Водителям пора менять профессию

Автобус-дрон в Швейцарии. Фото: http://phys.org

Знаете, что объединяет Францию, Англию, Швейцарию и ОАЭ? Там можно увидеть беспилотные автобусы. Правда, в основном нововведение находится в стадии тестирования, но во французском Лионе они уже неделю как развозят горожан в качестве рейсового общественного транспорта. Французские беспилотные автобусы вмещают 15 пассажиров, маршрут их проходит пока по пяти остановкам.





Первый камушек большой лавины

Автобус электрический, он оснащен лазерными датчиками обнаружения препятствий, системами GPS и компьютерного зрения. Ездит он со скоростью 20 километров в час, но учитывая, что курсирует он (вернее, они — в настоящее время в рейсе два беспилотника) по центру города, то на весь маршрут уходит всего 10 минут. Кстати, пока езда в этих автобусах бесплатна.

Производится этот беспилотный транспорт на заводах фирмы NAVYA (Франция). Стоит отметить, что, кроме Лиона, еще несколько городов также участвуют в общеевропейской программе тестирования беспилотного общественного транспорта.

Без руля и без ветрил

Идея беспилотного общественного транспорта не нова. Уже в 2012 году начались переговоры и обсуждения, касающиеся возможного запуска общеевропейской программы тестирования. Для публики составлялись обобщенные презентации наподобие этой. Из нее можно было понять, что тестирование будет проходить в нескольких странах — Бельгии, Швеции, Франции, Британии, — а сами машины будут совмещать передовые технологии в области двигателей и, конечно, в области IT: датчики, систему компьютерного зрения, систему навигации, систему вождения, то есть искусственный интеллект.

Большинство моделей изначально предполагалось оснащать электрическими двигателями. В большей части прототипов водительское место либо вообще не предусмотрено, либо разительно отличается от привычного нам — например, отсутствием руля и педалей. Хотя у некоторых беспилотников сохраняются базовые элементы управления, на всякий случай.

В 2012 году стартовала программа Citymobil2, которая была частично спонсирована ЕС. В рамках этой программы в разных городах ЕС — от греческой Трикалы до испанского Сан-Себастьяна — тестировались беспилотные электромобили вместительностью 10 человек и скоростью около 20 километров в час, созданные компаниями RoboSoft (ПО) и EasyMile (сам автомобиль). Испытания прошли успешно и перед испытателями встал вопрос о правовом обеспечении поездок беспилотного транспорта в городе.

К началу 2016 года ни в одной стране мира просто не было законодательного регулирования этой сферы. При этом европейцы торопились: с одной стороны, на них наступали друзья-конкуренты из ЕС — BMW, Daimler, Audi. С другой — китайцы.

Китайская интернет-корпорация Baidu начал тестирование своих беспилотных машин. На очереди были американцы, где уже к концу 2015 года штат Калифорния выпустил предварительные законодательные акты, регулирующие езду беспилотников на дорогах. Иными словами, требовалось ковать железо, пока горячо.

Однако тут-то и началось самое интересное. Германия и Британия оперативно провели законопроекты, разрешающие тестирование беспилотных авто на своих дорогах. Что-то подобное сделали Франции, Голландия и ряд других стран ЕС. Но, во-первых, не все, а во-вторых, на пути беспилотников встала Венская конвенция по безопасности движения, которую страны ЕС подписали в 2014 году. В конвенции говорилось, что допускается езда беспилотников по дорогам, но обязательно наличие человека, который бы при случае перехватил управление автосредством.

США и Британия конвенцию не подписали, поэтому им пришлось легче, чем остальным. Но комиссары ЕС надеются обойти эти ограничения и запрячь все страны в роботизированную повозку.

