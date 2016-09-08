Школу убивают… онлайн-технологии

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Как вернуть, наконец, в нашу школу элемент воспитания, утерянный, кажется безвозвратно с советских времен? О проблемах школьного образования, учителей и родителей, новых формах работы с детьми в видеостудии Pravda.Ru рассказала директор Центра развития интеллектуальных и творческих способностей, который называется "Интелрост", Елена Дубровская.





— Елена, какую цель вы преследовали, создавая ваш центр?

— Своей целью мы видели прежде всего помощь школе в организации образовательного процесса. К сожалению, сегодня школа практически не занимается воспитанием учащихся. Не потому, что педагоги стали плохими… Мы много общаемся с ними и понимаем, что учителя настолько загружены бумажной волокитой, что у них на "внепредметную" работу не остается ни времени, ни сил. Да и, откровенно говоря, желания.

В старых советских фильмах, таких как "Доживем до понедельника", "Сельская учительница", показаны времена, когда педагоги полностью отдавали себя детям, понимая, что главное в их работе — именно нравственное воспитание, из которого вырастает желание учеников познавать новое.

Целью своей работы педагоги тогда считали привить понимание того, что жить надо не как потребитель, а как созидатель. И первоочередная задача современной школы видится нам в том, чтобы поменять нынешнее потребительское отношение учеников к учебе на отношение созидательное. Задача, которую одной современной школе, к сожалению, решить не по силам.

— Мы регулярно общаемся с педагогами, преподавателями педагогических вузов. И они в один голос утверждают примерно то же самое: профессиональный уровень учителей-предметников растет, на первый план выдвигаются вопросы именно воспитания. Другими словами, они вполне реально оценивают сложившуюся ситуацию. В этой связи какую помощь нашей школе можете оказать конкретно вы и ваш "Интелрост"?

— В частности, речь может идти о проекте "Киноуроки" — он будет запущен к 2018 году. Речь идет о детских воспитательных короткометражных фильмах, которые будут демонстрироваться в школах на классных часах — киноуроках. Разработкой соответствующих методических пособий займется один из ведущих вузов страны — Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена в Санкт-Петербурге. Киноуроки будут "дифференцированы" по возрасту: для учащихся начальной школы — свои, для средней и старшей школы — свои. Проект будет носить общероссийский характер. Его задача — помочь детям, используя современные, знакомые им реалии, разобраться, где добро, а где зло, научат их, как вести себя в тех или иных ситуациях, как бороться с трудностями.

— "Добро и зло", "трудности надо преодолевать" - это же очевидные вещи… И объяснять это детям — долг, прежде всего, их родителей!

— Родителям часто не до объяснений, они с утра до ночи зарабатывают деньги. А педагоги вместо того, чтобы объяснять, пишут отчеты.

Формально, конечно, классные часы в "школьном графике" присутствуют. Но мы проинтервьюировали довольно большую группу учащихся — и что увидели? Многие из них вообще впервые в жизни услышали это словосочетание от нас. Другие сказали, что классные часы у них, вообще-то, проводят, но только тогда, когда требуется или решить какие-то организационные вопросы, или собрать деньги на какое-нибудь мероприятие.

— "Интелрост" именует себя Центром развития интеллектуальных и творческих способностей. Чем вы занимаетесь конкретно?

— Уже на протяжении более восьми лет мы организуем различные телевизионные шоу, конкурсы, направленные на всестороннее развитие детей. Параллельно с этим мы старались для себя понять, на что надо обратить первостепенное внимание, чтобы ребенок развивался гармонично. И пришли к выводу, что сильнее всего на детские сердца влияет искусство, особенно кино. Тогда мы стали думать: на "полный метр" всех школьников не затащить, к тому же вечные проблемы с кинопрокатом. Что делать? Сняли небольшой короткометражный фильм "За руку с Богом" и запустили его в интернет.

А дальше случилось чудо. Сегодня по нему провели классные часы уже в более 46 школах. Нам начали присылать сочинения, рисунки, приходят благодарственные письма от родителей. То есть сформировался социальный запрос родителей и педагогов. Почему — понятно. Фильмов, подобных тем, на которых все мы в советское время воспитывались, по которым жили, учились, сегодня, к сожалению, никто не снимает. Мы же нашли подходящий формат — игровой короткометражный фильм на злободневную тему, волнующую наших детей.

К работе мы привлекаем психологов, педагогов, проводим соцопросы, анализируем их результаты. Так родилась идея киноуроков, которые к 2018 году, как мы надеемся, реализуются на общероссийском уровне.

Еще один важный момент: запрос на подобный киноформат идет "снизу". И мы решили привлечь к работе экспертное сообщество. Оно займется отбором тем для киноуроков, к работе над которыми, возможно, со временем примкнут и другие киностудии. Важно также подключить к работе СМИ, педагогическое, научное сообщество, — всех, кто болеет за будущее наших детей и нашей страны.

— Вы некоммерческая организация и беретесь за такой важный для страны социальный проект. Вам выделят на него бюджетные деньги?

