Российских инвестиций ждут в Персидском заливе

Манама

Чем вызван визит короля Бахрейна в Российскую Федерацию? Каковы перспективы развития отношений с этой монархией Персидского залива? Об этом в посольстве королевства в Москве рассказал чрезвычайный и полномочный посол Бахрейна в России Ахмад аль-Саати.





— Как вы оцениваете нынешнее состояние российско-бахрейнских отношений? Чего можно ожидать от визита короля Бахрейна в Россию?

— Мы с радостью ждали приезда короля Хамада ибн Иса Аль Халифа в Москву, который состоялся 5 сентября. Это уже второй визит его величества в Российскую Федерацию в этом году. В феврале король уже побывал в Сочи. Отношения между нашими странами развиваются очень высокими темпами.

В этом году мы отмечаем 26-летие установления дипломатических отношений между Россией и королевством Бахрейн. За это время наши связи серьезно окрепли, особенно после восшествия на престол его величества короля Хамада. Мы заключили большое число двухсторонних соглашений в самых различных областях, наладили регулярный обмен делегациями. К настоящему времени мы подошли к этапу формирования совместных рабочих комиссий в таких сферах, как военное сотрудничество, межправительственное взаимодействие, бизнес и торговля.

Все это свидетельствует о наличии широкого взаимопонимания по различным направлениям. И нам очень приятно работать в атмосфере дружбы, которая была создана усилиями его величества короля Хамада и его брата — президента России Владимира Путина.

Эти добрые личные отношения между главами наших государств задают тон совместной работе чиновников и специалистов на всех уровнях, благотворно сказываются на отношениях между нашими братскими народами. Мы готовы к дальнейшей работе по углублению нашего взаимодействия с Россией — нашем другом и союзником, на помощь которого мы можем рассчитывать при решении самых разных политических, экономических и социальных вопросов.

— Замечательно, что отношения между Россией и Бахрейном развиваются в самых различных областях. Но какие направления, на ваш взгляд, наиболее перспективны?

— Развитие экономических связей является одной из основных целей нашего межгосударственного и межправительственного сотрудничества, потому что экономическое взаимодействие, торговля всегда положительно влияют на развитие и политических и общественных отношений. Сейчас действует двухсторонний комитет представителей торгово-промышленных палат России и Бахрейна, которые поочередно заседают в Москве и столице Бахрейна — Манаме. В ноябре предстоит его очередное заседание в Манаме, в нем будут принимать участие крупнейшие бизнесмены из России и их бахрейнские коллеги.

В политической области во время визита короля в Россию запланирована межправительственная комиссия, которая будет заниматься развитием отношений во всех сферах — и политической, и экономической, и гуманитарной. Все эти совместные организации будут взаимодействовать, организовывать обмен делегациями и реализовывать совместные проекты.

Мы придаем большое значение вопросам торговли и экономики в силу того факта, что Бахрейн является своего рода воротами, через которые открывается доступ к другим арабским государствам Персидского залива. Бахрейн предоставляет оптимальные условия с точки зрения бизнес-среды, законодательства, регламентации для открытия российских компания или создания совместных компаний, которые могли бы работать на рынках стран Залива и в Арабском мире.

Арабские страны залива — это огромный рынок, которому нужны российские товары, российские технологии. С другой стороны, Россия имеет стратегические позиции в Средней Азии, вблизи Восточной Европы. И использование этого потенциала весьма выгодно для компаний из Бахрейна и других арабских стран, которые заинтересованы в работе и на севере России, и на Кавказе, и даже на востоке страны. Я так же уверен, что большое поле для сотрудничества открывается и в нефтегазовой сфере.

Это отрасль имеет прямое отношение к энергетике, которая, как известно, является основой промышленного производства. Между Бахрейном и Россией уже подписан целый ряд соглашений, и многие документы готовятся к подписанию в сфере нефте- и газоразведки на территории Бахрейна, в его водах, а так же по вопросам углубления уже действующих скважин. Развивается сотрудничество и в газовой сфере. Речь идет об экспорте российского газа в Бахрейн, а так же о создании системы его поставок в другие государства Залива и арабского мира.

