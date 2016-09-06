Молодежи нужен иммунитет в информационной войне

Будущие успехи нашей страны напрямую зависят от самореализации молодых людей, которые зачастую нуждаются в поддержке своих начинаний. О том, чем живет нынешняя молодежь, каковы ее убеждения, менталитет и жизненные ориентиры, Pravda. Ru пообщалась с председателем комиссии по поддержке молодежных инициатив Общественной Палаты РФ Сангаджи Тарбаевым.





— Каковы сегодня жизненные ориентиры молодежи, чего они хотят от жизни, на что нацелены?

— Я считаю, что современная молодежь ничем не отличается от молодежи прежних времен, каждый хочет реализоваться, каждый хочет быть успешным. Просто сегодня изменились инструменты реализации, изменились критерии.

В глобальном смысле ничего не поменялось, и если говорить уже непосредственно об особенностях нашей молодежи, то, наверное, сегодня есть тренд на склонность к предпринимательской деятельности. Сегодня молодежь хочет зарабатывать деньги, хочет быть независимой в финансовом плане, чтобы видеть мир. Интернет способствует тому, что кругозор молодых людей расширяется. Они видят, как живут люди в других странах, видят, как появляются те или иные субкультуры, соответственно, начинают в этом направлении работать.

Плюс ко всему, очень много сериалов, кино, где показывают некую красивую жизнь, которая, конечно, не всегда является отражением реальности, но в то же время, является неким маяком для многих молодых людей в нашей стране. Однако в целом понятие благополучности в этом плане поменялось. Если раньше молодежь больше была ориентирована на идеологию, на патриотический вызов, то сегодня, безусловно, это индивидуальная реализация каждого конкретного человека.

— Есть ли у молодежи патриотизм, как это было в советское время?

— У нас, безусловно, есть часть молодежи, как и в любом обществе, которая хотела бы полностью стереть все границы и жить в таком космополитичном мире. В их представлении идеал — это когда все люди братья и живут без границ. Но реальность такова, что это не соответствует действительности, и поэтому другая часть молодежи ориентирована на очень мощный ура-патриотизм. Она пытается, несмотря ни на что, верить в свою страну и всеми способами оправдать те или иные минусы. Это другая крайность нашей молодежи.

В данном случае, как говорится, "истина посередине". Нужно быть и патриотом, и при этом не забывать об успешности, о самореализации. Потому что быть просто патриотом без успехов и работы над собой, на мой взгляд, — это утопия, так же, как и быть просто индивидуальным предпринимателем. Не обращая внимание ни на что, зарабатывать деньги, в том числе, предавая свою страну, я считаю, недопустимо.

— Каково отношение молодежи к здоровому образу жизни? Престижно ли заниматься спортом?

— Я считаю, что сегодня есть тренд, что молодежь все больше и больше приобщается к спорту. У нас, конечно, большие проблемы с алкоголем, с наркоманией в стране, но общий тренд идет на снижение неблагоприятных факторов. Я могу это констатировать, потому что занимаюсь непосредственно мониторингом этой ситуации.

Нам пока нечем похвастаться особо, но могу сказать, что снижается количество потребления алкоголя, появляется культура физического воспитания, появляется инфраструктура. Хотелось бы, чтобы она создавалась быстрее. Но насколько это можно сейчас, она появляется.

Наверное, очень большим импульсом и примером стало наше предыдущее поколение. Оно своим образом жизни показало, как не надо жить. То есть во многих семьях, — и это распространенная у нас практика, — отец пьет, алкоголь присутствует на всех праздниках. И это казалось нормальным, вплоть до того, что в 1990-е годы было детское шампанское и вино. Это повлияло на психологию современной молодежи, потому что она не хочет так жить. Она хочет жить лучше и имеет на это право.

— Волнует ли молодежь политика, такие события, как ситуация на Донбассе, прессинг российских спортсменов на Олимпиаде в Рио?

— Безусловно. Вопрос Олимпиады — это вопрос даже не политического характера, хотя многие придают ему политический окрас. Олимпиада — это некий показатель уровня развития спорта в нашей стране. Потому что, как ни крути, все равно после всех политических антидопинговых скандалов, на первый план выходят секунды, метры, приемы.

Мы можем видеть, в каких видах спорта мы являемся лидерами, в каких проигрываем, и поэтому Олимпиада сегодня — это такой азарт, такая большая игра, за которой наблюдает очень много молодых людей, они расстраиваются, радуются.

Что касается допинговых историй, то, конечно, это из серии политики. Это отражение информационной войны, отражение современной международной политики. Мы сейчас находимся в ситуации, когда мы сказали "А". Нам теперь нужно говорить "Б", и каждый раз пока мы будем говорить "Б", нас будут бить по голове за каждую нашу провинность, поэтому нам просто нельзя подставляться.

— Что оказывает негативное влияние на молодежь? В чем опасность? К чему нужно вырабатывать иммунитет молодому человеку?

— Мне кажется, что очень важно состояние молодежи анализировать. Основная угроза сегодня — это информация. Сегодня информация, которую потребляет молодежь, находится в бесконтрольном состоянии.

Мы часто оставляем подростков один на один с этим нереальным потоком информации, который льется на него из телевизора, из интернета и откуда угодно. Поэтому, очень важно современному молодому человеку уметь анализировать информацию, работать с источниками. Невозможно анализировать информацию без знаний. Поэтому знания и способность к анализу — вот, наверное, главное, что мы должны дать молодежи, чтобы противостоять этой большой опасности.

Беседовала Марина Архипова﻿



Сталин: молодежь и перезагрузка

Марина Архипова