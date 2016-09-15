США долго не падают, потому что глубоко летят

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Единственное, что удерживает США от рецессии, — это потребитель, однако долго американская экономика на плаву не продержится, заявил аналитик банка Societe Generale Альберт Эдвардс. По его словам, экономика Соединенных Штатов замедлилась настолько, что близка к срыву, а снижение производственного инвестирования и прибыли указывает на то, что рецессия уже не за горами.





Об окончательном и бесповоротном крахе системы говорят уже давно — чуть ли не с того самого момента, когда Северо-Американские Штаты только вошли в число мировых лидеров. О том, что США на краю пропасти, постоянно твердили и советские СМИ, стремясь, тем не менее "догонать и перегнать Америку".

Очевидно, что сейчас наши "заклятые партнеры" переживают крайне трудные времена, возможно, самые худшие после Великой депрессии. Но есть ли у США выход из ситуации, или они все же скатятся в эту самую напророченную коммунистами пропасть?

Чтобы разобраться, как обстоят дела, надо реалистично подойти к проблеме и проанализировать ситуацию. Ведь в конце концов, сейчас мировой валютой является именно северо-американский доллар, а наше государство хранит значительную часть своих активов в их ценных бумагах и разных финансовых институтах. То же и с бизнесом.

Поэтому обвал США, прежде чем коснуться собственно США, сначала бумерангом облетит всю планету, не исключая и Россию, а экономики некоторых стран может и вовсе подкосить на корню. Сильно пострадает Европа. Мощные экономики ЕС устоят, а вот слабым может наступить конец.

Это вкупе с мигрантским кризисом и довеском иных проблем может ускорить распад Евросоюза. А с европейскими странами, несмотря на санкции, у нас сохраняются намного более объемные взаимоотношения, чем с США. Новые европейские проблемы, по крайней мере в краткосрочной перспективе, рикошетом ударят по России.

Как ни радостно будет нашим людям от американского фиаско, катастрофа добавит проблем каждому, даже тем, кто никогда в жизни и доллара в руках не держал.

Чтобы разобраться в ситуации и понять, насколько реален для Америки кризисный сценарий развития событий, Pravda. Ru побеседовала с завкафедрой политической экономии РЭУ имени Плеханова, доктором экономических наук Русланом Дзарасовым.

— Обвал действительно грядет?

— Да. Не могу предсказать, когда в точности он произойдет, но первопричина кризиса исходит из состояния американской экономики. Потому что именно США выступили главным архитектором той современной мировой экономической системы, которая неизбежно порождает кризисы. Не случайно кризис 2009 года начался именно с обвала на рынке ипотеки США.

Дело в том, что США всячески стимулировали, начиная с 1970-х, перенос производства из развитых стран, прежде всего, из самой Америки, в регионы с низкой оплатой труда — в Китай, Индию, Вьетнам, Малайзию, в Латинскую Америку. Особенно большой масштаб этот процесс принял в 19903–2000-е годы.

Это определялось тем, что там зарплата в несколько раз ниже, чем в западных странах. И на первом этапе, в 90-е годы, это дало очень бурный рост мировой экономики и многое для экономики американской, потому что резко снизились издержки американских корпораций. Но успех имеет обратную сторону медали.

Поскольку произошла индустриализация таких стран, как Китай, Индия, страны БРИКС, производственные мощности очень развились. А совокупный спрос в масштабах мировой экономики от этих мощностей отстал.

Дело в том, что спрос определяется прежде всего потребительскими возможностями наемного труда, а перенос производства основывался на стремлении эксплуатировать дешевый труд, платить как можно более низкую зарплату. И вот в эту ловушку мировая экономика и попалась.

Гигантское развитие финансово-спекулятивного капитала, которое в первую очередь на американских финансовых рынках происходило (хотя к этому подключились и Европа, и Япония, и целый ряд других государств), определялось перераспределением доходов, созданных дешевым трудом бедных и периферийных стран, в пользу развитых. Финансово-спекулятивный сектор сам не производит никаких ценностей, он лишь является источником перекачки прибылей.

И когда конфликт между низкой заработной платой и развитыми производственными мощностями достиг такой остроты, что на финансовые рынки перестало поступать количество средств, оправдывающее бешеный рост спекулятивного капитала, разразился кризис. США, которые до сих пор были главным бенефициаром этой системы, оказались в его эпицентре.