Таким образом, существует много областей для сотрудничества. На самом деле, нам сейчас нужно работать над тем, чтобы наверстать возможности, упущенные в прошлом, когда между нашими странами не было политических и дипломатических отношений. И мы намерены идти по пути наращивания нашего взаимодействия, заключения новых соглашений в военной, политической и экономической областях.

Широко известно, что Россия располагает высокими технологиями, в частности, в военной промышленности. Мы заинтересованы в том, чтобы получать российскую военную технику. Его величество король Хамад будет почетным гостем на военной выставке, которая открывается в Москве. Там ему будут представлены лучшие и новейшие образцы вооружений и военной техники, которые весьма интересуют нас.

Бахрейн — небольшая страна, расположенная в центре Персидского залива. Но он играет важную роль в западной коалиции по противодействию терроризму. Мы также стремимся развивать взаимодействие со всеми международными силами, в том числе, естественно, и с Российской Федерацией в целях обеспечения безопасности в Заливе, противодействия терроризму и ради достижения других целей, представляющих взаимный интерес.

— В ноябре в Манаме должны состояться дни Российской Федерации. Это очень большое, интересное и важное событие. Расскажите о них, господин посол. Что там будет представлено?

— Действительно, в целях содействия развитию наших двухсторонних отношений и сотрудничества, была разработана программа проведения Дней РФ в королевстве Бахрейн. Эта идея родилась в ходе международного форума в Санкт-Петербурге в июне этого года. Тогда было высказано предложение организовать экономический форум. Но мы бы хотели, чтобы это событие привлекло внимание не только жителей Бахрейна, но так же и народы других арабских стран залива. Чтобы в нем приняли участие промышленники, бизнесмены, инвесторы, с которыми можно было бы обсудить интересующие нас всех вопросы экономического сотрудничества. Мы хотим организовать презентацию России для арабов, показать ее историю и культуру.

К сожалению, ваша культура крайне мало известна у нас в отличие, например, от западной культуры. Но ведь Россия богата традициями, музыкальной культурой, музеями. И мы хотим познакомить с ней народы нашего региона, чтобы они заинтересовались вашей страной, захотели бы ее посетить и увидеть воочию ее красоту. Россия полна разнообразия, это очень красивая страна с замечательной природой, здесь и снега, и пески, огромные леса и реки.

А самое главное ее богатство — это ее прекрасный народ. Мы увидели, что российский народ — наш друг, он очень близок нам своей культурой, великодушием и терпимостью. И мы надеемся все это показать в ходе дней России в Бахрейне, которые пройдут с 24 ноября до конца месяца. В них примут участие многие российские республики, регионы и города. Они представят свою культуру, традиции, обычаи, кроме того, будет организована выставка, где в частности будет представлена халяльная продукция из России.

Мясные и молочные продукты, фрукты, овощи, зерновые — все это востребовано нашим рынком. Нам гораздо удобнее сотрудничать с Россией, чем с более далекими от нас странами. Ведь географически Россия расположена близко от нас — до Москвы всего четыре часа лета, а до Кавказа — два часа. Нам нужно развивать не только официальные, но и чисто человеческие отношения.

Регулярные встречи его величества короля и президента Путина подготовили путь для этого. Уже ведутся активные переговоры, подписано множество соглашений. и теперь пришла очередь общественности двух стран начать взаимные обмены. Несколько дней назад около 30 детей из Бахрейна вернулись с отдыха в детском лагере в Крыму. Это уже третья группа бахрейнских детей, побывавших там. Они даже получили первое место в проходивших там соревнованиях.

Подобные обмены будут продолжаться, и предстоящий фестиваль будет этому способствовать. Между Манамой и Санкт-Петербургом подписано соглашение о побратимстве, которое предусматривает организацию совместных программ, обмен опытом, взаимные визиты. Делегации из Санкт-Петербурга уже дважды побывали в Бахрейне, в том числе и в этом году. И наши делегации также дважды посетили Санкт-Петербург.

