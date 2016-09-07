Россиянам пора прощаться с имиджем выпивох

По официальным данным, в России более пяти миллионов человек больны алкоголизмом, медпомощь из их получает менее двух процентов. Возможно ли полное излечение алкоголика? Об этом рассказал психиатр, руководитель Центра психотерапии и психологической помощи, эксперт международной ассоциации по борьбе с наркоманией и наркобизнесом Юрий Вяльба.





— В народе говорят, что пьяница — это тот человек, который, когда хочет, пьет, а когда не хочет, не пьет, а алкоголик — тот, кто пьет в любом случае. С точки зрения специалиста, где та грань, за которой начинается зависимость?

— Прежде всего, существуют четкие симптомы заболевания. Как всякое заболевание, алкоголизм имеет характерные признаки. Если у человека есть набор этих признаков — не один, не два, а целый комплекс — тогда можно говорить о заболевании. Какие это признаки? Первое — это тяга к спиртному, то есть желание потребить алкоголь в какой-либо ситуации, будь то радостная, будь то негативная, или при стрессах.

Второй симптом — это утрата количественного контроля над выпитым спиртным. Человек выпил, на следующий день еще хочется, и еще хочется, и еще хочется выпить. В конечном итоге он сильно напивается.

Третий симптом — это выпадение из памяти каких-то моментов. Человек выпил, а на следующий день не помнит, что делал, что говорил, как домой дошел, куда деньги спрятал.

Еще один симптом — это похмельный синдром. Когда у человека на следующий день после алкоголизации плохое самочувствие и настроение. Все плохо, паршиво, самочувствие телесное, физическое, эмоциональное — все в минусе. И вот это состояние человек пытается снимать с помощью алкоголя, начинает похмеляться. И это уже симптом второй стадии алкоголизма, когда у человека возникает похмелье и стремление снять это негативное состояние с помощью алкоголя. Еще один симптом второй стадии алкоголизма — это запой.

— А что такое "запой" в наркологическом понимании?

— Каждый пьющий человек может оказаться в ситуации, когда, допустим, на Новый год, на свадьбу приходится выпивать несколько дней. Но это ситуационное пьянство. Если же человек в течение года систематически потребляет один-два-три дня и более, то это уже считается запоем.

Кроме того, у человека возникают такие симптомы, как повышенная переносимость к алкоголю. Если обычный человек может выпить в день максимум 350 грамм водки, то для больных алкоголизмом эта доза может быть в два, в три, а в то и четыре раза больше. Кроме того, у человека возникают изменения по характеру: раздражительность, утомляемость, конфликтность, нарушение памяти, снижение интересов, сужение круга друзей, возникает социальная деградация, человек теряет семью, работу.

Если у человека присутствует хотя бы три-четыре признака из тех, что я назвал, то уже можно говорить о том, что у человека есть болезнь, которая называется "алкоголизм". Здесь, конечно, надо бить тревогу, надо обращаться к врачу, потому что самостоятельно эту проблему человек, как правило, решить не может.

— Как пить, чтобы не навредить своему здоровью? Как установить для себя безопасную норму, чтобы не появилась зависимость?

— Я считаю, что вообще-то безопасной нормой является отсутствие алкоголя в жизни человека. Любое потребление потенциально может быть опасно, потому что есть люди, которые изначально, с момента своего рождения, предрасположены к алкоголизму. Практически все больные алкоголики изначально предрасположены к алкоголизму, потому что генетически у них нет одного-двух ферментов в организме. Скажем, алкоголь попал в организм, и организм должен куда-то этот алкоголь деть. Этот процесс утилизации алкоголя происходит в печени.

И в печени есть восемь ферментов, которые последовательно каждую молекулу алкоголя расщепляют. Но у больных алкоголизмом и тех людей, которые предрасположены к этому заболеванию, генетически из этих восьми ферментов одного нет. Поэтому, когда такой человек начинает потреблять алкоголь даже в небольших дозировках, в конечном итоге он становится зависимым от алкоголя, то есть алкоголиком. Поэтому здесь вопрос очень непростой. На мой взгляд, трезвость должна быть вообще нормой жизни для нормального, социально развитого, культурного человека.

— Есть мнение, что бывших алкоголиков не бывает. Действительно нет какой-то программы, которая гарантировала бы стопроцентное излечение?

— Полное название алкоголизма — "хронический алкоголизм". Тот процесс, который уже запущен в организме алкоголика, изменить, сделать нормальным, пока еще не удалось никому в мире. Но научиться больному алкоголизмом жить трезво — возможно.

