Санкции США сделают режим Ким Чен Ына вечным

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Зачем властям КНДР понадобилось ядерное оружие? Какую роль играют США в соперничестве между Южной Кореей и Северной? Как сейчас живут люди в КНДР, и почему Россия и Китай делают ставку на эту страну? О ситуации рассказал кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований института Дальнего Востока Евгений Ким.





— Что представляет собой КНДР? Поскольку страна живет за железным занавесом, возникают предположения, что люди там голодают. Это так?

— Народ там живет не так зажиточно, как живут в Америке или в Швеции. Может быть, там даже не такой уровень жизни, как у нас. И в этом смысле, конечно, страна бедная. Но с другой стороны, я бы хотел отметить, что это страна с растущей экономикой. Если помните, в 1990-е годы и начале 2000-х у нас была погибающая экономика, которая вообще шла к развалу. А они этот этап пережили, и сейчас это растущая экономика.

Плюс к этому, я бы хотел отметить, что там нет людей, погибающих от голода. Да, поскольку страна небогатая, рацион там не такой, как мы привыкли. Там считается нормальным, что у них человек потребляет где-то в районе 1700-1800 килокалорий в сутки, а не 8000 килокалорий, как олимпийский чемпион Фелпс, или не 3000, как обычный россиянин. Но, согласно нормам Всемирной организации здравоохранения, минимальное необходимое для поддержания жизнедеятельности и для нормальной работы человека количество килокалорий считается 1430. Это всем обеспечивается. Плюс к этому, страна имеет дипломатические отношения приблизительно со 150 государствами. Как вы считаете, это изоляция? Мне кажется, нет. Естественно, так просто туда не приедешь, нужна виза. Но в мире полным-полно стран, куда ты просто так не приедешь.

— Для чего властям Северной Кореи ядерная дубинка?

— Надо учитывать, что страна фактически живет в осадном положении, потому что американские войска находятся в Южной Корее. Их там не так много, 28,5 тысячи, но они вооружены самым современным вооружением.

Плюс к этому, огромная американская военная база находится на территории Японии, откуда время полета до Кореи составляет 2-3 часа всего-навсего. Кроме того, южнокорейская армия, которая состоит из 660 тысяч человек — это примерно пятая по численности армия в мире. Причем, южнокорейская армия тратит на военные нужды примерно 35 миллиардов долларов в год. Чтобы вам было понятно, что это такое для северян, могу сказать, что валовой внутренний продукт Северной Кореи — примерно 33-34 миллиарда долларов.

Военная мощь Южной Кореи и Северной Кореи несопоставимы. В Северной Корее решили сделать ставку именно на ядерное ракетное вооружение, потому что по обычным видам вооружения они противостоять Южной Корее не могут.

Они видели, как Каддафи отказался от ядерного оружия, и что с ним потом было. Они видели, как в свое время Саддам Хуссейн тоже отказался от создания ядерного оружия, и пришли к выводу: если у тебя будет ядерная дубинка, то тебя не тронут.

Конечно, это требует денег, но наличие этого оружия позволяет меньше тратить денег на создание обычных видов вооружения, по которым придется конкурировать с Южной Кореей. Такое впечатление, что США и Южная Корея целенаправленно действуют на укрепление режима Северной Кореи. Так, весной этого года были проведены военные учения "Кизо" и "Фол Игл". Цель этих учений — испытание, подготовка или репетиция реализации оперативного плана 5015 (OPLAN 5015), который предусматривает уничтожение руководства Северной Кореи, уничтожение ракетных центров Северной Кореи, уничтожение ядерных центров и уничтожение всех систем центров управления массивным ракетно-ядерным ударом.

Это план объявления войны против другой страны, и неизвестно, когда они это могут реализовать. Поэтому руководство Северной Кореи может рассуждать примерно так: "Смотрите, мы пытаемся им что-то говорить, а они постоянно стараются нас уничтожить. Поэтому нам надо быть вместе единым фронтом и противостоять вот этим самым американским империалистам".

То, что и США, и Южная Корея мечтают о том, чтобы ликвидировать режим Северной Кореи, не подлежит даже сомнению. Они открыто об этом говорят. Хотя официально южнокорейское руководство говорит: "Мы не за смену политического режима Северной Кореи, мы только хотим, чтобы они отказались от ядерного оружия". Да не могут они отказаться от ядерного оружия, пока американцы присутствуют на территории Южной Кореи, пока каждый год проводятся эти учения!

— Китай недавно заблокировал в Совете безопасности ООН резолюцию, которая осуждает испытание баллистических ракет. Это связано с тем, что американцы создают свою противоракетную оборону, и Китай считает, что сначала нужно исключить этот фактор, а потом уже говорить о каких-то испытаниях ядерных ракет. То есть Китай встал на защиту Северной Кореи. Почему не Россия?

— Понимаете, у нас есть определенное распределение ролей. Использование права вето в ООН, в Совете безопасности — это чрезвычайная мера, и поэтому каждый раз это делать, наверное, не надо. У нас есть, если хотите, определенная негласная договоренность с Китаем о том, что все, что касается Северной Кореи, в ООН будут регулировать они. А мы автоматически поддерживаем все резолюции Совета безопасности, связанные с санкциями против Северной Кореи, потому что это американцы согласовали с китайцами. В части, резолюцию 2270 СБ ООН, которая запрещает экспорт угля в КНДР.

— Выходит, Китай лицемерит в отношении Северной Кореи и встает на защиту, только когда дело касается его собственных интересов?

— Китай в свое время пошел навстречу американцам, а теперь уже автоматически приходится поддерживать. Но Китай, при всем при этом, до сих пор не в полной мере выполняет положения этой резолюции. И сейчас тоже. Все-таки торговля между Северной Кореей и приграничными областями Китая не закрыта, она продолжается. И поэтому никаких признаков того, что в КНДР продовольственное положение ухудшилось, пока нет. Пока все идет нормально.

