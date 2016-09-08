Чем Запад хочет остановить "Армату"

Армата. Фото: AP

Любая новинка нашего вооружения рассматривается Западом как вызов. А на каждый вызов надо отвечать. На проходившей в Париже выставке вооружений Eurosatory-2016 фирма Rheinmetall показала свою очередную разработку — 130-миллиметровую танковую пушку. Журналисты тут же начали писать, что это, мол, будущая "убийца "Арматы". Ну что ж, посмотрим?





Ну что же, утверждать можно все, что угодно. Но давайте для начала познакомимся с этой новинкой поближе, а главное — вспомним тот путь, которым прошли инженеры-конструкторы танковых артиллерийских орудий, прежде чем создали такие современные их образцы, как наше российское 125-миллиметровое танковое орудие для танка "Армата" и… 130-миллиметровую немецкую пушку.

А было так. На первые танки пришлось ставить буквально первые попавшиеся пушки, потому что разрабатывать что-то новое было просто некогда. Вот и получилось, что англичане поставили на свои "ромбы" 57-миллиметровые пушки с миноносцев, французы 37-миллиметровые и 75-миллиметровые пехотные орудия, и точно так же поступили немцы. Считалось, что пусть уж лучше снаряд насыплет пыли в глаза вражеским пулеметчикам, чем просвистит у них над головой. Поэтому в ходу были снаряды совсем без взрывчатки, шрапнель и даже картечь!

В 30-е годы, в промежутках между войнами, на танках по-прежнему ставились пушки калибра 37 и 47 миллиметров. И лишь советский опытный танк ТГ получил сразу две пушки — 76-миллиметровую и 37-миллиметровую, то есть стал сильнейшим танком в мире. Но в серию он так и не пошел. На танках Т-26 и БТ поставили пушки калибра 45 миллиметра, ранее в России не существовавшего, и… по-своему, это была находка инженеров. Дело в том, что на складах скопилось очень много старых французских бронебойных снарядов калибра 47 миллиметров, которые поставлялись императорскому флоту… Куда было их девать? Решили переточить на них ведущие пояски под калибр 45 миллиметров, и вот так эти орудия под старые снаряды и появились в РККА.

Однако уже на первых Т-34 и КВ стояли пушки калибра 76,2 миллиметра. Только вот мощность их могла быть больше, если бы нашим военным не пришло в голову обрезать им стволы, укоротить. Зачем? Чтобы ствол пушки не выходил за габарит танка. А то как же он будет ломать кирпичные стены? К слову сказать, американские военные точно так же укоротили стволы и на танках "Ли" М3. Была начальная скорость снаряда 650 метров в секунду, а стала 610. То есть заметно меньше, но зато пушка теперь "не высовывалась". И прошло много времени, прежде чем опыт войны научил конструкторов смотреть на это все по-иному.

В годы Второй мировой войны скорость снаряда стала едва ли не самым важным показателем, из-за чего длина стволов танковых орудий принялась стремительно расти. Например, немцы начали с орудия 75 миллиметров, длиной всего лишь в 24 калибра, из-за чего сами же и называли эту пушку "окурком". И примерно такая же пушка с очень низкой бронепробиваемостью стояла на советских танках Т-28 и Т-25. И это считалось нормальным. Затем, уже в 1942 году, германский танк Т-IV получил пушку с длиной ствола в 43 калибра, а затем и в 48 калибров. И представьте себе, насколько при этом возросла скорость их бронебойных снарядов! Но все эти пушки затмило 75-миллиметровое 70-калиберное орудие танка "Пантера", разгонявшее свой бронебойный снаряд до 924 метров в секунду.

В ответ на это советские конструкторы поставили на модифицированные танки Т-34 85-миллиметровые пушки с более тяжелым снарядом, а вот англичане калибр своей танковой пушки оставили прежним. Длину ствола в 55 калибров тоже увеличивать не стали. Но увеличили давление газов в стволе. Так что бронебойный снаряд их орудие покидал этот ствол со скоростью 884 метров в секунду — ненамного меньше, чем у немцев. Но зато длинный ствол надо было уравновешивать, то есть утяжелять казенную часть. А кроме того, он вибрирует при выстреле, как удочка, поэтому меткость таких стволов не очень-то и велика. Недаром уже в конце войны немцы планировали ставить на свои танки пушки длиной в 100 (!) калибров. Однако из этого у них ничего не получилось.

