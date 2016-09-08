Отношения Армении и России сходят на нет?

Сергей Миронов. Источник фото: Facebook

Ереванский суд оставил на свободе россиянина Сергея Миронова, которого власти США заподозрили в незаконной торговле оружием и отмывании денег. Прокуратура Армении обжаловала это решение. Есть мнение, что Ереван таким образом выражает раздражение Москвой. Что именно вызывает это неприятие? Насколько эффективна российская политика в Армении? Об этом в прямом эфире Pravda.Ru по скайпу из Армении рассказал политический обозреватель Арман Абовян.





— История с российским программистом Сергеем Мироновым, задержанным по запросу американских спецслужб в Ереване, — это какой-то демарш в ответ на недавние действия Москвы, в частности, по Нагорному Карабаху? Или наоборот, как считает жена Сергея Миронова, Армения показала, что она является другом России?

— История с Сергеем Мироновым вообще изначально странная. Во-первых, его задержание было произведено не просто по запросу американских спецслужб, а согласно подписанным Арменией, Россией и Соединенными Штатами многосторонним документам о противодействии терроризму, отмыванию денег и нелегальной продаже оружия.

Что касается непосредственно задержания, если бы Армения задерживала с целью выдачи американскому правосудию российского гражданина, как ни дико это звучит, все было бы несколько по-другому. Ситуация настолько абсурдна, что комментировать ее возможно только исходя из фактов, не строя какие-то аналитические выкладки. Безусловно, Ереван в любом случае не станет выдавать российского гражданина.

Это исключено, как минимум, потому, что Армения с Россией находятся в одном военно-политическом блоке. Второе: в самом кошмарном сне нельзя представить, чтобы Россия выдавала граждан Армении третьим странам, а Армения — граждан России. Вся эта коллизия похожа на некие игры спецслужб, где Армения выступает не как субъект, а скорее всего, как объект игры.

Понятно, что Армения будет строго держать позицию стратегического союзника России, что и делала на протяжении последних 23-24 лет. Однако есть два вопроса, которые я бы хотел поднять перед российским истеблишментом. Задерживается российский гражданин — и уже через примерно семь минут информационное поле России взрывается в жутко негативном ключе: "Армяне в спину наших бьют".

Никакой официальной информации еще не появлялось, а в русских СМИ уже моментально пошли заготовки. Зачем это нужно, кому? Однозначно, не армянской стороне, здоровой части страны, и не российской стороне. При этом, напомню, все происходит на фоне задержания российского гражданина в Азербайджане по обвинению в шпионаже. Причем российского гражданина армянского происхождения.

Как мы знаем, быть армянином в Азербайджане — уже преступление. Это косвенно подтвердило посольство Российской Федерации в Азербайджане, которое на запрос семьи Марата Уелданова-Галустяна ответило, что защита российского гражданина затрудняется его этническим происхождением. И вот через неделю инцидент с Сергеем Мироновым. Все это похоже на некое выравнивание ситуации в плане какой-то игры.

— В чем смысл этой игры спецслужб?

— Давайте рассмотрим факты. Российские СМИ говорят, что Армения по запросу США задержала российского гражданина. Американская сторона абсолютно ничего не комментирует, не предоставляет даже никаких доказательств. Если исходить из нормальной логики, при желании подставить армян либо россиян Америка приготовила бы серьезную документальную базу, которую бы выдала через несколько минут.

Одна из версий тут — параллель с Уелдановым: российская сторона в случае с Мироновым поднимает большой шум, а в случае с Уелдановым — молчок. Может быть, чтобы как-то усилить акцент, российская сторона инициировала эту игру? Не вижу смысла.

Возможна и некая нестыковка работы специальных служб, тех же армянских. Проходит человек, пограничник видит: написано — задержать, ну и задержали. Тогда начинается шум. Армянская сторона резко эту ситуацию сглаживает. Напомню, суд первой инстанции Армении не просто отпустил Миронова, в решении было сказано, что гражданин России отпускается за отсутствием доказательной базы.

То есть еще вообще вопрос об экстрадиции, о каких-то американских моментах даже не рассматривался. Думаю, что он и рассматриваться не будет. Игра совершенно непонятная. Просто настораживает очень резкая, подготовленная негативная реакция части российских СМИ и россиян.

— Задержание Миронова вызвало у нас шквал откликов: в течение двух дней около 600 тысяч просмотров в "Гугле", десятки тысяч заметок в "Фейсбуке", каких-то статей. В случае с Уелдановым сеть отреагировала в общей сложности всего-то 1,5-2 тысячами публикаций. Это наводит на определенные мысли.

— Все, что происходит в армяно-российских отношениях, так или иначе отражается на отношениях, вернее, отсутствии отношений Армении с Турцией либо на отношениях с Азербайджаном, которые сводятся в основном к перестрелкам. Но я бы хотел подчеркнуть весьма немаловажный факт: Армения всегда вела свою политику как друг, как настоящий союзник Российской Федерации, ни разу не голосовала против интересов России ни на одной международной площадке.

В то же время мы наблюдаем тенденцию к поступательному и стремительному ухудшению армяно-российских отношений. Это многоуровневая проблема. Я бы хотел представить все-таки точку зрения армянской стороны, которая с недоумением воспринимает информацию, подающуюся в российских СМИ.

Армян коробят любые протестные ситуации, и проводить параллели с Майданом никак нельзя. В Армении дело обстоит иначе. Это, конечно, не значит, что американцы и европейцы здесь бездействуют. Но списывать все постоянно на какие-то происки госдепа тоже неправильно. Скорее всего, вопрос в том, что Россия работает в постсоветских странах с властными элитами, а американцы — с населением.

Как минимум половина проблем в армяно-российских отношениях - в первую очередь, недоработки российской стороны. Постоянное подчеркивание на разных уровнях, что армяне никуда не денутся, ибо у них беспокойный сосед Турция, война с Азербайджаном, — в корне неправильно. То же самое говорилось об Украине, Грузии. И что в итоге?

Если Российская Федерация позиционирует себя союзником Армении, то в своих действиях и заявлениях ни в коем случае не должна приравнивать страну, которая постоянно выступала с пророссийских позиций, к Азербайджану, который, как минимум, в вопросах Крыма и Донбасса стоит в резкой оппозиции к России.

Армения не интегрирована в программы, которые так или иначе призваны вовлечь новые страны в натовские структуры. Что касается самого большого посольства США здесь, то оно обслуживает фактически серию стран, включая Иран и Ирак. Вектор же политического движения Армении был, есть и остается пророссийским.

Беседовала Любовь Люлько

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев



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Редакция Newsinfo