Мы очень рады тому, что наши отношения развиваются в духе взаимного уважения. Мы благодарны российскому руководству за ту поддержку, которая оказывается Бахрейну в международных организациях, а также в наших усилиях по противодействию терроризму во всех его видах, идет ли речь о транснациональном терроризме или о группировках, действующих внутри национальных границ. Мы решительно осуждаем терроризм во всех его видах и проявлениях. И мы благодарны России за ее поддержку в этом вопросе.

— Вы сказали, что Бахрейн может служить воротами в Персидский залив и в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. Как вы оцениваете уровень отношений между Россией и этой организацией сейчас?

— Эти отношения поступательно развиваются. Но мы бы хотели, чтобы Россия здесь была более активной. Чтобы она более активно поддержала нас в решении наших политических проблем. Мы в регионе Залива сталкиваемся со множеством вызовов политических, военных, экономических и мы рассчитываем на взаимопонимание и взаимную поддержку в отношениях с друзьями.

Бахрейн как член Совета сотрудничества сталкивается с рядом угроз, исходящих с восточного берега Залива, а также с террористическими угрозами на севере нашего региона. Кроме того, сейчас идет война в Йемене, которая угрожает национальной безопасности всех стран Совета сотрудничества. Мы благодарны России за ее твердую позицию в Совете безопасности ООН по вопросам восстановления безопасности в Заливе.

Вместе с тем мы хотели бы, чтобы эта поддержка была еще более активной. И взаимные визиты, будь то на высшем или на министерском уровне, позволят значительно облегчить обмен информацией, обмен идеями, проведение политических консультаций. Министры иностранных дел всех арабских государств в Москве в этом году принимали участие в российско-арабском диалоге, затем здесь же состоялся стратегический диалог Россия — Персидский залив.

В первом квартале следующего года в Объединенных Арабских Эмиратах, Абу-даби состоится следующая сессия политического диалога Россия — Персидский залив. Нам бы хотелось, чтобы Россия была постоянно представлена не только на наших консультациях в рамках Совета сотрудничества, но и в сфере культуры. Я уже подчеркивал богатства российской культуры. Мы хотим, чтобы Россия прилагала больше усилий, направленных на ознакомление арабов с этой культурой.

Советский Союз направлял различные миссии, делегации, ансамбли, футбольные команды в различные страны регионы арабского мира: Египет, Судан, Йемен, Ливию, Алжир… То есть российская культура присутствовала в арабском мире. К сожалению, эта практика прекратилась. Мы желали бы, чтобы российские делегации вновь приезжали. Артисты, танцевальные коллективы, фольклорные ансамбли, художники, опера — все это очень важно для понимания российской культуры.

Мы благодарны телеканалу "Россия сегодня" на арабском языке, который действительно стал окном, через которое арабская аудитория может познакомиться с культурой в различных регионах. Теперь мы знаем северные территории, Сибирь, Кавказ, культурную столицу — Санкт-Петербург. Но нам было бы интересно иметь возможность смотреть программы документальные, видовые фильмы, художественные фильмы с субтитрами на арабском языке.

Нам также хотелось бы наладить информационный обмен между нашими средствами информации. Мы хотим каждый день читать новости из России.

С другой стороны, мы видим, что в России публикуется мало информации о странах Залива. Многие здесь ничего не знают о жизни наших государств, об их развитии, об успехах, достигнутых в последние годы. И очень хорошо, что министры иностранных дел арабских стран и их российский коллега приняли решение открыть в России Центр арабской культуры. Сейчас идет проработка этого проекта между Лигой арабских государств и российским МИДом. Мы надеемся, что центр будет открыт уже в следующем году. Он будет способствовать развитию связей с российским обществом, с университетами, с другими культурными центрами. Культурный обмен имеет большое значение, и мы работаем для его развития.

Пару лет назад в Эрмитаже прошла большая выставка, посвященная Бахрейну. Там были представлены экспонаты древней культуры, процветавшей около семи тысяч лет назад. Эту выставку открывала ее королевское высочество Сабика бин Ибрагим — супруга короля. В 2017 году мы надеемся организовать следующую выставку, посвященную культуре Дильмун. Это еще одна древняя культура на территории Бахрейна, ее возраст насчитывает тысячи лет. Выставка будет проходить в Эрмитаже, но потом мы надеемся показать ее и в Москве. Так что я очень надеюсь, что дни России в Бахрейне будут только началом большого пути.