После войны соревнование калибров танковых орудий продолжилось. Чтобы догнать нашу 85-миллиметровую пушку, англичане поставили на свой "Центурион" сначала 83,4-миллиметровое орудие, а затем 105-миллиметровое L-7, признанное во всем мире танковое орудие. Американцы начали применять на "Першингах" 90-миллиметровые орудия, в СССР на танк Т-54 поставили 100-миллиметровые, а на тяжелых танках Англии, СССР и США утвердились пушки калибра 120-122 миллиметров.

Затем еще один рывок — советский Т-62 получил 115-миллиметровую гладкоствольную пушку, а Т-64 и Т-72 — 125-миллиметровую. На опытных танках стояли нарезные орудия в 130 миллиметров, но на вооружение они приняты не были. Затем все основные зарубежные машины перевооружились на западногерманскую 120-миллиметровую пушку Rheinmetall, также гладкоствольную, как и наши 125-миллиметровые орудия. Этими орудиями вооружены и американские "Абрамсы", и те же германские "Леопарды", и танки Южной Кореи… И вот теперь та же фирма показывает орудие увеличенной мощности калибром 130 миллиметров.

Сделали его в мае 2016 года и тут же поспешили отправить на выставку. А испытания новой пушки начались сразу после окончания Eurosatory-2016.

Начнем с того, что ствол у нее не очень-то уж и длинный — всего 51 калибр (то есть столько раз он уложится по длине ствола). Но могущество этого орудия, тем не менее, должно будет возрасти на целых 50 процентов. При этом поверхность канала ствола хромирована, что повышает его прочность и эксплуатационные характеристики. Но так как планируется ставить его в обитаемой башне, на нем имеется эжектор для отсоса из ствола пороховых газов. Полный вес всего орудия — около 3000 килограммов, в "чистый" вес ствола — 1400 килограммов.

Для стрельбы из новой пушки планируется применять только лишь два выстрела унитарного типа — бронебойные подкалиберные снаряды (APFSDS), с более длинным, чем раньше, сердечником из вольфрама и со сгораемой гильзой; и осколочно-фугасный снаряд многоцелевого назначения, с программируемым подрывом в воздухе (HE ABM), который в настоящее время еще разрабатывается на основе аналогичного 120-миллиметрового снаряда DM11.

Представители фирмы Rheinmetall говорят, что их новая 130-миллиметровая пушка будет готова к серийному выпуску… в 2025 году. Поставить ее просто так на танк "Леопард" не получится. Для этого ведется работа над созданием для него новой башни. Однако при всей ее новизне ее можно будет без проблем поставить на место старой. То есть диаметры погона (кольца, на котором башня вращается на корпусе) у них одинаковые. Такую башню хотят также использовать на новом перспективном танке, который разрабатывают совместно французская и германская стороны. Принять его на вооружение планируют после 2030 года.

Интересно, что ранее, а именно — несколько лет тому назад, эта же фирма пыталась создать еще более мощное 140-миллиметровое танковое орудие. И создала его… По мощности это было что-то невообразимое. Однако даже и это орудие уступало по своим характеристикам российской опытной 152-миллиметровой танковой пушке. И дело здесь даже не в скорости снаряда. Сам выстрел был очень тяжел, и работать с ним заряжающему в тесноте танковой башни было трудно. Видимо, учтя этот печальный опыт, конструкторы решили пойти по другому пути: калибр (и вес выстрела) уменьшить, а скорость снаряда за счет применения новых порохов увеличить. Это хороший и перспективный путь, но… если и это орудие создается под обитаемую башню, то и этот путь в принципе ограничен прежде всего физическими возможностями экипажа. А вот в башне без экипажа можно разместить и пушку в 125 миллиметров, повышенной мощности, и даже орудие калибра 152 миллиметра. То есть мало создать танковую пушку с приемлемыми характеристиками. Их надо подогнать под конструкцию танка, и если конструкция отсталая, то и новая пушка вряд ли существенно усилит его огневую мощь.

Кстати, интересно, что в СССР 152-миллиметровая гаубица еще в начале 40-х годов прошлого века уже ставилась на тяжелые танки КВ-2. И хотя этот опыт получился не слишком удачным, известно, что снаряды этих машин уничтожали любые германские танки с первого же попадания. Причем не только бронебойные, но даже и фугасные. Ну, а самоходное орудие СУ-152 и вовсе получило название "Зверобой", так как уверенно поражало танки "Тигр" и "Пантера" на любых расстояниях, невзирая на всю их толстую броню.



Главные тайны танка "Армата"

Вячеслав Шпаковский