Правда, Америка получила передышку за счет, например, наращивания производства сланцевой нефти, но это всего лишь передышка. США предприняли огромные усилия, чтобы перенести бремя кризиса на другие страны. Транстихоокеанское партнерство осуществлено для экономического окружения Китая, с целью заставить его больше давать американской экономике.

Сейчас с огромным трудом идут переговоры о трансатлантическом инвестиционном и торговом партнерстве — это стремление подчинить американским интересам уже рынки Европы. Франция возмутилась условиями, которые предлагаются, но, думаю, при новом президенте это партнерство все же будет продавлено, и Европу заставят согласиться.

— Вспомним отказ ФРГ и Франции от TTIP (трансатлантическое партнерство), а также санкции ЕС против американских компаний, в частности, Microsoft. Еврокомиссия наложила на американскую компанию Apple рекордный штраф в 14,5 миллиарда долларов за уклонение от налогов. Можно ли говорить о контрнаступлении ЕС в момент слабости США из-за выборов?

— Мне кажется, это не столько серьезное контрнаступление с далеко идущими целями, сколько стремление выторговать себе более благоприятные условия. Потому что для решительного наступления Европа должна порвать и военный, и политический союз с США. Или поставить его под вопрос, по крайней мере. Но на сегодняшний день она слишком зависима — и в военном, и в политическом плане, да и в экономическом в значительной степени.

Вряд ли имеет место принципиальная стратегия противостояния Америке. Я смотрю на эти факты, как на попытки выпустить пар. В Европе тоже выборы, и надо показать избирателям, что европейские политики, которые в действительности подчинились американскому диктату, якобы отстаивают интересы своих народов.

Не раз бывало, политики и руководители Германии и Франции жертвовали интересами Европы в угоду США. Думаю, и сейчас это больше политическая игра, тактические шаги, призванные улучшить переговорные позиции.

— В Пентагоне опасаются, что в течение пяти лет США окажутся втянутыми в военный конфликт, на который у страны нет денег, пишет Forbes. Высокопоставленные военные чиновники считают возможным крупномасштабное военное столкновение с Ираном, Северной Кореей или Россией. Но больше всего Пентагон тревожит то, что американская армия не подготовлена в должной мере ни к одному из этих сценариев. Будет ли война, и правда ли, что у США нет на нее денег?

— США в последние 10-20 лет предприняли просто гигантские усилия, чтобы достичь превосходства над другими своей военной машины. Речь идет о грандиозной программе переоснащения ядерных сил, о совершенствовании всех компонентов ядерной триады, на которые предполагалось в ближайшие 30 лет потратить триллион долларов, о модернизации сухопутных сил, о попытке создать новую армию, основанную на так называемых сете-центрических методах ведения боевых действий.

Тогда, по задумке, эффективность сухопутных сил возрастает в десятки раз, и происходит возврат к маневренной войне на основе использования самых современных информационных технологий в управлении боем и всеми сложными техническими системами современных вооружений. Это стремление создать третий позиционный район противоракетной обороны в Европе, в том числе планы на территории Украины разместить элементы ПРО, призванные защитить США от ответного удара ядерных сил России в случае необходимости.

Здесь и стратегия молниеносного глобального удара, когда высокоточные средства доставки обычных вооружений должны обеспечить нанесение по любому государству в течение пары часов нескольких тысяч ударов, которые парализуют страну, разрушат ее инфраструктуру, систему военного и политического управления и сделают невозможным сопротивление.

Конечно, столь гигантская революция в военном деле стоит огромных денег. Между тем разразился экономический кризис, и государственный долг Америки побил все рекорды, так что насколько удастся осуществить эту стратегию модернизации, неизвестно. Ясно, что нынешняя финансовая ситуация в США тому препятствует. Но, с другой стороны, США сделали многое для того, чтобы обострить международные военно-политические конфликты в последние годы.

За этим видится стремление перенести бремя экономического кризиса на другие страны. Американцы попытались перекроить Ближний Восток, в результате чего оказались втянутыми в бесперспективные войны сразу в трех странах: Ирак, Сирия, Афганистан. Они спровоцировали украинский кризис; прилагают все усилия, чтобы остановить рост экономической мощи Китая, не дать ему вырваться из системы обслуживания американской экономики.

Эти процессы легко начать, а вот закончить очень трудно. Они приобретают собственную логику развития, и для того, чтобы сохранить свое влияние, США приходится, шаг за шагом, погружаться в кризисы все больше.

Беседовала Марина Архипова

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев



Уроки кризисов: учатся ли страны на ошибках

Редакция рубрики "Мир"