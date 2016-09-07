Как украинский политик-хамелеон пытается прорваться в Госдуму

Как и везде в России, в Севастополе 18 сентября пройдут выборы в Госдуму — и, естественно, город откровенно "кипит", обсуждая и выбирая "своих" кандидатов. Которые, увы, бывают разными — в том числе и откровенными популистами. Да и вранье, к сожалению, часто не считается за прегрешение — особенно, когда политики рассчитывают на короткую людскую память.

Как известно, Дмитрий Белик, ныне член политсовета севастопольского отделения "Единой России", выдвинул свою кандидатуру на выборах в Госдуму РФ. Его штаб повсюду напоминает, что Белик является активным участником "Русской Весны" и это именно благодаря его деятельности Севастополь стал российским городом. Как будто не было российской базы и "вежливых зеленых человечков", поддержки российских граждан и властей.





Да, на конец февраля 2014 года Дмитрий Белик, на тот момент предусмотрительно находился со своей семьей в безопасной Москве, где не горят покрышки и воздух чист. Помните, в старом советском фильме Доживем до понедельника" говорилось о "теории двух У": угадать и угодить. Ценное качество для многих политиков, которое хорошо усвоено Дмитрием Беликом. Вся его политическая карьера основана на теории "теории двух У" и до сих пор он успешно ею пользовался.

Карьера молодого украинского политика Дмитрия Белика

В переломном 1990 году семья 21-летнего Дмитрия переезжает из Кемерово в Севастополь, тут сработало чутье Белика-старшего, который успел нажить первоначальный капитал в смутные годы, занимая одну из руководящих должностей на российском золотодобывающем предприятии. Ходят слухи, что в то время было заведено уголовное дело о хищении 35 миллионов долларов, но потом случился 1991 год, Советский Союз распался и никому не было дела до пропавших денег, тем более, что Севастополь стал принадлежать другому государству — Украине.

Молодой предприниматель ведет бурную экономическую деятельность на благо своей семьи: создаются многочисленные предприятия и кооперативы, в которых Д. Белик занимает должности если не директора, то замдиректора. Поскольку в Крыму, а особенно в Севастополе всегда царили пророссийские настроения, он открывает в городе частную православную общеобразовательную школу "Мариамполь" и становится председателем ее попечительского совета.

Также, что не отнять, в его актив можно записать поддержку ряда общественных проектов по внедрению "русской идеи". Однако следует понимать, что ни один украинский политик из Крыма или Донбасса не смог бы ничего добиться без поддержки русскоязычного населения, лояльного России.

В то же время, как Дмитрий Белик пришел в политику, а особенно когда стал депутатом севастопольского горсовета, за ним потянулась череда неприглядных дел. Попав в горсовет по спискам Партии Регионов, он возглавил комиссию по вопросам градостроительной политики, регулирования земельных и водных отношений. Вскоре в городе в открытую заговорили о том, что Белик замешан в лоббировании своих бизнес-интересов, взяточничестве и "дерибане" севастопольской земли. (Видео). В результате, ПР в 2008 году отозвала его с должности председателя комиссии и исключила из своих рядов, но ненадолго, уже в следующем году он был восстановлен. Что сказать, любой скажет, что он по всем повадкам был "своим" для регионалов.

Тем не менее, в 2010 году Белик баллотируется уже от партии "Русский блок" и побеждает, не зря же он занимался пророссийскими проектами. А на выборах 2013 года в Верховную раду Украины он баллотировался в народные депутаты от 224 округа Севастополя, стал вторым, но во втором туре отказался в пользу бизнесмена Вадима Новинского, который к тому времени сменил российское гражданство на украинское.

И тут Белик не прогадал, сделал правильный выбор. Новинский стал депутатом Верховной Рады от "Партии регионов" и Белик в 2013 выходит из "Русского блока". Обратите внимание, как стремительно он меняет партии и политические предпочтения. Не без помощи Новинского он получает должность вице-губернатора. В это же время у него возникают неприятности, его опять обвиняют в земельных махинациях, в том, что он сбил человека в ДТП. Прокуратура Севастополя заводит в отношении Белика уголовное дело, обвинив злоупотребление служебным положением, и даже проводит обыск в его офисе. Однако, ему все сходит с рук, зато потом он будет рассказывать об этих делах, как о политическом преследовании за участие в пророссийском движении.