Для этого существует "12-шаговая программа", которая дает возможность человеку действительно научиться взаимодействовать с окружающим миром, с самим собой без алкоголя. Эта программа действенная, потому что она рассматривает алкоголизм, как социо-био-духовное заболевание. То есть у человека, больного алкоголизмом, всегда возникают проблемы — на телесном уровне, на духовном уровне. Концепт восприятия мира и жизни становится негативным: психологические проблемы, социальные проблемы… Соответственно, и выздоровление должно идти по этим аспектам. И помощь в этом направлении может быть произведена только извне.

— Когда в семье принимается решение о лечении алкоголика, всегда встает вопрос, куда обращаться — в государственные наркодиспансеры или в платную клинику? Что вы посоветуете? И в чем принципиальная разница?

— Я сам работал в государственном учреждении, а именно в 17-й наркологической больнице, около 15 лет, и прекрасно знаю всю сторону государственного наркологического подхода. Уже очень долго, в течение 20 лет я работаю вне государственной клиники и могу сказать, что государственная машина здравоохранения, в частности, по отношению к наркологическим больным, хороша только в одном аспекте — в плане телесной помощи. То есть вывести человека из запоя с помощью каких-то лекарственных средств в государственном учреждении могут хорошо. Но помощи по другим аспектам — духовной, психологической, социальной, — в государственном здравоохранении практически не дождешься, потому что нет специалистов.

В этом отношении негосударственные учреждения, на мой взгляд, значительно более квалифицированы, чем государственные. Поэтому после того, как человека вывели из запоя, ему следует обращаться во внегосударственные учреждения.

— А в чем суть метода кодирования? Действительно ли употребление алкоголя закодированным человеком приводит к летальному исходу? Как действует эта техника?

— Метод кодирования был утвержден еще в советские времена министерством здравоохранения Советского Союза, существуют даже методические разработки на эту тему. Автором этого метода является Александр Романович Довженко. Смысл в том, что определенное количество людей, где-то примерно 15 процентов населения, очень хорошо внушаемы. Именно для этих 15 процентов метод кодирования является действенным.

Суть в том, что человеку моделируют состояние очень сильного стресса, и на фоне этого сильного стресса человек становится очень внушаемым. Затем ему идет внушение на безразличие к алкоголю на определенный срок, на саморазрушение, самоуничтожение, если алкоголь даже случайно попадает в организм. Внушить это возможно не всем больным алкоголизмом. Но если человек верит, что он может погибнуть, выпив рюмку водки, то это в действительности может произойти — мысль человека материальна по отношению к самому человеку, который эту мысль производит. В моей практике были случаи, когда люди, которые прошли кодирование (в науке это называется "стрессотерапия"), действительно были парализованы, действительно у них наблюдались симптомы умирания. Поэтому в этом отношении все зависит от нашего мозга. Если он настроен на смерть, то это может произойти.

— Существуют ли лекарства или какие-то препараты, которые снижают тягу к алкоголю?

— Лекарственный подход к лечению алкоголизма считается во всем мире неэффективным. И Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила рекомендации на основании мнений международных экспертов, профессионалов в своем деле, наркологов, психиатров, психологов, что единственным эффективным методом лечения алкоголизма является психотерапия.

— Хотелось бы обратиться к цифрам статистики. Что говорят цифры? Становится больше или меньше в России людей, которые зависят от алкоголя?

— В нашей стране, по данным Роспотребнадзора, существует более пяти миллионов человек, больных алкоголизмом. Это официальные данные за 2014 год. На учете из всего количества больных алкоголизмом стоит только 1,7 процента.

Кроме того, есть данные, что ежегодно от злоупотребления алкоголем — в том числе и от алкоголизма — в нашей стране погибает 500 тысяч человек. Это может быть и самоубийство, и дорожно-транспортное происшествие, и преступление, и убийство, и заболеваемость среди алкоголиков, которая имеет тенденцию к росту. Если брать смертность от цирроза печени, она составляет 67 процентов среди всех болезней, которые связаны с патологией печени. Вообще, статистика такова, что если процент какого-либо заболевания превышает 11 процентов от общего количества населения, то на этой стране можно ставить крест. В России, по официальной статистике, восемь процентов населения больны алкоголизмом и наркотически зависимы. То есть мы очень близки к этим 11 процентам.

Подготовила к публикации Мария Сныткова

Беседовала Марина Архипова



Алкоголизм — самый страшный убийца России

Редакция рубрики "Общество"