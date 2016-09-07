Допинг: Запад изобразил позднее прозрение

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Forbes и другие иностранные СМИ все чаще признают, что доклад Ричарда Макларена о повсеместном применении допинга в России не выдерживает юридической критики, он сделан без соблюдения процессуальных норм, обязательных в том числе в американской системе правосудия. В результате сильно пострадали российские олимпийцы, о паралимпийцах и говорить нечего… Оценку этому в интервью Pravda.Ru дал доцент кафедры менеджмента и маркетинга спортивной индустрии РЭУ имени Плеханова, член общественного совета Министерства спорта Петр Лидов.





— Такие прозрения намеренно происходят, когда поезд уже ушел? Может ли это на что-то повлиять?

— ВАДА работает вне международного права. А кто говорил, что они должны работать по системе международного права? Никто. Весь спорт на этом построен. Вся система международного спорта, в том числе антидопинговые агентства и арбитражный суд, находятся вне международного права. Естественно, в такой закрытой системе творится все, что угодно. Налицо презумпция виновности.

Другое дело, соблюдаются ли принципы олимпийской хартии или нет? Призывает ВАДА к тому, чтобы не соблюдать олимпийскую хартию или не призывает? Имеет ли оно желание воздействовать на отдельно взятую страну, на отдельно взятую категорию людей или не имеют? В этом плане у них — изъян очень серьезный, они пошли против олимпийской хартии. А то, что они не правы, — это было давным-давно понятно.

— Такие статьи-расследования в инопрессу стали пускать, потому что боятся возмездия в виде исков или понимают, что такой подход ВАДА и МОК к России ведет к скорой смерти олимпийского движения как такого?

— Да, Паралимпийский комитет перегнул палку очень сильно. Международный олимпийский комитет (МОК) хотя бы путем тонкой, хитрой и правильной игры поставил нам условие, при котором часть наших спортсменов смогла попасть на игры.

МОК переложил ответственность на федерации, а Паралимпийский комитет поступил по-другому. Он, по сути дела, создал прецедент на изменение олимпийской хартии, воздействовал на определенную группу людей, в данном случае, — инвалидов. Он показал, что их правами и интересами можно пренебречь, их можно дискриминировать, если они относятся к отдельно взятой территории, по национальному признаку. Получается, что так же можно поступить, допустим, по половому и любому другом признаку. Вот почему возникла угроза над всей системой паралимпийского движения.

Правильная и взвешенная позиция российской стороны в данном вопросе высветила все это, показала полную абсурдность таких действий. Нас поддержали все заинтересованные в развитии олимпийского и паралимпийского движения государства. Вот что напугало.

Все 17 антидопинговых лабораторий-марионеток из США, Канады, Великобритании, Японии, Швеции, которые с визгом говорили: "Да, Россию надо отстранить, мы поддерживаем ВАДА", теперь сказали: "В ВАДА есть проблема, надо изменять структуру ВАДА, реформировать…" Не мы это сказали, а именно они. Потому что поняли, что, поддержав ВАДА, они призвали к развалу олимпийского движения. Теперь они боятся, что наследили. Они испугались собственной тени.

— Каков ваш прогноз развития событий?

— Наша сильная позиция — создать систему объединения с Международным олимпийский комитетом, с национальными олимпийскими комитетами других стран для того, чтобы навести порядок в этом международном домике. Для этого международным Олимпийскому и Паралимпийскому комитетам нужно освободиться от тех деятелей, которые инициировали и поддержали эту дискриминацию, чем подвергли себя бесчестью.

От главы Международного паралимпийского комитета Филипа Крэйвена точно надо избавиться. Нужно полностью поменять структуру паралимпийского комитета абсолютно точно. Следует и изменить систему мирового антидопингового агентства. РФ может быть пионером в этом плане. Уже есть очень зрелые идеи со стороны России, как это выполнить безболезненно.

— Если поменяем, то будет лучше всем?

— Безусловно. Так, во всяком случае, мы ликвидируем то преимущество, которое имеют сегодня спортивные державы с очень серьезно развитой фармакологической наукой. Мы внесем туда предложения по равноправному участию в ВАДА представителей всех государств. Там не должны доминировать Соединенные Штаты и страны Западной Европы.

Пропорционально в антидопинговых агентствах должны быть представлены Россия, Китай и другие спортивные державы. Мы имеем право и должны знать, что происходит в этом домике и управлять этим процессом вместе с ними. Чтобы это был не однополярный североатлантический альянс ВАДА, а равноправное представительство всех стран.

— Удастся ли когда-нибудь очистить, отделить, отфильтровать мир спорта от политики?

— Нет. Удастся только в том случае, если спорт лишится денег, если это не будет огромным бизнесом. Ведь, по сути дела, спорт по всем программам — в лидерах по финансированию. Это колоссальные денежные потоки, колоссальные возможности пиара, рекламы, продвижения не только своих товаров, но и своей воли, своих идей, своих принципов. Вот почему американцы так оголтело хотят быть лидерами, даже в паралимпийском движении.

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев

Беседовала Татьяна Трактина



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Редакция рубрики "Мир"