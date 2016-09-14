Выбор: 68-летняя маразматичка или 70-летний психопат

Здоровье Хиллари Клинтон стало реальной проблемой президентской кампании, написала в воскресение Washington Post, рупор штаба демократов. Прецедентов по снятию кандидатов в президенты с гонки по состоянию здоровья нет. Как будет действовать элита США? И что для России лучше: старушка в маразме или престарелый психопат?





Согласно законодательству США, президента страны выбирает коллегия выборщиков, это юридический процесс, в котором участвуют 538 человек. Система их распределения сложная и не пропорциональная численности населения.

Максимум выборщиков у Калифорнии (55), Техаса (38), Флориды и Нью-Йорка (по 29). Каждый штат самостоятельно определяет, кто будет представлять его интересы в коллегии на данных выборах. Именно эти выборы пройдут 8 ноября текущего года. А вот в декабре, по Конституции, в первый понедельник после второй среды декабря (19 декабря) выборщики выберут президента.

Клинтон победит и с проблемами

Согласно последнему опросу Washington Post-SurveyMonkey, если бы выборы состоялись сегодня, то Клинтон победила бы с преимуществом в четыре и более процента в 20 штатах плюс округ Колумбия. Это дало бы ей голоса 244 выборщиков, а для победы нужно 270. У Трампа такое же преимущество в четыре и более процента тоже в 20 штатах, но это всего лишь 126 голосов выборщиков. Трампу можно побороться в 10 остальных штатах со 168 голосами выборщиков, где ситуация пока неясная. Это прежде всего Пенсильвания (20), Огайо (18) Вирджиния (13), Висконсин (10), Нью-Хэмпшир (4), Техас (38), где он идет с Клинтон вровень, но должен бы, по идее, собрать больше в этом оплоте республиканцев.

План "Б" на случай ухода Клинтон из гонки

В новейшей истории США был только один случай отсева кандидата в президентской гонке по состоянию здоровья. Это было в 1972 году, когда ее покинул сенатор-демократ Томас Иглтон. После того, как выяснилось, что он страдал от депрессии и лечился электрошоком, на совещании Демократического национального комитета (координирует работу партии между съездами) была выдвинута другая кандидатура на пост вице-президента.

Такой же вариант возможен и в случае с Хиллари. Но эта президентская гонка зашла слишком далеко, бюллетени выборщиков уже сертифицированы, все они знают, что голосуют за Клинтон. Будут ли они голосовать, например, за Берни Сандерса?

Именно его, а также вице-президента Кейна и украинского куратора Джо Байдена называют сейчас американские аналитики кандидатами на замещение Клинтон.

Но в этом случае демократов могут ожидать судебные иски от избирателей, поэтому "коней на переправе" они менять не будут. Клинтон привезут к избирательному "алтарю" даже в инвалидной коляске (а Франклин Делано Рузвельт разве не ездил?). И вот здесь случившееся с Клинтон может сыграть в пользу ее главного соперника — Дональда Трампа, потому что дело не столько в болезни Хиллари, сколько в том, что она постоянно лжет. Лжет о Бенгази, о своей личной электронной почте, о состоянии здоровья. Сейчас ее диагноз — воспаление легких, но до этого был "перегрев" и обезвоживание, аллергическая реакция, предполагается даже отравление и болезнь Паркинсона. Так где же правда? Никто не знает.

Добавим, что если Хиллари покинет гонку в период между 8 ноября и голосованием выборщиков 19 декабря, то последние на голосовании на коллегии смогут не придерживаться не только воли своих избирателей, но и воли Демократического национального комитета. Был случай, когда выборщик сдал пустой бюллетень в 2000 году.

Скорее всего, все же Хиллари будет избрана, и ее болезнь будет прогрессировать. Это не страшно, такие ситуации проигрывались в США. Например, Рональд Рейган на втором сроке постепенно впадал в маразм, становился недееспособным. Кто управлял страной в это время? Говорили, что его супруга Нэнси, но, конечно, за ней стояли сильные сего американского мира.

Кто станет регентом Хиллари? Конечно, ее супруг Билл, уже бывший президентом в 1993–2001 годах и тоже лгавший американцам, хотя бы по делу Моники Левински.

Что изменит американский истеблишмент?

Эти выборы нам интересны тем, что мы наблюдаем, как медленно спадает демократическая ширма с американского тоталитарного режима. Клинтоны сделают мир еще опаснее. Если же выиграет Трамп, то ЦРУ ему расскажет, кого надо любить и за что. Если же он не поймет, его уберут.

Так что еще не ясно, что для России лучше — 69-летняя дама в маразме, но с предсказуемой политикой или 70-летний психопат а-ля ранний Жириновский с непредсказуемым поведением. Америка изменится не с выбором президента, а с выбором народа, например, в гражданской войне. Читатель считает этот сценарий невероятным в Америке? Погулите, и вы найдете массу статей на эту тему в местной прессе.

Есть такой сайт PredictIt, который позволяет пользователям делать ставки на результаты предстоящих событий. Акции продаются по цене от 1 до 99 центов. Если событие происходит, то акции обналичивают по цене 1 доллар. Если нет — вы прогораете. Эта оценка букмекеров часто оценивается в американской прессе как близкая к реальной.

До падения в обморок 11 сентября акции Клинтон за победу на президентских выборах торговались на уровне около 72 центов за штуку, но к концу дня они упали до 64 центов за штуку. Дональд Трамп извлек выгоду из новости, его акции выросли с 30 до 35 центов. Акции других демократов подросли в цене, например на победу Байдена ставят 7 центов. То есть, если выиграет Байден, вы получите прибыль в 83 цента с каждой акции. Однако заметим, что на этом же сайте в ночь перед голосованием по выходу Великобритании из ЕС ставка на Brexit составляла 40 центов и 62 цента на сохранение статус-кво в составе ЕС.

Реалии опровергли все прогнозы. Подождем.



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Любовь Люлько