— Ваше превосходительство, имели ли вы возможность посетить города и края России, посмотреть страну не только с официальной точки зрения?

— Чтобы посмотреть всю Россию, нужно не меньше 10 лет. Россия простирается с востока на запад, и даже на самолете нужно лететь 12 часов из конца в конец. А на поезде придется ехать больше недели. Я бы хотел отметить, что Россия объединяет множество народов, множество культур, и это большое ее преимущество. Я лично хотел бы посетить основные регионы вашей страны, чтобы познакомиться с их многообразием и установить отношения в экономической и культурной сферах.

До сих пор я посетил всего несколько мест. Я работаю в России всего год. Но я трижды посетил Санкт-Петербург, дважды был в Сочи. Я также посещал Кавказ, дважды был в Татарстане, дважды в Карачаево-Черкесии, и еще поездил по Подмосковью. Все это были краткие деловые визиты.

Но я надеюсь повидать и другие регионы: Сибирь, разные районы Кавказа. Очень хочу побывать в Чечне, где очень интересная культура, но есть также и нефтяные предприятия, с которыми мы хотели бы сотрудничать. Меня также пригласили посетить Калининград.

У нас складываются разветвленные связи благодаря поддержке со стороны российского руководства. Мы встречаем везде благожелательное отношение со стороны простых людей, со стороны чиновников. Я бы хотел особо отметить, что в настоящее время мы работаем над проектом создания в России первого исламского банка. И я считаю этот проект чрезвычайно важным и для России, и для исламского мира.

Как известно, в России проживает много мусульман, но есть также и соседние республики. Что касается исламских банков, то в настоящее время они предоставляют самые современные услуги, активно финансируют промышленность. И они могут привлекать средства исламских инвесторов. Сейчас в Саудовской Аравии, Индонезии, Малайзии есть большое количество инвесторов, готовых вкладывать деньги в ваш регион. Но для этого требуется соответствование нормам шариата. Поэтому мы провели переговоры, в частности, с главой банка России и встретили ее полное понимание. Мы пригласили ее на Банковскую конференцию, которая пройдет в Манаме в декабре, где она сможет познакомиться с принципами и инструментами исламского финансирования. Мы также встречались с руководителями ряда крупных российских банков — таких, как ВТБ. И их мы тоже пригласили в декабре посетить форум в Манаме.

Создание исламского банка в России будет способствовать привлечению капиталов из Залива для финансирования проектов в России, создание совместных предприятий, развитие рынка недвижимости, это придаст импульс развитию экономики, бизнеса, строительства в России. Мы так же призываем российские банки открывать свои филиалы в Бахрейне, поскольку Бахрейн стал региональным финансовым центром на Ближнем Востоке. Здесь представлены порядка 700 банков, инвестиционных, страховых и финансовых компаний.

С некоторыми российскими банками уже достигнуты принципиальные договоренности об открытии их представительств в Бахрейне. Это облегчит им возможность участия в финансировании проектов в странах Залива, где в настоящее время реализуются поистине гигантские стройки. Аэропорты, мосты, дороги, новые города. Речь идет о триллионах долларов инвестиций.

Но ведь и Йемен после войны потребует огромных средств на восстановление. Ведь и в Сирии после войны будет много работы. И среди основных инвесторов будут страны Залива и исламские инвесторы. Мы надеемся, что российские банки также придут в наш регион и смогут работать не только в Заливе, но и на всем Ближнем Востоке. Поэтому мы всячески приветствовали бы сотрудничество в банковской сфере на двух направлениях: создание исламского банка в России и приход российских банков в регион Залива.

Мы активно работаем над развитием наших отношений в правильном направлении и надеемся, что в ходе визита его величества в Россию будет достигнута договоренность, и его превосходительство президент Путин примет приглашение посетить в этом году Бахрейн в удобные для него сроки. Мы сможем достойно приветствовать его в нашей стране. Такой визит укрепил бы наши отношения, продвинул бы их вперед в интересах двух наших братских стран и народов.

Беседовал Дмитрий Нерсесов

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев

Редакция рубрики "Мир"