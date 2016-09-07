Кавказ: Старикам тут не место

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Сейчас в мире живет полмиллиарда людей старше 65 лет. В чем секрет их долголетия? Есть ли рецепт если не вечной молодости, то хотя бы долгой жизни? Что продлевает нам жизнь, а что сокращает? Об этом в прямом эфире видеостудии Pravda.Ru рассказал руководитель научно-медицинского геронтологического центра, клинический геронтолог Валерий Новоселов.





— Население нашей планеты стремительно стареет. Об этом говорят ученые, об этом заявляет ООН. Сколько людей преклонного возраста живет сегодня на планете, и что ждет человечество в перспективе?

— В мире сейчас живет 7,3 миллиарда человек, из них 560 миллионов — люди старше 65 лет. В России же сегодня, при населении 146,8 миллиона человек, более 35 миллионов — граждане пенсионного возраста.

Старение, о котором говорили очень много в 1980-х годах, свершилось. Сегодняшний момент характеризуется не только большим количеством людей пожилых и старых, но и снижением рождаемости.

Число детей младше пяти лет в мире сравнялось с числом людей старше 65-и. Для сравнения: в 1950 году приходилось три ребенка на одного человека старше 65 лет. Если рассматривать сложившуюся ситуацию детально, то самая старая популяция в мире — японская, там более 60 тысяч жителей старше 100 лет. В нашей стране таких людей 8,2 тысячи человек, из них старше 105 лет — 500 человек.

Но точных, выверенных статистических данных в мире сегодня нет. В России ведущим учреждением, которое занимается пожилыми людьми, является Геронтологический клинический центр. К сожалению, у нас нет Национального института старения, способного объединить всех специалистов, работающих по этой тематике.

— Тенденция к старению сохранится? Какие опасности в этом кроются?

— На 1820 год население планеты было всего 1 миллиард, к 1917 году ориентировочно жило 2 миллиарда человек. Сколько в той популяции было старых и пожилых людей, мы в точности не знаем. Но сегодня просчитано, что через 35 лет в мире количество людей пожилого возраста достигнет колоссального значения — 2,2 миллиарда.

Если суммарно, то это почти Индия и Китай вместе взятые, — огромная социальная нагрузка для всего человечества. А в связи с тем, что старение сопровождается риском множественных заболеваний позднего возраста, причем с определенной клинической картиной, то многократно увеличивается число больных, пациентов.

— Все мы хотим в старости сохранять здравый ум и бодрость тела. Можно ли опыт долгожителей применить для всех?

— На сегодня существует пять ареалов долгожительства — так называемые голубые зоны: остров длиной в 100 километров в японской префектуре Окинава, район Якое в Коста-Рике, район Калифорнии Лома-Линда и два региона в Средиземном море. Например, в Окинаве средняя ожидаемая продолжительность жизни — это 88 лет для мужчин и 92 для женщин. Есть еще районы, подозреваемые в долгожительстве — долина в Эквадоре, появляющийся очаг на Гавайях (США) и под сомнением Абхазия.

Общим для четко очерченных и подтвержденных очагов долгожительства является определенная широта. Все они находятся в Северном полушарии с 10-й широты (Коста-Рика) до 35-й (очаги в Средиземном море). То есть важны климатические условия, которые характеризуются незначительными температурными скачками, сезонными изменениями. Приближенность к большим массивам воды — очевидна определенная влажность воздуха.

Любой геронтолог — биолог, физиолог или врач — обязательно скажет, что несомненно важна пониженная калорийность питания. Все долгожители в течение своей жизни имеют ограничения в калорийности принимаемой пищи. Например, в Окинаве это 1000-2000 килокалорий в сутки. Определенная диета: много зелени, рыбы, морепродуктов и пониженное потребление мяса, сахаров, особенно коротких.

Японские долгожители практически ежедневно употребляют в пищу сыр тофу, в состав которого входит соя, содержащая генистеин. Это вещество, ответственное, как сейчас установлено, за эпигенетическое воздействие — влияние без мутации на активность генов, ДНК, РНК, в целом макромолекул, к которым относятся белки организма. Такое вот долголетие посредством изменения активности своего генома.

Стоит отметить, что все эти люди доброжелательны, положительно настроены, очень много улыбаются, у них определенный тип физической активности — умеренный, но постоянный в течение всей жизни. Они много работают.

— А почему Абхазия, как вы считаете, не является таким островком долгожительства? Ведь все мы слышали о долгожителях Кавказа.

— В начале 1980-х годов, когда я только начинал заниматься геронтологией, прошло большое советско-американское исследование, называемое "Абхазское долгожительство". Сразу после этого появилась монография об азербайджанском долгожительстве, то есть был и такой очаг. Но всем хорошо известно и подтверждено, что женщины живут дольше мужчин. Сегодня самые старые на свете люди — француженка мадам Кальве, которая прожила 122,5 года, и мужчина — японец 113-и лет.

Поэтому долгожительство, где популяция долгожителей — сплошь мужчины и ни одной женщины, является не очень достоверным. Кстати, в последнее время замечен интересный феномен: по мере увеличения средней продолжительности жизни максимально обсуждаемый возраст существовавших долгожителей снижается.

В целом видовой особенностью человека я бы назвал возраст, до которого доживает, условно говоря, 10-15 процентов популяции. Так что 8200 человек, живущих сегодня в России свыше ста лет, при населении более 146 миллионов — мало значимы. Это требует изучения. Между прочим, в Советском Союзе называлось еще два очага долголетия — в Якутии и в одном из районов Киева. Сейчас эти очаги даже не обсуждаются.

За последние 10-15 лет произошел колоссальный прорыв во всех сферах биологии, в частности демографии, эпидемиологии, продолжительности жизни. На фоне информационной насыщенности исследований, проверяемости больших баз данных сомнительные примеры просто исчезают. Что произошло и с Абхазией, очевидно. Желаемое выдавалось за действительное. Хотелось бы, конечно, иметь в Абхазии очаг долгожительства, но, к сожалению, подтвержденных зон только пять.

— Если человек с соответствующими финансовыми возможностями приедет в одну из этих зон долгожительства, например, в Японию, это увеличит срок его жизни?

— Маловероятно. Надо жить в той действительности, в которой мы находимся. Продолжительность жизни — это видовая характеристика, результат взаимодействия человека и внешней среды. Перенесение человека из наших условий в условия Японии никакой роли не сыграет. Кроме того, русскому человеку там будет скучно.

Мы не можем изменить климат своей Родины. Но можно попытаться достигнуть долголетия иными способами: пересмотреть свое питание, увеличить физическую активность, расстаться с вредными привычками. Это методы продления жизни, доступные каждому.

Беседовала Марина Архипова

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев



В чем секрет долгожителей?

Редакция рубрики "Общество"