В это последнее мирное лето Украины Дмитрий Белик оскандалился тем, что принял участие в награждении победителей конкурса художников "Моя Украина". Удивительно то, что в это время он, порвавший с "Русским блоком", становится еще и главой местного "Координационного совета российских соотечественников" (КСРС). Среди пророссийски настроенных севастопольцев участие в награждении вызвало бурю негодования, но не следует забывать, что Белик прошел хорошую школу "политической гибкости и чутья" у регионалов.

Своим соратникам по КСРС он объяснил, что являясь представителем местной власти и официальным лицом, никак не мог отказаться от этого мероприятия.

Русская весна и Белик

Зимой 2014 года Белик вместе семьей отправляется в спокойную Москву, но, поняв, что 23 февраля Алексей Чалый был избран всенародным мэром и ситуация будет разворачиваться мирно и, оценив происходящие события, возвращается в Севастополь. Когда Горсовет Севастополя начинает сомневаться в выборе населения возвращения в Россию, Белик оценивает ситуацию и поддерживает инициативу депутатов предложить Алексею Чалому принять украинское гражданство. Но Чалый не принимает ходоков, надеющихся на благосклонность Киева, и согласно все той же "теории двух У" Белик понимает, что в данный момент модно и надежно быть российским патриотом. Правда, и и. о. губернатора Севастополя известный политик Алексей Чалый, и уже губернатор Сергей Меняйло увидели в нем нечто такое, что не внушило им доверие к бывшему украинскому политику и чиновнику — говорят, курируемое Беликом распределение гуманитарной помощи вызвало массу нареканий. И партийный функционер Белик подался в "Единую Россию", где начал строить свою карьеру. Чалый открыто обвинил его подлости и попытках захватить севастопольское отделение ЕР вместе с группой "бывших" соратников.

Как пишет информационно-аналитические издание "Примечания", в 2014 году на выборы партия в Севастополе шла под лозунгом "Единая Россия — команда Чалого". Вот только теперь, увы, "Единая Россия" перестала быть командой Чалого". Об этом заявил 6 сентября депутат ЗАКС Игорь Соловьев

"В региональном политсовете партии большинство поддерживало и Алексея Михайловича, и предлагаемый им вектор развития города. Ситуация резко изменилась после того, как региональный политсовет партии был расширен с 25 до 35 человек",- рассказал он.

"Сторонники Чалого потеряли там большинство, из партии был исключен Юрий Иванченко, а в региональный политсовет партии вошли бывшие депутаты украинского горсовета — Дмитрий Белик, Юрий Черников, Николай Корюкин",- делится депутат.

"Любая власть обрастает приспособленцами, состоящими в партии не за идею, а желающими получить от власти всякие блага. Их главная задача: чтобы внешне все было чинно и благородно, суть не важна. Со временем партия "Единая Россия" в Севастополе превратится в аналог Партии Регионов",- переживает известный политик.

Еще один любопытный факт. Судя по опубликованным в различных СМИ фотографиям, у господина Белика давние (еще с украинских времен) отношения с председателем севастопольского избиркома Валерием Кирилловичем Медведевым. Валерий Кириллович — художник. Очень занятно, что перед началом избирательной кампании у него начались продажи картин, средняя стоимость которых составляет ни много, ни мало — 50000$.

Но непотопляемому Дмитрию Анатольевичу, даже, несмотря на то, что его имя связали с фальсификацией праймериз "Единой России" в июне 2015 г., удалось остаться в политсовете партии и даже пойти на выборы в Заксобрание Севастополя самовыдвиженцем. Вот что значит "школа" "Партии регионов"! А теперь Белик намеревается представлять Севастополь в Москве, где как говорят, у него имеется свой бизнес.

До выборов осталось чуть больше десяти дней, и севастопольцам важно разобраться, кого выбрать для представительства в Государственную Думу, настоящего патриота России, который будет лоялен власти и в то же время станет защищать интересы народа, или перекрасившегося бывшего украинского политика, научившегося в "незалэжной" приспосабливаться жить на халяву и выискивать наиболее "хлебные" места. Трудно сразу понять, какого цвета хамелеон, но может быть лучше поступать проще — не пускать хамелеонов во власть, пусть себе живут в дикой природе, зачем им Госдума?



Выборы в США: шоу должно продолжаться!

Редакция рубрики "Общество"