Но мне кажется, что в свое время и наши дипломаты, и китайские сделали одну ошибку, считая, что если мы в чем-то пойдем навстречу американцам, то они пойдут навстречу нам. Ничего подобного. В тот день, когда Китай согласился с этой жесточайшей резолюцией против Северной Кореи, которую предложили американцы, американцы выдвинули свои корабли в Китайское море. В тот же день, когда мы согласились с той резолюцией вслед за Китаем, США объявили о том, что продлевают санкции против нас.

Америка изначально в Корее закрепилась не ради корейцев. Она закрепилась в Корее для того, чтобы откуда сдерживать Китай, и эта система противоракетной обороны не направлена непосредственно против Северной Кореи. Понимаете, когда южане говорят о том, что эти ракеты угрожают национальной безопасности Южной Кореи, я всегда думаю: "Они вообще со своими военными советуются, или нет?"

Система, которая там будет размещаться, рассчитана на то, чтобы сбивать ракеты на высоте от 50 до 150 километров. 100 километров и выше — это уже космос. Значит, это должны быть только межконтинентальные баллистические ракеты. Северянам для того, чтобы разбомбить или разрушить что-то на территории Южной Кореи, никакого смысла нет применять межконтинентальные баллистические ракеты, потому что это слишком накладно и слишком неточно. Они это сделают обычными тактическими ракетами ближнего радиуса действия, многие из которых вообще неуправляемые. И эта система ТАТ, которую южнокорейцы хотят разместить, не пригодится вообще никак, но она очень хороша для того, чтобы попробовать перехватить ракеты, которые могут запустить Китай и Российская Федерация. Именно поэтому Китай так резко среагировал. Соответственно, и мы тоже выразили южнокорейцам и американцам свое "фи" по этому вопросу.

— Считается, что американцы вложились в Южную Корею после войны для того, чтобы сделать из нее картинку Азиатского чуда, чтобы северяне позавидовали уровню жизни южнокорейцев и сами свергли свое правительство. Почему Китай и Россия не могут сейчас, объединившись, сделать подобное чудо с Северной Кореей?

— Относительно чуда в Корее и вклада американцев хочу сказать, что в общей сложности американцы вложили до конца 1960-х годов в экономику Южной Кореи приблизительно пять миллиардов долларов. Советский Союз и Китайская Народная Республика вложили в экономику Северной Кореи больше. До 1972 года Северная Корея имела более высокий уровень жизни, чем Южная Корея, экономика развивалась более успешно, образование было выше.

На чем начали зарабатывать южнокорейцы? Когда американцы начали войну против Вьетнама в 1965 году, южнокорейские власти направили туда две дивизии, а США в обмен на это увеличили военную помощь Южной Корее, предоставили ей определенные кредиты. Плюс к этому, американцы сделали следующее: их военные, которые воевали во Вьетнаме, нуждались в отдыхе, лечении, им надо было шить обмундирование, постельные принадлежности и так далее, еще и снабжать их надо было, и все это американцы поручили Южной Корее. И она на этом заработала. Если бы Америка заказала это Японии или в самой Америке, это было бы в два раза дороже. Поэтому здесь не шла речь о какой-то благотворительности, это был расчет со стороны США — воспользоваться низким уровнем жизни населения Южной Кореи и задешево получить все удовольствия: и одежду, и лечение, и женщин, и так далее.

— Но за счет чего соперничество между Южной Кореей и Северной Кореей продолжается на протяжении многих лет?

— Соперничество главным образом было сделано не за счет прямой американской помощи, а за счет создания более благоприятных условий для действий за пределами страны, на международном рынке, за счет доступа в МВФ и за счет благоприятных условий для экспорта товаров в США.

— Почему бы сейчас России и Китаю не помочь северным корейцам экономически подтянуться хотя бы чуть-чуть?

— Россия — это капиталистическая страна, чего ради она будет помогать социалистической стране?

— Надо там найти какие-то интересы. Сирии же мы помогаем, Украине помогаем.

— Интересы есть. Я, например, давно говорил, что Северная Корея имеет очень интересные полезные ископаемые, которые были бы полезны для нашей экономики. Плюс к этому, там очень интересные запасы редкоземельных металлов. Владимир Путин, кстати, недавно проводил совещание по этому вопросу. Интересно, что наши крупные монополии закупали редкоземельные металлы в Латинской Америке. Я говорю: "Зачем? Вы же понимаете, что в любое время возникнет военный конфликт, и все это застопорится". А здесь, пожалуйста, граница общая, мы могли бы закупать у КНДР! Но фирмы думают только о своих прибылях. Им все равно, что будет завтра.

Здесь надо, чтобы действовали государственные корпорации, а у нас все время экономический блок пытается снизить роль государства. Соответственно, без государственной поддержки в Северной Корее нашим фирмам будет работать сложно. Здесь надо, чтобы государство проявило волю и выработало определенную программу экономического взаимодействия с Северной Кореей. Например, у Северной Кореи был долг, мы 90 процентов этого долга списали, а 10 процентов (один миллиард долларов), оставили. Если северные корейцы говорят, что разработали такой-то проект, который вместе с Россией будут осуществлять, тогда мы можем считать нашим вложением те деньги, которые идут на это дело. Мы это будем вычитать из того долга, который остался, и будем считать нашим вкладом. Таким образом, можно помочь Северной Корее модернизировать некоторые предприятия.

Подготовила к публикации Мария Сныткова

Беседовала Любовь Люлько



Ядерная программа КНДР: мифы и реальность

Редакция рубрики "Мир"