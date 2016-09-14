Гиперболоид Гарина теперь на вооружении РФ

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Нет стабильности в мире. Именно по этой причине все большее внимание уделяется оружию. Военный журналист Жак Борд по скайпу из Парижа рассказал Pravda.Ru о новейших вооружениях России - от лазерного до электромагнитного, превосходящего американские аналоги. С его точки зрения, Россия вновь прочно заняла первое место на мировом оружейном Олимпе.





— Тема оружия крайне важна с учетом происходящего в Сирии, на всем большом Ближнем Востоке, на Украине… Вы интересуетесь оружием профессионально, следите за современными системами вооружения. Что думаете по поводу недавней декларации Владимира Путина о том, чтобы вооружить армию России лазерным оружием?

— Оружие с направленным пучком прошло эволюцию. Соединенные Штаты сначала опережали Россию из-за ее перестройки и технологического падения. Но после прихода Путина Россия приложила существенные усилия в области разработки новых вооружений и сумела догнать Америку и даже перегнать — если вести разговор о фундаментальных исследованиях.

Президент Путин не похож на Обаму: когда он говорит "я делаю", он делает. И если россияне обещают, значит действительно собираются взять на вооружение лазеры. С точки зрения технических возможностей России, это реально и способно послужить для защиты границ.

То же можно сказать о термобарическом оружии — направленном излучении микроволн, системе создания некой непроницаемой для внешней агрессии зоны. Оно, как лазерное оружие, является оборонительным. Россия очень мощно продвинулась в его разработке. Сейчас речь идет, похоже, о применении тотальной системы защиты российских танков, которые перемещаются по пересеченной местности. Вокруг них создается непроницаемая зона, защитный кокон излучения, позволяющий стрелять далеко и точно — ведь русские еще и отличные артиллеристы.

— В военной академии уже 20 лет назад рассказывали: один полярный город России был освещен при помощи гигантского зеркала и в полярную ночь стало светло, как днем. Технология очень близкая к технологии лазера. А что вы думаете о возможности американского ответа? Ведь США — очень сильная держава, у них и технологии, и финансы есть.

— Развитие новых технологий в мире идет стремительно. Например, считалось, что лазеру очень сложно справиться с проблемой дымки и дождя, они мешают прохождению светового пучка. Теперь же русские научились преодолевать водяную преграду.

Существует и электронное оружие, позволяющее рассеивать, разгонять большие массы людей, не убивая их, при помощи направленного излучения на толпу.

Война может вестись также в киберпространстве, и крайне важно, когда речь идет о нападении, уметь быстро ответить на нанесенный удар, на агрессию, и перейти к противодействию. В этой сфере здорово продвинулись вперед иранцы. Кто быстрее, тот и побеждает. Значит, необходимо владеть информацией, уметь быстро обмениваться ею. И здесь не обойтись без самолетов радиоэлектронной разведки, сопряжения различных родов войск и звеньев, которые ведут сражение.

Кроме того, в кибервойне весьма актуальна опасность повреждения, захвата коммуникаций кибербандитами — например, боевиками ИГИЛ. Одним словом, все сводится к тому, что современные методы ведения войны настоятельно требуют в первую очередь участия специалистов, людей, способных мыслить нестандартно.

Россия пострадала от перестройки и в плане "утечки мозгов", когда Штаты щедрой рукой загребали всех лучших специалистов себе. Тогда американцы преследовали цели расширения собственных возможностей, увеличения собственного потенциала и обескровливания России с тем, чтобы она не могла подняться. Как видим, этого не случилось.

— Современная война — это, прежде всего, война технологий, коммуникаций, разведки, информационная и кибервойна?

— Электронная война не оставляет следов, трудно поймать противника за руку. СУ-24 российских войск был сбит — но кем, неизвестно, кроме него в небе не зафиксировано никаких самолетов. Русские военные используют систему полной защиты собственных самолетов в Сирии, однако похоже, что американцы вычислили работу такой системы.

Израильская авиация продолжает вести наблюдательную миссию в Сирии, хотя они не совершают облет территории, а сосредоточились в прифронтовой полосе при поддержке средств ПВО. Имея мощные силы ПВО, вы можете не бояться неба — что, кстати, тоже русские и доказали.

— Байден заявил, что они будут сбивать российские самолеты, оказавшиеся поблизости от американских баз. Что вы думаете об этом?

— Говорить можно что угодно. Но в таком случае начнется уже военное вмешательство, конфликт над территорией третьей стороны между Россией и Штатами. И возникает вопрос: а вообще с какой стати американцам сбивать российские самолеты? Протоколы разработаны, военные США чувствуют, что они там не у себя дома. Здесь есть большое различие с россиянами: потому что они-то находятся в Сирии на своем континенте, вблизи собственных границ.

Подготовил к печати Юрий Кондратьев



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