— Вопрос о бюджетных деньгах мы слышим все время, и все время я говорю одно и то же: "Нет, бюджетных средств нам никто не выделяет". Я по профессии — драматург, сценарист, меня регулярно приглашают на различные проекты. И моих коллег тоже. "Интелростом" мы занимаемся исключительно по велению наших сердец. Может, поэтому все пока и удается. Там, где появляются бюджетные деньги, гранты, сразу же появляется и куча лишних людей.

Практически ежедневно у нас проходят детские кастинги, мы общаемся с родителями, проводим мастер-классы. Дети всегда рядом с нами. Мы общаемся с педагогами, презентуем свои проекты в школах. Одним словом, постоянно находимся внутри своей аудитории. И это очень помогает нам в работе: мы видим все свои плюсы и минусы. Многие считают, что все в жизни упирается в деньги. А я скажу, что самое сложное — это доказать педагогическому сообществу, завучам, директорам, что этот проект им нужен, что он необходим для воспитания детей. Страна у нас особенная: мы люди душевные, сердечные. Но что мы получим в будущем, если воспитаем своих детей без этого внутреннего огня? Оказывается, донести эту мысль до аудитории бывает очень сложно.

— Расскажите, пожалуйста, подробнее о ваших фильмах для школьных киноуроков

— Это короткометражные игровые художественные фильмы. В них нет конфликта между плохим и хорошим, у нас всегда конфликт лучшего с хорошим. Мы учим, например, как побороть в себе чувство зависти. Или объясняем, в чем суть бескорыстия. Учим быть честными, добрыми, отзывчивыми, учим любви к своей стране. Главный герой всегда — ребенок. Ситуация, в которой он оказывается, — самая обыденная, взятая из жизни.

Пока сценариями занимаюсь я, но сейчас мы уже объявляем федеральный конкурс. За основу мы взяли федеральный образовательный стандарт в части рекомендаций по воспитательной работе, разработали положение о сценариях и в сентябре объявим о конкурсе. Одной из функций экспертной комиссии, о которой я уже сказала, станет как раз отбор лучших сценариев.

— Помимо того, что вы театральный режиссер, вы еще и профессиональный педагог. Поэтому я не могу не задать вопрос о федеральном государственном образовательном стандарте. Казалось бы, все в нем прописано, все правильно. Почему же он толком не работает?

— На мой взгляд, сейчас в школе снижаются роль и значение учителя. Педагог как-то отодвигается на второй план, все активнее внедряются IT-технологии, интернет-образование. Я сама встречала детей (они приходили к нам на кастинг), которые говорили: "А нам вообще школа не нужна, у нас все нормально без нее". Одному 15 лет, другому — девять. Оба на домашнем обучении: электронная библиотека, учебники, задания. Все вопросы они решают через интернет.

У школьников возникает вопрос: "Зачем нам нужна наша Марья Павловна, которая объясняет математику и еще что-то от нас требует? Посмотрю-ка я в интернете этот урок с другим очень хорошим учителем, который все объяснит и не будет мне ничем морочить голову". Если подходить к роли школы таким образом, то учитель ей, действительно, не нужен.

А вот учитель в роли наставника — совсем другая история. Но эта миссия учителя в последние годы оказалась замазана, замылена. И происходит деградация педагогов, они, может быть, все лучше и лучше знают свой предмет… И что дальше? Как раз поэтому прописанные в стандартах, на первый взгляд, объективно правильные вещи на выходе не приносят результата. Потому что написаны они для людей, оказывающих пусть и образовательную, но услугу, но не для тех, чья главная задача состоит в том, чтобы воспитать детей.

В педагогику надо вернуть понимание ее миссии, а педагогам — понимание того, что если они сейчас не будут защищать вечные ценности, то их скоро попросту заменит компьютер на дому. И никакое министерство образования им на помощь не придет. Поэтому, на самом деле, еще вопрос — на кого в большей мере ориентированы наши киноуроки: на детей или учителей, которым пора уже вернуться к осознанию своего истинного предназначения.

— Не кажется ли вам, что своими киноуроками вы будете лить воду на мельницу "компьютеризации". Ведь дети их смогут посмотреть и в интернете, зачем им нужен учитель?

— Киноурок и кинопросмотр — не одно и то же. Это, в первую очередь, будет именно урок, или классный час, если кому-то так называть больше нравится. Учителя будут предварительно готовиться к уроку: для этого и разрабатывается соответствующее методическое пособие. Здесь будет очень важна вариативность, учитель сможет подбирать сюжеты, истории. Как говорил Станиславский, из одного упражнения можно сделать десять тысяч.

Наши фильмы пропагандируют вечные человеческие ценности, разве что современными методами и в современных реалиях. Спору нет, классическая русская литература уже давно ответила на все вопросы. Но когда эти ответы будут подкреплены понятными и принимаемым детьми кинофильмами, получается синергетический эффект. То, что в книгах классиков детям кажется не актуальным, мы донесем на современном материале. И тогда они, возможно, поймут, о чем идет речь.

Беседовала Елена Тимошкина

Подготовил к публикации Сергей Валентинов



Елена Дубровская: Нашу школу спасет… кино

Редакция Newsinfo