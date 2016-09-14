Историк: "Украина – неудавшееся государство"

Как получилось, что за два с небольшим десятка лет " великие укры" основали Киевскую Русь? Почему украинцы, растащившие свою страну, с обидой относятся к тому, что происходит в России, и требуют ото всех особого к себе внимания? Главный редактор Pravda.Ru Инна Новикова беседует с историком, политологом, программным директором Валдайского клуба, профессором МГИМО Олегом Барабановым.





— Тема "древних укров" для профессионального историка сродни анекдоту. Другое дело, что этот бред реально прописан в украинских учебниках по истории, как вузовских, так и школьных. По принципу: история человечества начинается не с Адама и Евы, а с Тараса и Гали, которые понадкусывали все яблоки в саду добра и зла, а Господь не выдержал и изгнал их оттуда. А от этих Тараса и Гали пошли древние укры.

А если серьезно, то нынешние киевские историки связывают мифических древних укров уже с шумерской цивилизацией. Есть реальная трипольская археологическая культура, край балканского неолита, представляющая собой маргинальный край более широкой общности — кукутени, румынской неолитической культуры. Отличается она действительно красивой расписной керамикой, знаменующей собой некий скачок в ее производстве. Нынешняя украинская историография делает акцент на том, что древние укры происходят как раз из этой трипольской культуры. И параллельно со своими братьями-шумерами 5000 лет назад они первыми занялись строительством мировой цивилизации.

Следом в украинских учебниках возникает тема Киевской Руси как предтечи современной украинской государственности. Хотя если мы возьмем сравнительную этнологию, то увидим, что в Польше в это же время, где-то в VIII-IX веках, происходит консолидация древнепольской этничности, идет формирование древнепольского государства. Один из его центров называется Куява, а одно из племен, которое формируют древнепольскую государственность, — поляне. Неожиданно те же поляне и тот же Киев (Куев, Куява) появляются на Днепре. Таким образом, нельзя говорить о том, что "киевские поляне" (автохтонное племя, предтеча украинцев) "выросли" из трипольской культуры. Если говорить по существу, это была просто часть поляков, пришедших на Днепр.

Идем дальше, IX век, 800-е годы… Восточнославянские племена разбросаны от Черного до Балтийского морей. В том числе и поляне. При этом южная их часть находится под политическим протекторатом Хазарии. Славянские племена, в том числе поляне, платят дань хазарам — иудейско-тюркской державе.

В то же время на севере, на территории нынешнего Новгорода и Пскова, живут другие славянские племена, которые так и называются словене. Они находятся в весьма сложных отношениях с другим этносом — варягами. Варяги патронируют территорию северных славянских племен, но, в отличие от хазар, относятся к ней не как к колонии, тупо собирая дань. Варяги называют ее "Гардарики", что в переводе с древнескандинавского означает "срана городов". В скандинавских сагах помимо того, что упоминаются реальные древнерусские князья — Владимир, Ярослав, фигурирует и центр Гардарики — варяжский город Хольмгорд, нынешний Новгород. Это позволяет говорить о существовании некоей, не дошедшей до нас в письменных источниках, варяжской государственности с центром в Новгороде.

В 860-е годы варяжские дружины во главе с Рюриком, а потом и с Олегом, совершают поход с севера по Днепру, захватывают Киев (Куяву). Хазарскому протекторату над этими землями приходит конец. А затем они переносят столицу из Хольмгарда-Новгорода в Куявию-Киев, ближе к Византии, поскольку главной их целью был контроль за торговым путем из варяг в греки. Из Киева делать это было удобнее. Так формируется держава Киевская Русь, и делают это скандинавы, западные славяне вместе с северными славянами, словенами, новгородскими и кривичскими, смоленскими и псковскими. Ни о какой Украине тогда никто слыхом не слыхивал. Ярослав Мудрый очень бы удивился, если бы кто-то тогда назвал его "украинским князем".