Кто ответит за беспилотные ДТП, пока неясно

К 2020 году намечен запуск (предварительный) беспилотного общественного транспорта в ЕС. Это означает наличие большого количества протестированных моделей (в чем нет недостатка, так как созданием беспилотных авто занимаются и автоконцерны, и IT-компании типа Google, и торговые площадки — короче, все, кто может). Из этого следует, что будут устранены несоответствия требованиям в области безопасности. А также — что произойдет создание соответствующей инфраструктуры (это потребует совершенствования системы GPS, интернета и ряда других технический вещей), и системы законодательного регулирования этой сферы. В конечном итоге, в случае аварии кто-то же должен будет нести ответственность? Будет ли это фирма, водитель или кто-то еще — предстоит определить.

Часть стран, таких как Швеция, Голландия, Германия, Финляндия, разрешили тестировать беспилотные авто в безопасном окружении. Именно в Британии уже упомянутая выше фирма NAVYA активно тестировала свои разработки в области беспилотного транспорта. С начала февраля 2015 года там испытывался Meridian, беспилотное устройство перемещения, оснащенное системой распознавания двигающихся объектов в радиусе 200 метров.

Скорость движения у устройства была небольшой, зато имеющиеся специализированные радарные системы сканировали пространство 25 раз в секунду по полной окружности. Британцам понравилось, так что к лету 2017 года в Англии запланировали изменить законодательство под использование беспилотного общественного транспорта.

Или вот Швейцария, где с ноября 2015 года в небольшом городе Сион, кантона Валэ, испытывался 9-местный беспилотный миниавтобус. Это детище швейцарского стартапа активно спонсируется крупнейшей управляющей компанией общественного транспорта страны PostBus и должно, по мысли разработчиков, использоваться в качестве средства доставки пассажиров в отдаленные концы города и даже кантона. Система будет работать по запросу. Говорят, что испытания прошли успешно, а значит, к концу этого года, в принципе, можно надеяться на то, что в Швейцарии появится такого рода транспорт.

И это не считая Голландии и Германии, где также происходит тестирование беспилотного общественного транспорта. О том насколько далеко зашли в ЕС разработка, стандартизация и тестирование, говорит не только успешное тестирование миниавтобусов, но и кооперирование с Японией. Страны даже договорились до стандартизации технологий в этой области. Более того, участники переговоров решили "объединить активы". Во-первых, были позаимствованы спутниковые системы навигации. Японская обладает повышенной точностью, но не имеет орбитальной спутниковой группировки. У европейцев есть 30 спутников системы Галилео, но их точность весьма и весьма средняя, так что, объединение с японской системой позиционирования (улучшенный до сантиметровой точности GPS) — крайне логичный поступок. Во-вторых, страны решили углубить сотрудничество в области разработки беспилотных авто (со стороны Японии, это Hitachi, Mitsubishi, NTT, а состороны Франции — это Thales Group, один из крупнейших мировых оборонных и электронных концернов).

Выход на рынок монархий Залива

И все же лучшей рекламой беспилотных автобусов от ЕС является их тестирование в странах Залива. В этот же день, когда в Лионе запустили первую беспилотную автобусную линию, в Дубае был запущен в тестовом режиме электрический беспилотный миниавтобус на 10 мест. Его маршрут будет проходить в деловом центре города, неподалеку от башни "Бурж Халифа".

Автобус является совместной разработкой французов (опять же) из Easy Mile и местной Omnix. Он оснащен специализированной адаптивной системой скоростного регулирования. Его максимальная скорость составляет 40 километров в час, а маршрут, по которому он будет передвигаться, — не более 700 метров.

Глава местного транспортного управления уже заявил, что к 2030 году они хотят довести долю беспилотного общественного транспорта до четверти от общего объема. Какие бы проблемы не были у пионеров роботизированного общественного транспорта, старт уже положен. В общем, во всем мире грядут большие перемены...

"А что же мы? И мы не хуже многих". В России не только разрабатывается, но и уже тестируется свой беспилотный транспорт. Правда, упор пока делается не на городские авто, а на сельскохозяйственную технику, да и от лидеров отрасли мы отстаем лет на пять (что, вообще-то много). Об отечественных разработках читайте на Pravda. Ru в ближайшие дни.



Контроль за интернетом: Цифровой кодекс против "пещерного века"

Фархат Измайлов