растворится в океане, а мы будем наблюдать расходящиеся от него в стороны волны, остающийся за ним кильватерный след, но самого корабля не заметим. Ну, а на экранах радаров можно будет увидеть совсем небольшую и потому не опасную цель.

Такие невидимые корабли смогут стать идеальным оружием поддержки десанта, а поразить их огнем с берега без применения сложных систем наведения в инфракрасном и радиолокационном диапазонах будет исключительно трудно. Это все равно, что бороться с "Хищником" из одноименного кинофильма, только не в джунглях, а на воде. Пойдут ли судостроители и военные по этому пути в скором будущем или ставка по-прежнему будет сделана лишь на невидимость от радаров? Кто знает.



Новый убийца США: эсминец Zumwalt отправился в плавание

Вячеслав Шпаковский