Общепринятая историками теория того, как сформировалась Украина, связана с казацким движением XVI-XVII веков. После консолидации Великого княжества Московского при Иване III и затем при Иване Грозном формируется феномен окраин, или украин: появляются окраина Днепровская, окраина Донская, окраина Яицкая на реке Урал, окраина Литовская. Консолидация означала усиление государственного порядка и налогового бремени. Те же, кто не хотел жить в рамках строгих государственных правил, бежали на окраины и сколачивали полуворовские, полуразбойничьи шайки, из которых впоследствии и сформировалось казачество. Одна из таких казацких окраин потом начала формироваться в более серьезную структуру под названием Украина.

Это стандартная теория, которую ни один уважающий себя историк не берется оспаривать. Но только не современные украинцы. Они говорят: все обстояло совсем не так, слово "Украина" впервые появилось в русских летописях еще в XII веке. Действительно, появилось, но встретилось оно в них один-единственный раз и относилось к Переяславскому княжеству. Княжество это располагалось южнее Киева и служило форпостом между древней Русью и Степью. Понятно, что территория эта из Киева рассматривалась как окраина, чисто географическая, не более того. Можно говорить, что угодно: что Киевская Русь — украинское государство, что трипольская культура — достижение древних укров, что Тарас и Галя населяли рай. К науке все это не имеет никакого отношения. Древний Киев был русским городом и останется таковым в истории.

— Бог с ними, с украми. Как вы, как историк и политолог, оцениваете 25 лет независимости современной реальной Украины?

— Если оперировать цифрами, то Украина — яркий пример неудавшегося государства, fell state. Экономическая статистика позднего Советского Союза демонстрирует огромный промышленный потенциал Украинской ССР. Но к сегодняшнему дню он практически весь или изничтожен, или разворован. И в том, что нынешняя Украина - несостоявшееся государство, вина не только "майданутых", не только нынешней власти. В разворовывание Украины внесли свою лепту все: и Янукович, и Ющенко, и Кучма, и "великая мафиозная организация" — Днепропетровский обком комсомола с Тигипко, Турчиновым и Тимошенко.

Многие украинцы сегодня ненавидят Россию. Но при этом ломятся на заработки к нам, поскольку в Польшу, Румынию поехать не получается, там их не особо привечают. Ненависть к России даже не мешает им отдыхать в Крыму: украинские туристы в этом году начали массово возвращаться в Крым. Плюются, говорят, что еще придет их час, но в Одессу и на Азовское море под Мариуполь почему-то не едут. Если бы они были до конца принципиальными и последовательными, то в 2014 году, когда "вражья" Россия что-то аннексировала, оккупировала и т. д., они бы настояли на том, чтобы их страна разорвала с агрессором дипломатические отношения, ввела строжайший визовый режим. Но нет, крыть Россию последними словами следует у себя дома на словах, а на деле: летом повоевал в АТО, что-то за это получил; зимой как-то в окопах сидеть неуютно — поехал в Москву, маршруткой порулил; летом снова вернулся в АТО, повоевал, понял, что АТО 2015 года хуже АТО 2014-го, плюнул и снова отправился "заработчанить" в Москву. Таков, примерно, ход мыслей нынешнего кастрюлеголового украинца.

Весной-летом 2014 года российское руководство стояло перед дилеммой: останавливаться ему на Крыме или не останавливаться? Было решено остановиться на Крыме. Почему — отдельный вопрос, но было принято решение пытаться сохранять хотя бы минимальный контакт с Украиной. А тогда легко было и визовый режим ввести, и Мариуполь взять, и много чего еще сделать. Мы постоянно говорим, что "мяч" на стороне Украины: мы готовы рассматривать любые варианты: и разрыв дипотношений, и введение визового режима. Сердцем нам этого очень хочется, два года нас поливают и поливают грязью. Сердцу, понятно, не прикажешь, но есть более сложные моменты. Но тут вступает в дело прагматика: как только это произойдет, как только мы перестанем поставлять им нефть, газ, уголь и прочее, страна реально загнется. И кому от этого будет хуже — еще вопрос. Аукнется это на всех нас.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Сергей Валентинов

Источник: Pravda.Ru



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